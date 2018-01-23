美國政府停擺結束 誰贏誰輸

圖片版權 Getty Images Image caption 撥款法案獲得通過後，美國政府將重啟運作

共和黨和民主黨投票通過一份臨時撥款法案後，美國政府結束部分關門狀態。

民主黨領導人接受了共和黨的承諾——稍後對年輕非法移民的未來進行辯論後，同意支持法案。

美國總統特朗普周一（1月22日）晚間簽署了法案，並批評民主黨。

因為國會未同意長期預算，這是10月來的第四次臨時措施。

周一早些時候，這份撥款法案在參議院以81票對18票通過，在眾議院以266票對150票通過。

所謂的持續性決議為政府提供資金至2月8日，同時期望眾議院可以達成長期的預算協議。

自周六起休臨時無薪假期的數千聯邦僱員鬆了一口氣。

「這實際上是一次午休，」美國佐治亞州亞特蘭大市疾病控制與預防中心科學家湯姆·查普爾（Tom Chapel）說。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國政府關門造成一些景點暫停開放

共和黨怎麼說？

共和黨參議院領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）稱，他的政黨「達成協議」，就移民協議進行協商。

民主黨希望保護「夢想生」不被遣返，「夢想生」指的是超過70萬幼年來到美國的年輕移民。

但是共和黨稱，聯邦政府服務停止時，沒有達成協議。

美國總統特朗普在聲明中稱：「我很高興，眾議院的民主黨人幡然醒悟了。」

民主黨「投降了」？

民主黨人對麥康奈爾的承諾表示懷疑，一些自由派團體對重啟政府的協議感到憤怒。

參議院中，2020年民主黨可能的總統參選人——伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）、基爾斯滕·吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）、柯瑞·布克（Cory Booker）、伯尼·桑德斯（Bernie Sanders ）、卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）都投票反對周一的法案。

參議員黛安娜·範斯坦（Dianne Feinstein）對《國會山報》表示，她對於這次協議「十分失望」，因為並不保證共和黨會幫助「夢想生」。

民主黨眾議員路易斯·古提埃（Luis Gutierrez）在投票後批評了其黨派參議員：「他們投降了。」

在推特上，「民主黨投降了」（Democrats CAVED）在周一晚間開始流行。

參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer ）指責特朗普，稱他並沒有幫忙達成協議。

圖片版權 Getty Images Image caption 國會外，抗議者舉標語表達對民主黨的不滿

誰是贏家？

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

政府關門已經結束，但移民和預算的戰鬥繼續。雙方都試圖宣佈勝利，但是成功程度各不相同。

共和黨興奮的是，不同於以前的關門經歷，這次他們相對來說安然無恙。參議院多數黨領袖麥康奈爾承諾會對"夢想生"問題進行公開討論和投票，但事實上如果三周後民主黨再次迫使政府關門，這些都可能被擱置。

另一方面，民主黨可以宣稱他們在這個問題上——至少在幾天內——採取了對立立場，但這是否能讓強硬派和基層活動人士滿意仍然存疑。一個關鍵點是，幾乎所有2020年可能的總統候選人都反對重啟政府。對於他們來說，麥康奈爾的保證並不靠譜。

同時，特朗普在整個事件中幾乎被邊緣化。民主黨人，甚至一些共和黨人，都抱怨他不清楚自己的優先事項。

美國民眾可能會很快忘記這次關門事件。但也有可能幾周出現下一次政府停擺，那可能會有所不同了。

為什麼其他國家沒發生過類似關門事件？

在議會制度下，一個不能付賬的政府難以維持太久。

例如，美國政府部分關門導致奧巴馬縮短亞洲之行。2012年，因為預算問題，荷蘭首相辭職，重新選舉，組成新政府。

一些國家甚至不需要一個新政府來執政，比利時在2010年選舉後曾經歷"無政府"狀態超過500天。

稅仍然照收，工人仍然能拿薪水，「看守政府」通過預算。

真正的問題並不是為何其他國家政府不關門，而是為何系統裏有錢，但美國政府仍然關門了。

這源自1980年和1981年，當時美國司法部長本傑明·希維勒提（Benjamin Civiletti）嚴格解釋了1884年的《反超支法案》（Antideficiency Act）。

他說，在資金缺口的情況下，政府部門應該暫停運作，直到國會撥款。