紫色天線寶寶「丁丁」扮演者謝爾頓逝世

Image caption 丁丁（右一）曾被質疑象徵同性戀者

英國廣播公司經典兒童節目「天線寶寶」（港譯天線得得B）扮演主角之一、紫色的「Tinky Winky」的演員西門.謝爾頓（Simon Shelton）本月中逝世，終年52歲。

謝爾頓於1997年開始出演丁丁一角，接替被刷掉的演員戴維.湯普森（Dave Thompson），謝爾頓此前還曾經演繹其他兒童節目的角色。

謝爾頓外甥女、演員 Emily Atack 在Instagram上宣佈這項消息，指謝爾頓的離開「非常突然」，並形容姨丈是「你想要遇到最善良、最有才華的男人」。

Tinky Winky既用上了被認為象徵同性戀的紫色，又時常挽著紅色女款包包出現，因此被質疑隱喻同性戀者；由於「天線寶寶」是兒童節目，Tinky Winky的形像曾經惹來衛道之士的非議。

但作為扮演者的謝爾頓，則曾經在接受訪問時表示：「有人問我Tinky Winky是不是同志，但這個角色設定上只有三歲，這個問題真的有點傻啦。」

「天線寶寶」於1997-2001年在BBC播出，謝爾頓在2008年受訪時曾表示，被選中成為Tinky Winky時從沒想到，這個節目會如此成功。

「天線寶寶」曾在全球超過120個國家與地區、以45種語言播放，約有十億兒童看過。

但在大中華地區的網絡世界，「天線寶寶」一般與「低能」、「腦殘」等形像有關。

Tinky Winky的台灣中文名是「丁丁」。當地網絡早年曾流行一句潮語「丁丁是個人才」，用以暗喻「腦殘」。

不過謝爾頓逝世後，有台媒報道指，演員謝爾頓本人在舞蹈方面十分有才華，並以「丁丁…真的是人才」為題報道謝爾頓的死訊。