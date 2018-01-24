英中歷史對比：脫歐的"瘋子國王"與乾隆帝

圖片版權 Royal Collection Image caption 如同中國的乾隆帝，英國國王喬治三世在位60年。這位"脫歐"國王放眼全球，拓展貿易，成就大英帝國的國際崛起。

如同同一歷史時期中國的乾隆帝，英國國王喬治三世在位60年。這位"脫歐"的英國國王文功武治，放眼全球，拓展貿易，成就大英帝國的崛起。

英國君主立憲制下的喬治三世沒有乾隆帝的一言九鼎、不受挑戰的權力地位，但他與英國議會和英國政府的頻繁互動塑造了今天英國政治的模式。他並非只是個高高在上的"橡皮圖章"國王，相反，他更像一位事必躬親的首席執政官，從早到晚關注著國家發展的每個進程，成為英國鼎立世界的"總設計師"。

與乾隆帝到處遊歷相比，喬治三世可以說幾乎"足不出戶"，從來沒有到過其它國家。作為祖上來自於歐洲、德意志漢諾威公國王位的繼承者，他連自己統治的萊因河畔的國土都沒有訪問過。

使團訪華

但喬治三世卻是個不僅本人博學、還放眼全球的君主。他從小學習過許多科目，其中包括化學、物理、天文、數學、法語、拉丁語、歷史、音樂、地理、商業、農業、法律、舞蹈、擊劍、體育等。喬治三世即位後，對內鼓勵科技發展，對外大力資助英國人對世界各地的探索，促成跨越傳統疆界的貿易。在他的治下，英國首次派遣使團訪華，受到乾隆帝接見。

喬治三世和歐洲王室"血濃於水"的同胞親緣，也許注定了和造反起家的拿破侖後來的勢不兩立，以及英法在主導各自國際化中的反覆爭奪。

和乾隆帝一樣，他們都是出生在18世紀早期，都是20出頭即位，都是80多歲去世。但喬治三世沒有乾隆帝在史書上的顯赫頭銜。即使是他在位的時候，在英國議會中，一些他表明厭惡的「敵對勢力」早就暗中陰謀，試圖以太子取代國王，特別是他中老年後被認為患上精神病，被指為"瘋子國王"。

因為美國在法國支持下經過北美獨立戰爭擊敗英國，歷史改寫，後來很多人記住喬治三世的是「瘋子」的糟糕名聲，而非他對英國國家的重大貢獻。也許只有在他的治下英國經過爭戰，在歐洲乃至世界崛起的歷史才能說明他到底是什麼樣的一位國王。

"十全老人"

用乾隆自詡的「十全老人」來形容喬治三世也許不為過：喬治三世創造了英國王室大量的"第一"的紀錄，其中包括：他是英國歷史上在位時間最長的國王（注：不是女王），也是最後一位美國國王，第一位澳大利亞國王。在他的統治時期，英國有了今天的國旗。在歐洲，英國在7年戰爭中擊敗法國，後來又聯合歐洲其它力量徹底戰勝拿破侖。

圖片版權 Hulton Archive/Getty Images Image caption 喬治三世沒有乾隆"風流天子"的綽號。他個人的生活勤勉節儉，注重家庭生活和宗教品德，沒有婚外情，和王后共生15個孩子（兩名夭折）。這是他的全家福版畫。

他知識淵博，愛好收藏，倡導並贊助科學、技術、金融、農業、音樂、藝術等等事業發展。在他的支持下，英國工農業大發展，科技騰飛，影響世界進程的英國工業革命轟轟烈烈地全面展開。英國真正走上了影響世界歷史進程的"大英帝國"道路。

喬治三世對英國國內政治的影響和貢獻良多。特別是在他統治的前半期，他關注議員選舉，反對「腐敗的」黨爭，希望團結不同派別共同服務於國家利益。

喬治三世沒有乾隆"風流天子"的綽號。他個人的生活勤勉節儉，注重家庭生活和宗教品德，一生都沒有任何婚外情。他很親民，常身著便服、帶著孩子在鄉間散步，並與偶然碰上的鄉村百姓聊天。還是他買下倫敦市中心的白金漢宮，並把那裏變成了英國王室的家。

國王可能比自己的秘書還勤奮，從年青時開始就總是在筆耕不已。留給世界的包括多達35萬頁的珍貴歷史資料，其中很多都是御筆親書！

脫歐和入歐

喬治三世具有德意志血統，他的前輩和一些晚輩都出生在德意志（當時尚未有德國），歐洲大陸是他們的老家，他娶的王后夏洛特也是來自德意志地區，和喬治三世訂婚抵達英國後，還不會說英語。

