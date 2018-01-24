日本滑雪場雪崩致1死11傷 疑因火山噴發

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻中可以看到一股黑灰飄落。

日本中部的一場雪崩導致一名日本軍人死亡，這場雪崩可能是火山噴發引起的。

至少11人受傷，一些人傷勢嚴重。

當地媒體報道，火山噴發導致日本中部草津附近的石頭滾落。

周二（1月23日），東京西北150公里的草津白根火山爆發，但是官員仍在調查火山爆發是否導致雪崩。

視頻顯示，大量的黑灰和石頭被吹到山坡上。

Image caption 事發地草津位於日本東京西北。

日本氣象廳警告人們不要爬山，稱不排除有其他爆發的可能性。

根據日本NHK報道，在距離火山超過1公里外的地方發現了火山灰。

一些傷者是被滾落下來的石頭擊中的。

一名在滑雪場的目擊者告訴NHK：「當時一聲巨響，一股巨大的黑煙升起，我完全不知道發生了什麼。」

另一名目擊者也表示，看到「黑煙從山頂升起」。

「我們被告知，要在30分鐘後撤離，」滑雪者說。

當時，傷者中有4人在乘坐索道纜車。圖片顯示，纜車的窗戶已經破碎。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本草津的一家滑雪場發生雪崩，導致1人死亡

一名當地官員稱，截至周二下午，至少78名滑雪者被困在山頂的一家招待所。

日本防衛大臣小野寺五典稱，死者是在該地區參加演習的六名軍人之一。

他說，另外五名軍人獲救，但是有的受傷了。

日本消防廳警告，石頭有可能落到離山峰2公里的地方。

日本是世界上地震最活躍的國家之一。2014年9月，位於長野縣的御嶽山（Mount Ontake）突然噴發導致63人死亡。I