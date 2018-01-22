日本遊客遭天價牛排 威尼斯市長要徹查

圖片版權 AFP Image caption 威尼斯著名的聖馬可廣場

日本神戶牛肉名震全球，也許吃慣了鮮美牛排的日本遊客在海外遊玩時到餐館毫不猶豫地選擇了牛排似乎再自然不過了。

但接下來的賬單卻讓這4位日本食客震驚了，繼而憤怒。

事情的原委是這樣的。

4位日本學生在著名旅遊景點威尼斯聖馬可廣場遊玩之際，找到了一家餐館就餐。他們點了4塊牛排，外加一盤炸魚。結帳時卻被敲了1100歐元（970英鎊）的竹杠。

圖片版權 Getty Images

他們簡直不敢相信自己的眼睛，事後他們向當地警察投訴，這事鬧得連威尼斯市長都驚動了。

市長髮誓將對事件進行徹查，如果屬實將為遊客討回公道。

雖然意大利媒體沒有點這家餐館的名，但是說該餐館的老闆是一名華裔女性，經營者則是一名埃及人。

而跟這4位男性遊客同路的3位日本女遊客選擇的另一家餐館賬單也不便宜，高達350歐元。

他們可能都被"宰了"。其實，在旅遊景點遊客被敲竹杠的事情屢有發生。

中國人"被宰"

兩年前，以色列耶路撒冷附近的一家餐廳向一行8人的中國遊客開出一張1.65萬謝克爾（4393美元）的賬單，在互聯網上引發一場爭論。

該賬單的照片被以色列一個旅遊從業者協會的主管發到網上，該人士指，這幾個中國遊客可能被"宰"了。

此外，還有中國富豪海外豪飲遇到假酒的現象。

2017年夏天，一則關於中國富豪在瑞士酒吧一擲千金點了杯百年珍藏威士忌的消息引發網民熱議。

但最後發現，其實酒是假的。

然而，至少這個故事有一個讓人欣慰的結局，該酒店經理親赴中國向這位顧客道歉並全額退款。

那杯號稱來自世界僅存唯一一瓶139年歷史的1878麥卡倫的單一麥芽蘇格蘭威士忌，經鑒定，很可能是1970-72年蒸餾裝瓶的；成分分析顯示它不是單一麥芽，是麥芽和穀物6/4混合釀製的威士忌。

神戶牛

圖片版權 Reuters Image caption 日本著名的神戶牛肉 （資料圖片）

雖然不知道這4名日本遊客在威尼斯餐館所吃的牛排出自何處，但總不能比日本大名鼎鼎的神戶牛還貴吧？

日本神戶牛是世界高級牛肉的代名詞。它味道鮮美、肥嫩，外表有大理石紋理。

據說，上好的神戶牛肉每磅可以賣到150美元以上。它的飼養方法獨特，甚至有一種說法稱，神戶牛好吃是因為它們享受"做按摩"、"喝啤酒"等待遇。

這個故事也提醒遊人遇到類似離譜的情況，不要置之不理，還是應該向當地有關部門投訴。

這樣也有助於打擊那些借機敲詐遊客的商販，提高服務業質量，同時引起其他遊客消費者注意，避免上當受騙。