美國政府停擺結束 誰贏誰輸
共和黨和民主黨投票通過一份臨時撥款法案後，美國政府結束部分關門狀態。
民主黨領導人接受了共和黨的承諾——稍後對年輕非法移民的未來進行辯論後，同意支持法案。
美國總統特朗普周一（1月22日）晚間簽署了法案，並批評民主黨。
因為國會未同意長期預算，這是10月來的第四次臨時措施。
周一早些時候，這份撥款法案在參議院以81票對18票通過，在眾議院以266票對150票通過。
所謂的持續性決議為政府提供資金至2月8日，同時期望眾議院可以達成長期的預算協議。
自周六起休臨時無薪假期的數千聯邦僱員鬆了一口氣。
「這實際上是一次午休，」美國佐治亞州亞特蘭大市疾病控制與預防中心科學家湯姆·查普爾（Tom Chapel）說。
共和黨怎麼說？
共和黨參議院領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）稱，他的政黨「達成協議」，就移民協議進行協商。
民主黨希望保護「夢想生」不被遣返，「夢想生」指的是超過70萬幼年來到美國的年輕移民。
但是共和黨稱，聯邦政府服務停止時，沒有達成協議。
美國總統特朗普在聲明中稱：「我很高興，眾議院的民主黨人幡然醒悟了。」
民主黨「投降了」？
民主黨人對麥康奈爾的承諾表示懷疑，一些自由派團體對重啟政府的協議感到憤怒。
參議院中，2020年民主黨可能的總統參選人——伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）、基爾斯滕·吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）、柯瑞·布克（Cory Booker）、伯尼·桑德斯（Bernie Sanders ）、卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）都投票反對周一的法案。
參議員黛安娜·範斯坦（Dianne Feinstein）對《國會山報》表示，她對於這次協議「十分失望」，因為並不保證共和黨會幫助「夢想生」。
民主黨眾議員路易斯·古提埃（Luis Gutierrez）在投票後批評了其黨派參議員：「他們投降了。」
在推特上，「民主黨投降了」（Democrats CAVED）在周一晚間開始流行。
參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer ）指責特朗普，稱他並沒有幫忙達成協議。
誰是贏家？
BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）
政府關門已經結束，但移民和預算的戰鬥繼續。雙方都試圖宣佈勝利，但是成功程度各不相同。
共和黨興奮的是，不同於以前的關門經歷，這次他們相對來說安然無恙。參議院多數黨領袖麥康奈爾承諾會對"夢想生"問題進行公開討論和投票，但事實上如果三周後民主黨再次迫使政府關門，這些都可能被擱置。
另一方面，民主黨可以宣稱他們在這個問題上——至少在幾天內——採取了對立立場，但這是否能讓強硬派和基層活動人士滿意仍然存疑。一個關鍵點是，幾乎所有2020年可能的總統候選人都反對重啟政府。對於他們來說，麥康奈爾的保證並不靠譜。
同時，特朗普在整個事件中幾乎被邊緣化。民主黨人，甚至一些共和黨人，都抱怨他不清楚自己的優先事項。
美國民眾可能會很快忘記這次關門事件。但也有可能幾周出現下一次政府停擺，那可能會有所不同了。
為什麼其他國家沒發生過類似關門事件？
在議會制度下，一個不能付賬的政府難以維持太久。
例如，美國政府部分關門導致奧巴馬縮短亞洲之行。2012年，因為預算問題，荷蘭首相辭職，重新選舉，組成新政府。
一些國家甚至不需要一個新政府來執政，比利時在2010年選舉後曾經歷"無政府"狀態超過500天。
稅仍然照收，工人仍然能拿薪水，「看守政府」通過預算。
真正的問題並不是為何其他國家政府不關門，而是為何系統裏有錢，但美國政府仍然關門了。
這源自1980年和1981年，當時美國司法部長本傑明·希維勒提（Benjamin Civiletti）嚴格解釋了1884年的《反超支法案》（Antideficiency Act）。
他說，在資金缺口的情況下，政府部門應該暫停運作，直到國會撥款。