牡丹峰團長玄松月 為何她能搶走朝韓會談風頭

圖片版權 Getty Images Image caption 玄松月（中）一行在韓考察。

為考察平昌冬奧會期間文藝演出設施，朝鮮派出7人藝術考察團赴韓，行程為期2天1夜。

考察團由三池淵(Samjiyon)管弦樂團團長玄松月率領，在江陵及首爾兩地考察文藝演出候選場地後返回朝鮮。根據此前朝韓雙方商定，三池淵樂團將在冬奧會期間赴韓演出。

朝鮮與韓國當局於1月9日起開始高級別會談，這是兩年來雙方首次進行高層接觸。根據雙方協定，朝鮮將派遣代表團參加平昌冬奧會。此舉也被外界視為朝韓之間的重大外交突破。

朝鮮考察團所到之處均被韓國警方、媒體與圍觀群眾層層包圍，大家關注的焦點都在同一個人身上——朝方團長玄松月。為什麼她如此引人關注？

曾被傳是「金正恩初戀」的女團掌門人

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年12月，玄松月曾率牡丹峰樂團訪問中國。

玄松月最為人熟知的身份是牡丹峰(Moranbong)樂團團長。這支朝鮮女子團體是朝鮮的「門面」，她們經常身著迷你裙、高跟鞋進行演出，演唱的歌曲風格也大多是西方流行音樂與愛國歌曲相結合。

有韓國媒體分析認為，此次訪韓可以看出，玄松月的地位已經上升至朝鮮宣傳部門核心。

根據《中央日報》報道，玄松月畢業於平壤音樂大學。在普天堡電子樂團(Pochonbo Electronic Ensemble)任職期間她憑借一曲《駿馬姑娘》進入朝鮮最高領導人視野。此後她的事業一帆風順，擔任金正恩麾下牡丹峰樂團首任團長，同時也引來關於她私人生活的眾多猜測。

圖片版權 Getty Images Image caption 牡丹峰樂團成員經常身著迷你裙、高跟鞋進行演出。

此前有韓國媒體報道，稱玄松月是金正恩的初戀，但韓國情報部門認為「這種說法無法確定」。2013年韓國《朝鮮日報》報道稱她涉嫌製作、銷售淫穢視頻而被公開槍決。而2014年她現身朝鮮全國文藝工作者大會，直接澄清了這一指控。

2015年12月，玄松月曾率牡丹峰樂團訪問中國。但在演出前幾小時，牡丹峰樂團突然取消原定演出計劃，全團返回平壤。

韓國《中央日報》引用相關人士表述稱，玄松月已在去年10月左右被任命為朝鮮宣傳部副部長，並在去年10月7日召開的勞動黨第七屆中央委員會第二次全體會議上成為勞動黨中央委員會候補委員。候補委員沒有投票權，但在全體會議上擁有發言權，也是230餘名黨中央高級幹部中的一員。

玄松月訪韓背後的意義

圖片版權 Getty Images Image caption 玄松月在韓國沒有回答任何記者提問，但一直保持微笑。

玄松月一行此次在江陵、首爾兩地考察多處演出候選場地，詳細了解各場地的音響、舞台等演出設施。玄松月全程沒有回答任何記者提問，但一直保持微笑。據韓聯社報道，22日離開江陵前往首爾前，面對圍觀市民，玄松月曾向身邊韓方人士表示，「看到江陵市民們這麼歡迎我們，感覺演出應該會取得成功」。

有分析認為，朝鮮此次派玄松月訪韓意在利用其女性及文藝界雙重身份。

韓國東國大學教授金勇賢表示，派遣代表朝鮮文藝界的女性赴韓，可以讓朝鮮獲得國際社會的關注。

韓國慶南大學遠東問題研究所教授金東燁認為，此舉是「拋開政治色彩，展現朝鮮政權自信的選擇」。

金東燁表示，朝鮮藝術團訪韓，可以幫助弱化金正恩政權「肅清」、「高壓」的形像。讓玄松月擔任團長是過去有關她與金正恩、受到槍決等傳言的回應，顯示出金正恩政權「也可以在合理範圍內運作」。