日本滑雪場雪崩致1死11傷 疑因火山噴發

  • 2018年 1月 24日
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視頻中可以看到一股黑灰飄落。

日本中部的一場雪崩導致一名日本軍人死亡，這場雪崩可能是火山噴發引起的。

至少11人受傷，一些人傷勢嚴重。

當地媒體報道，火山噴發導致日本中部草津附近的石頭滾落。

周二（1月23日），東京西北150公里的草津白根火山爆發，但是官員仍在調查火山爆發是否導致雪崩。

視頻顯示，大量的黑灰和石頭被吹到山坡上。
Image caption 事發地草津位於日本東京西北。

日本氣象廳警告人們不要爬山，稱不排除有其他爆發的可能性。

根據日本NHK報道，在距離火山超過1公里外的地方發現了火山灰。

一些傷者是被滾落下來的石頭擊中的。

一名在滑雪場的目擊者告訴NHK：「當時一聲巨響，一股巨大的黑煙升起，我完全不知道發生了什麼。」

另一名目擊者也表示，看到「黑煙從山頂升起」。

「我們被告知，要在30分鐘後撤離，」滑雪者說。

當時，傷者中有4人在乘坐索道纜車。圖片顯示，纜車的窗戶已經破碎。

圖片版權 Getty Images
Image caption 日本草津的一家滑雪場發生雪崩，導致1人死亡

一名當地官員稱，截至周二下午，至少78名滑雪者被困在山頂的一家招待所。

日本防衛大臣小野寺五典稱，死者是在該地區參加演習的六名軍人之一。

他說，另外五名軍人獲救，但是有的受傷了。

日本消防廳警告，石頭有可能落到離山峰2公里的地方。

日本是世界上地震最活躍的國家之一。2014年9月，位於長野縣的御嶽山（Mount Ontake）突然噴發導致63人死亡。I

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