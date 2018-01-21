喀布爾洲際酒店再遭襲 槍手投擲手榴彈

圖片版權 Reuters Image caption 襲擊發生8小時後，洲際酒店內仍然傳來槍聲。

幾名槍手周六（1月20日）進入喀布爾洲際酒店並襲擊了客人。阿富汗警方周日表示，他們已經重新控制了喀布爾洲際酒店。

阿富汗內政部稱，襲擊至少造成五名平民死亡，六人受傷。三名槍手已被全部擊斃，該酒店裏超過150名客人被救出。此前阿富汗官員稱，襲擊酒店的槍手至少有四人。

目擊者稱，有人質被挾持。酒店客人一度躲在房間裏等待進一步救援。

槍手在當地時間周六（1月20日）傍晚衝進酒店，向客人開槍，並投擲了手榴彈。

圖片版權 Reuters Image caption 發生槍擊的喀布爾洲際酒店是一家國有的豪華酒店。

襲擊發生在當地時間晚上九點左右（格林尼治時間16：30）。有報道稱槍手射中一名酒店保安，然後進入了這棟五層樓的建築。

在警方人員趕到之前，他們的襲擊目標是酒店工作人員以及客人。

阿富汗內政部發言人告訴BBC，警察趕到後封鎖了這座豪華酒店的底層，但槍手仍然躲在其它樓層。

有媒體稱當時酒店內正在舉辦一場IT界會議，參會者包括省級官員。一位目擊者告訴路透社，槍手綁架了人質。

圖片版權 Reuters Image caption 阿富汗警方周日宣佈重新控制了洲際酒店。

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圖片版權 EPA Image caption 洲際酒店內冒出濃煙。有報道稱襲擊者酒店內投擲了手榴彈。

這起襲擊發生前幾天，美國駐喀布爾大使館發佈了針對當地酒店的安全警告。

"我們得到報告，極端組織可能正在策劃針對喀布爾酒店的襲擊計劃，"美國大使館周四發佈的報告稱。這份報告將洲際酒店附近的另一家酒店列為可能遭受襲擊的目標。

"極端組織的目標可能還包括：公共集會或遊行、政府設施、交通設施、市場以及外國人集中的地方。"

一位洲際酒店的住客告訴法新社，酒店客人一度躲在自己的房間裏。

內政部的另一位發言人告訴法新社，相關調查已經展開，內容包括襲擊者如何突破安保。洲際酒店的安保剛剛在兩周前交由一家私人公司負責。

"他們（襲擊者）可能通過後門和廚房進入了酒店，"他說。

喀布爾洲際酒店是一家國有酒店，經常被用於舉辦婚禮、會議和政治活動。2011年，這裏曾遭受塔利班襲擊，導致包括9名襲擊者在內的21人死亡。去年5月，喀布爾還爆發了卡車爆炸，導致至少150人死亡，當局在那之後加強了安保。儘管如此，喀布爾近期還是襲擊頻發。就在上個月，一起發生在什葉派穆斯林文化中心的爆炸案導致超過40人死亡。