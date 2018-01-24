「涉極端主義」　俄羅斯禁喜劇電影《斯大林之死》上映

圖片版權 Volga Films Image caption 阿曼多·揚努齊執導的影片《斯大林之死》並未受到俄羅斯政界和電影界精英的青睞。

英國諷刺喜劇電影《斯大林之死》（The Death of Stalin）本周在向俄羅斯高層人士放映後因被指含有"極端主義"內容，發行計劃被擱置。

多名俄羅斯政界和電影界知名人士星期一（1月22日）晚間出席了《斯大林之死》的放映活動。這些人士在觀影后批評說，這部政治諷刺電影含有"意識形態宣傳戰"和"極端主義"內容。

這部電影已被撤消發行許可，原定星期四的上映計劃實際上已被取消。

由英國導演阿曼多·揚努齊（Armando Iannnucci）執導的政治諷刺片《斯大林之死》，講述了前蘇聯獨裁者斯大林在1953年去世後蘇共高層激烈的權力爭斗。這部影片的主要角色都是真實的歷史人物。

《斯大林之死》去年10月已在英國發行。俄羅斯在星期一晚上舉行放映會，出席人士包括國家杜馬議員和俄羅斯電影工作者。但多名俄政界和電影界知名人士對該片表示不滿，呼籲禁止該影片上映。

電影經銷商引述俄羅斯文化部稱，目前尚不清楚當局是否允許在俄羅斯放映此片。

俄羅斯文化部對俄國際文傳通訊社（Interfax）表示，已將撤消發行許可的決定通知了該片的俄羅斯經銷商"伏爾加影業"（Volga Film）。伏爾加影業此前已獲得該片對18歲以上成年人的放映許可。

俄羅斯文化部表示，"稍後將決定該片是否可以上映"。

俄羅斯國家杜馬文化事務委員會的葉連娜·德拉別科對RBK（俄商務諮詢網）表示，她"從未看過這麼令人厭惡的片子"。

俄羅斯文化部諮詢理事會的尤裏·波利亞科夫（Yury Polyakov）則認為，這部影片含有"意識形態戰"內容。

今年2月2日是俄羅斯著名的1943年斯大林格勒戰役勝利75週年紀念日。斯大林格勒戰役是軍事史上最知名的戰役之一，是二戰中納粹德國為爭奪蘇聯南部城市斯大林格勒而進行的戰役，蘇聯紅軍取得該戰役的決定性勝利。

斯大林格勒戰役由蘇軍將領格奧爾吉·朱可夫元帥指揮。飾演朱可夫的是英國演員賈森·艾薩克斯（Jason Isaacs）。

包括朱可夫元帥女兒在內的21人簽署公開信，向俄羅斯文化部部長弗拉基米爾·梅金斯基（Vladimir Medinsky）表達不滿。公開信批評這部電影諷刺國家的歷史，詆譭與納粹戰鬥的俄羅斯民眾的記憶。

圖片版權 Volga Film Image caption 飾演朱可夫的是英國演員賈森·艾薩克斯（Jason Isaacs）

聯署公開信還稱，影片侮辱了俄羅斯人民以及蘇聯國歌，因為蘇聯國歌在片中被不恰當地使用。人們可在預告片中聽到蘇聯國歌，但當中包含一些讀者可能會感到厭惡的語言。

俄羅斯文化部部長梅金斯基後來對有關爭議回應說，"老一輩的許多人不僅認為這是對打敗法西斯的所有蘇聯過去的侮辱，對普通民眾的侮辱，更糟糕的，是對斯大林主義受害者的侮辱。"

他補充說："我們沒有審查"，"但我們不怕針對我們歷史的批評，哪怕這令人不愉快。"

英國導演阿曼多·揚努齊表示，他對這部電影可以在俄羅斯上映仍然"充滿信心"，公開信的看法並非代表俄羅斯普通民眾的看法。

揚努齊對英國《衛報》說，"就目前來說，包括俄羅斯媒體在內的俄國人在看了這部影片後都表示，他們喜歡看，也欣賞這部片子"。

"他們還說了兩件事：影片有趣，而且真實"。