全球性別平等要再等百年？百萬富豪俱樂部女性太少

圖片版權 Booking.com Image caption 吉莉安·坦斯（Gillian Tans）個性謙遜，說話柔和。是Booking.com的首席執行官。

近期性騷擾和#MeToo運動都是熱門的女性話題。在今年的達沃斯論壇上，性別平等的議題則在日程上居高不下。

但這場精英年會仍有其自身的問題需要解決。吉莉安·坦斯（Gillian Tans）個性謙遜，說話柔和。這位47歲的女性，不會讓你立即與權力聯繫在一起。

但她有很多故事可講。作為在線住宿網站Booking.com的首席執行官，她負責管理全球70個國家的15,000名員工。

2016年，她的工資為1710萬美元（1230萬英鎊; 1390萬歐元）。這超過了她在美國母公司Priceline的老闆。Priceline旗下擁有Booking.com以及「客涯」（Kayak）和「租車」（rentalcars.com）等其他旅遊相關品牌。

在商界，這樣成功的女性還是很少見的。坦斯在達沃斯上說，給她一個展示自己的平台有助於解決男女不平衡的問題。她說： "偶像很重要"。

這正是達沃斯的世界經濟論壇（WEF）希望她來到這裏的原因。這場由首席執行官、世界領導人和名流組成的年度聚會想吸引女性參與，這並不是什麼秘密。

與會者仍然是絶大多數的男性，儘管大型企業的配額制度規定，每帶四名男性與會就得有一名女性。

圖片版權 Getty Images Image caption 這場由首席執行官，世界領導人和名流組成的年度聚會想吸引女性參與，這並不是什麼秘密。

每年在這場西裝盛會中，都會有"發現了女人"的照片在社交媒體上流傳。

當然這在很大程度上反映了當前的現實：在商界和政界中處於頂峰的人主要是男性。世界經濟論壇無疑是在嘗試。在這場有48年年會的歷史上，只有七位共同主席是女性，只有21％的與會者是女性，與去年的20％相比變化不大。

達沃斯被外界批評是"男孩俱樂部"的聲音揮之不去。並不僅是因為男女不平等。有證據表明，即使在這些精緻的環境中，女性與會者也可能不得不面對一些困擾。

馬克·圖雷爾（Mark Turrell）連續第十年參加達沃斯論壇，他說："事情會變得棘手。 "

他創建了商業社交網絡應用程序Vork。他說，專業工作和臭名昭著的夜間聚會之間的重疊，意味著這可能存在誤解。他說："有一個明顯的灰色地帶。人們不確定也試圖找出，可能有不希望發生的事"。

圖雷爾組織了一個非正式的年輕達沃斯與會者，希望通過共享車費和住宿來幫他降低成本。他說，一些獨自來的參與者帶來婚戒或訂婚戒指，以減少不必要的麻煩。

圖片版權 Getty Images Image caption 世界經濟論壇包括還許多派對和正式會議。

事實上，這並不奇怪。使用#MeToo網絡標籤的女性故事體現出這個問題是多麼廣泛。從不想要的社交網絡評論或接觸到（在極端的情況下）身體上的虐待或強姦，問題無處不在。

Promundo的首席執行官加裏·巴克（Gary Barker）說："無論我們看哪裏，男人都在練習這些東西。Promundo致力於讓男人參與結束對女性的騷擾和暴力。

圖片版權 Getty Images Image caption 性騷擾是個廣泛的問題。

他說，這可能在工作環境中是"微妙的心理蛻變"。他說，一個解決方案是使用配額來幫助更多的女性提升到高級職位。

世界經濟論壇並沒有迴避這個問題。今年的會議包括幾個會議，介紹公司和社會可以做些什麼來幫助阻止性騷擾，以及解決更廣泛的性別平等問題。

世界經濟論壇的證據表明，在平等方面還有很長的路要走。世界經濟論壇的最新報告發現，按照目前的進展速度，在全球實現性別平等還需要100年的時間。自2006年開始衡量這個問題以來，這是首次出現倒退。

但旨在促進職場平等的「女商」（The Female Quotient）公司的創始人雪莉·扎利斯（Shelley Zalis）認為，意識的提高將對其有所幫助。她說："人們不再接受現行規範。"

圖片版權 Getty Images Image caption 雪莉·扎利斯（Shelley Zalis）6年前開始設立「女性休息室」。

今年她將女性休息間的空間翻了兩倍，她每年在重要會議上設立這個休息室。在這個空間裏舉行成功女性的座談會。並吸引了一些包括聯合利華和谷歌在內的重量級商業合作伙伴。

這個空間通常叫"女孩休閒室」，今年在達沃斯她稱之為平等休息室，以彰顯該主題的針對性：男性也可以參加。

這個休息室位於通往會議中心的一條主路上，這位置意味著參會者不可能錯過。她把休息室形容為"一個安全的地方"，為女性提供了一個可以成為自己的地方。正如她所言："少數人的行為和感受像大多數人一樣"。

從小事做起

研究表明，如果企業中有更多的女性擔任高級職位，那麼會有更多的女性得到晉升或聘用。

Booking.com就是一個例子。坦斯說，其中一半以上的員工是女性。在以男性為主導地位的技術團隊，女性人數佔比20。她說招聘團隊是多元化的。公司會確保潛在的新員工或被考慮晉升的候選人來自不同背景和性別。Booking.com還進行了外部審計，以確保公司同工同酬。

最後她說，改變很多"小事"可以幫助解決這個問題。她說："公司需要擁抱這個來改變。我不是系統性配額的粉絲，但公司需要看數據和他們需要做些什麼來提高這些數據。

Image caption 女孩俱樂部"風格是赤裸裸的女性化。

明年當我們再談達沃斯是否有更多女性參與者時，就會知道情況是否好轉。