但喬治三世是近代第一位出生在英國的英國國王，英語不僅是母語，他對英國的"愛國觀念"也比祖輩更強。

在祖父喬治二世駕崩之際，喬治三世年僅22歲，父親屆時已經去世，所以他繼承祖父喬治二世的王位，登基英國國王的同時，也繼任漢諾威國王，統治德意志萊因河畔的漢諾威地區，成為漢諾威選帝侯（有望成為神聖羅馬帝國皇帝）。

在喬治三世的統治下，愛爾蘭和不列顛合併，英國真正成為聯合王國，今天使用的英國國旗正式誕生。

在其統治時期，隨著法國大革命，出現了試圖將歐洲大一統的拿破侖。拿破侖的軍隊佔領了喬治的「祖國」漢諾威。在喬治三世的號召下，大批原漢諾威軍隊將士移民英國，加入英軍，之後又"入歐參戰"，成為後來在滑鐵盧戰役等西歐各地大戰中發揮重要作用的英國國王的德國軍團。

英法爭奪戰

從注重親民的喬治三世本人的角度看，身人人君需要勤政愛民。他反對獨裁，注重聽取不同意見。但在君主立憲的英國，喬治三世從小就知道議會是政策法律制定者，國王只是個執行者。

圖片版權 Getty Images Image caption 1805年英國發表的一幅漫畫，描繪喬治三世任命的年輕的首相皮特和拿破侖爭奪瓜分地球。

議會和政府的錯誤決定也會讓國王背負罵名。喬治三世在位期間，英國議會通過了一系列經濟法案，讓其北美東部殖民地不堪重負，最終走向起義，打響了美國獨立戰爭。英軍派出包括德國軍團在內的軍隊予以鎮壓。

當時的英國和法國的爭斗不僅是在歐洲進行，而是早已在國際化主導權的方方面面展開。在北美殖民地上，英法在各處早就開打爭奪，最終法國被擊敗。而之後的北美英國殖民地掀起的起義很快得到了英國的老對手法國的全面政治、經濟和軍事支持。

作為一名"愛國者"，喬治三世親自參與策劃一小部分在北美的軍事行動。他也被美國起義者當作一個鼓動民眾攻擊的對象，被形容為北美人民被迫反抗的"自私刻薄和殘酷壓榨人民的國王"。英國在英美戰爭中敗北，國王又被英國人視為"丟失北美殖民地國土"的國王。

美國獨立3年後，喬治三世又體現出其現實主義態度，不失體面和風度地歡迎美國派遣其首任駐英大使抵達倫敦。但傳統上，西方歷史學者基本上沒有給喬治三世積極評價，在有關傳記和史書中，美國學者把他叫做「暴君」，英國學者又將他稱為「帝國主義失敗政策的替罪羊」。

"永垂不朽"

喬治三世不僅在史書上沒有乾隆帝的待遇，在位時也沒有乾隆的福氣。他的晚年受到「精神病」的嚴重折磨。

喬治三世的精神病主要是在其在位統治50年之際發生。一些醫生認為他患上了罕見的遺傳性精神病"卟啉病"，但現代的醫生認為他實際上患上了躁鬱症（bipolar disorder）。也有些醫生認為無法確診。他滔滔不絶地說話，情緒時好時壞。

一些歷史學者認為，喬治三世的發病和他的家庭問題直接關聯：他對其長子不僅沒有像他一樣做個品學兼優的人、相反成了花花公子感到失望。對他最小的女兒阿米莉亞公主因病早逝悲痛欲絶。2005年，對喬治三世國王留下的頭髮進行化驗，發現嚴重的砷毒成分（俗稱砒霜）。原因不詳。

當年醫學界對精神病的治療和認識也非常浮淺，所謂"醫生"的治療者使用的是訓斥、捆綁等野蠻手段，喬治三世被捆在椅子上，因為他滔滔不絶嘴又常被堵上……。這樣的治療結果可想而知：老國王健康狀況日下，最後失明失聰，在淒慘中走向死亡。

喬治三世最終名留英國青史，隨著一些史料近年公開，受到現代歷史學者重新的研究和積極評價。與乾隆帝留給後人不同的是，"乾隆中興"後，大清帝國閉關自守早已開始走向衰敗。而喬治三世身後的英國卻繼續沿著他致力開創的"國際化"方向前進，英國實際上反而處於乾隆帝所謂"天道昌隆"的狀態，走上了"日不落帝國"的道路。