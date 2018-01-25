這只「不爽貓」打官司贏得了71萬美元

圖片版權 Getty Images Image caption 「不爽貓」生下來就是一張臭臉

「不爽貓」（Grumpy Cat）又火了。它生下來就是一張臭臉，就因為這個，在最近的一起版權糾紛案件中，它獲得了賠付的71萬美元！

事由是「不爽貓有限公司」將美國咖啡商「手榴彈飲料」（Grenade Beverage）告上了法庭，理由是後者過度使用了「不爽貓」的圖像。也就是說，「手榴彈飲料」只可以把「不爽貓」的圖像用於不爽貓星冰樂系列，但不能用於其他產品上。

「不爽貓」真名塔達醬（Tardar Sauce）。2012年，它主人的弟弟把它的臭臉照片發到Reddit網站，它就開始火了。它的照片被迅速做成了各種表情包，並配上各種不同的文字。

2013年，「手榴彈飲料」跟貓主人簽了合同，買下了「不爽貓」的肖像權，用在他們的冰咖啡系列飲品的瓶子上。

2015年，「不爽貓有限公司」將「手榴彈飲料」告上了法庭，理由是後者違約。

原告稱，「手榴彈飲料」超越了合同範圍，將「不爽貓」的圖像用在了烘培咖啡和不爽貓星冰樂T恤上，「公然侵害了不爽貓公司的版權和商標」。

而「手榴彈咖啡連鎖店」的店主們發起了反攻，他們把「不爽貓」和它的主人也告上了法庭，稱他們違約。

圖片版權 Getty Images Image caption 「不爽貓」參加一系列商業活動，已經替主人賺了幾百萬美元。

「手榴彈飲料」的一名代理律師稱，「不爽貓」的主人沒有在社交媒體上足夠展現這一商標，並且塔達醬的主人還稱，塔達醬會和好萊塢明星威爾·法瑞爾（Will Ferrell）和傑克·布萊克（Jack Black）一起出演電影，但此事並沒有發生。

但加利佛尼亞一家聯邦法院站在了塔達醬和它的主人這邊，認為「手榴彈飲料」侵犯了版權和商標權，判令「手榴彈飲料」賠付71萬美金，以及額外的名義上的1美元作為違反合同費。

另據媒體報道，「不爽貓」在一月的庭審中也出庭了，但宣判時沒出現。

圖片版權 Getty Images Image caption 「不爽貓」的電子貓版本

據稱，「不爽貓」持續性的臭臉表情是因為貓科侏儒症以及反頜（下頜前突）。

「不爽貓」今年6歲，有一家以自己名字命名的公司生產一系列商品，包括服飾、日曆及玩具。

2014年開始，「不爽貓」就開始遊歷周國，在電視節目中現身。這只貓還出演了一部自己的聖誕電影。