特朗普當總統第一年的六張成績單

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去年1月20日，特朗普上台時，承諾改變美國政治的面貌，將權力「交還人民」。那麼時隔一年，表現如何？

我們持續關注特朗普在其議題上的進展，以及美國人民的反應。與他的一些前任比較，結果頗為有趣、甚至令人驚訝。

支持率如何？

特朗普是當代最不受歡迎的美國總統之一。蓋洛普民調顯示，上任一年後，他的每周支持率在39％上下徘徊。

奧巴馬（50％）、比爾·克林頓（54％）和喬治·W·布什（83％）在支持率表現上都比他強得多。

他在這一年的平均支持率是39％，這是上述幾位總統中的最低紀錄。上一個保有該紀錄的是克林頓——49％。

蓋洛普的數據顯示，就連福特總統（Gerald Ford）上任一年時都有百分之四十多的支持率，這還是在他赦免了受水門事件影響的前任尼克松（Richard Nixon）之後。

特朗普去年就任時，就是所有新任總統中支持率最低的。他以微弱優勢贏得選舉，所以現在的結果並不奇怪。

但白宮需要注意，一些民意調查顯示，特朗普核心選民對他的支持率正在下滑。這些選民包括沒有大學學位的白人男子和美國農民。

如果支持率繼續下滑，那麼在2018年11月份中期選舉中將會很棘手。

特朗普真的讓非法移民減少了？

在美墨邊境建一堵牆，並且由墨西哥付款——這成為競選期間特朗普最具標誌性的言論，但根本沒有發生。

民主黨拒絶批准哪怕一分錢來建牆。墨西哥領導人也表示，永遠不會付這個錢。

特朗普則持續要求國會改變移民法律，比如結束簽證抽籤系統，以及優先考慮現有合法美國居民親屬的「連鎖移民」政策。

與此同時，他已經簽署了兩份文件，指示移民官員執行現行措施時採取更強硬的態度。

去年10月，特朗普政府宣佈結束奧巴馬時代的Daca計劃，該計劃擬為小時候來到美國的大約70萬非法移民提供合法身份。

特朗普政府試圖和國會談判立法，但還未達成最終協議。

移民執法力度加強，以及特朗普強硬的措辭，使新政府上台最初幾個月非法進入美國的人數下降，但在2017年底之前有所反彈。

特朗普打擊非法移民的強硬言論，使人感覺非法移民在奧巴馬執政時可以輕易入境。實際情況並非如此。在2009 到2015年間，奧巴馬政府驅逐了250多萬人。但估計還有1100萬非法移民居住在美國，其中許多來自墨西哥。

不同於奧巴馬政府只針對邊境地區，自特朗普當選以來，移民和海關部門在全美範圍內開展一系列專項行動，導致每月案件數量增加40％ 。

專項行動還沒導致更多人被驅逐出境，目前積壓著超過60萬個案件，等待移民法官的最後審查。

經濟如何？

在競選期間，特朗普承諾10年內創造2500萬個工作崗位，當時他表示實際失業率超過了40％。特朗普上台後卻接受了他曾稱為「虛假」的失業率數據。

特朗普上任後的經濟運行軌跡與奧巴馬時期基本一致。

去年10月失業率達到17年來的最低點，達到4.1％，此後一直保持這個水平，使勞動力市場在連續81個月增長後，接近充分就業。

股市創歷史新高，油價持續低迷，消費者和小企業信心大增，通貨膨脹受到控制。

儘管汽車銷量在2017年有所下滑，但零售行業已經開始回升。工資增長則依然低迷。

白宮設定了3％的增長目標，2017年第二季度和第三季度都超過了該目標，使美國經濟連續42個月實現增長。

共和黨人希望其減稅計劃能助力經濟增長，不過專家表示，歷史經驗顯示減稅不一定就帶來經濟增長。

簽署了哪些法案？

特朗普在12月下旬說，「我們簽署的法案比任何人都要多，打破了杜魯門的紀錄。」

根據無黨派網站GovTrack數據，特朗普在任職的第一年簽署了107份法案，相比他的三位前任要少一些。

特朗普第一年簽署的法案的比小布什的118份和奧巴馬的124份要少，但他設法在年底前對美國稅制系統進行了三十多年來最徹底的改革。

特朗普聲稱，自己是杜魯門（Harry Truman）以來立法最多的總統。 GovTrack發現，這一點在他上任100天時是成立的，但之後他開始落後於前幾屆政府。

美國國家公共廣播（NPR）分析，總統簽署的30多項法案只是對現行法律的修改或擴展。

這項分析發現，有十幾項法案是為了紀念個人或組織，其中包括重新命名納什維爾的一座建築物，以及指定某個人進入博物館的董事會。

美國總統可以通過單方面的行政命令和備忘錄來行使政治權力，這允許總統在某些政策領域繞過國會。

特朗普沒浪費這個機會，他退出跨太平洋伙伴關係（TPP）貿易協議，削減商業管制，推進兩條有爭議的管道建設。

但行政命令是有限的，因為它不能為機構帶來新的資金或實施新的法律。這兩項權力都屬於國會。

有一件事情不順利——醫療保險

在競選期間，特朗普將醫保作為核心議題，因此這也成為他最先面臨的考驗。

奧巴馬的醫保法案幫助2000多萬名以前沒有保險的美國人最終獲得醫療保險。但受到保費上漲的影響，特朗普說他會「立即廢除和取代」這一法案。

新的醫保法案在眾議院通過，儘管無黨派的國會預算辦公室（CBO）表示，新法案到2026年將導致2400多萬美國人沒有醫保。

雖然眾議院通過，但參議院卻未能提出一個版本來進行表決，理由是缺乏支持。這使11年來首次控制總統職位和國會兩院的共和黨頗為尷尬。

但特朗普已經開始以其他方式推翻奧巴馬醫保法案，比如，他暫停向保險公司付款，這筆錢目的是幫助抵消保險公司為較貧窮、病情較重的美國人提供保險的開支。

照此發展，國會預算辦公室估計，到2027年，未投保的美國人可能增加1300萬，而個人支付的保費在未來十年內每年可能增長10％。