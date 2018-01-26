白宮裏的性與愛：那些震撼人心的往事

圖片版權 Getty Images Image caption 克林頓和萊文斯基

整整20年前，白宮爆出一起震級空前的性醜聞—拉鏈門。

1998年1月，時任總統克林頓和白宮實習生的關係曝光。萊溫斯基那條沾有克林頓DNA的藍色連衣裙差點把政績卓越的白宮主人拉下權力寶座。

克林頓因為說謊受到調查，被指做偽證、妨礙司法，成為美國歷史上被彈劾的僅有的兩位總統之一。

克林頓執政期間，美國經濟繁榮、國泰民安，但是，"拉鏈門"卻成了關於這位總統經久不衰的談資。

美國政壇風雲變幻，性醜聞幾乎從未離開人們的視線。克林頓並不是與石榴裙扯上瓜葛、個人生活成為八卦的唯一一位美國總統。歷任總統中，有許多"櫃子裏都藏著骷髏"。

但是，白宮主人給後人留下的故事，並不僅僅是花邊新聞、風流韻事，也有兒女情長、伉儷情深。

確實，第29任總統哈丁和親密朋友的妻子婚外戀15年，但是，第33任杜魯門和妻子青梅竹馬、白頭偕老；第7任傑克遜兩次娶了一位離過婚、有"污點"的女人，而且誓死捍衛妻子的榮譽。

圖片版權 Getty Images Image caption 安德魯·傑克遜肖像上了美元

安德魯·傑克遜--硬漢柔情？

18世紀末期的美國很保守，娶個寡婦，世人和教會可以接受，但是，娶個因為離婚、名譽有"污點"的女人卻是另一碼事。

瑞秋唐·尼爾森18歲時嫁給劉易斯·羅巴茲，後來由於遭遇現在我們所說的"家暴"，離開丈夫回娘家借宿，在那裏結識了同齡的傑克遜。

瑞秋提出離婚訴訟，再後來和傑克遜結婚。但是，離婚程序法律效力上有瑕疵，發現之後成了大問題，兩人不離不棄，又結了一次婚。

Image caption 傑克遜始終保護瑞秋

傑克遜兩度競選總統期間，瑞秋的婚姻史都被對手用作攻擊他人品、性格的武器。

第一次競選傑克遜落敗，對手說，他頭腦發昏、快速迎娶了一個還沒離完婚的女人，說明他是個"受感情、而不是理智支配"的人。第二次，美國媒體更是擺出不讓瑞秋名譽掃地決不罷休的架勢。但是，傑克遜一直盡量避免讓妻受到最惡毒輿論的傷害，為了捍衛瑞秋的榮譽，他甚至曾與侮辱她的人決鬥。

1828年，傑克遜當選，瑞秋啟程前往白宮籌劃丈夫的就職典禮。

Image caption 瑞秋：政治迫害的受害者

傳記作家稱，期間她看到一份報刊中的小冊子，惡語譴責她重婚、道德低下、是蕩婦。一路上，瑞秋哭過無數次。當時是深冬12月，她在小溪中洗臉，之後不久失明。聖誕節前，距離丈夫的就職典禮還有兩個星期，瑞秋撒手人寰。一種說法是，強大的壓力導致她心臟病發作。

現在的共識是：瑞秋是政治迫害的受害者。

傑克遜成為美國歷史上為數不多的鰥夫總統，在任期間，第一夫人的任務由瑞秋的親戚承擔。卸任後，傑克遜返回老家，直到去世。據稱，這期間，只要身體條件允許，他每天都會到瑞秋墓前，靜坐、靜思。

傑克遜以性格堅毅、手段強硬、脾氣暴躁著稱，綽號"老胡桃木"，鐵血硬漢也有兒女情長的一面。

Image caption 哈丁的婚外情情書多年後才解密公開

沃倫·哈丁--情書聖手

第29任總統哈丁任期內醜聞迭出，業績屢獲差評。

哈丁年輕時是報業老闆，沒有政治野心，但是他出身豪門的妻子卻另有打算。普遍共識是，哈丁受妻子驅使投身政壇，最終於1920年贏得大選。當年是美國婦女首次獲得投票權，因此也有人戲稱哈丁是女人選出的總統。

哈丁進了白宮，仍然無意專心問政，好像更多的時間不是坐在辦公桌前，而是站在白宮樓頂上，一手雪茄一手威士忌。用他自己的話說，"我不是為這個職位而生，我也肯定不該在這兒。"

哈丁的情人是他老朋友的妻子凱莉·菲利普斯。這段婚外情持續15年，期間，哈丁給凱莉寫過大批情書。直到2014年情書才解密公開。當時，美國有報刊甚至開玩笑建議國人請一天"病假"，好好讀一讀。

Image caption 哈丁的情書文採還不錯

哈丁的情書，有溫情纏綿的、有奔放不羈的，也有撩人性感的。

比如這段，"我對你的愛之深，無法用語言來形容。瘋狂、溫柔、忠誠、熱情、渴望、狂熱、嫉妒和饑渴……它像火一樣燃燒著……"、"這種極樂，只有你能給我"。

但是，他在情書中經常提到一個"傑裏"，並曾寫過"你在歐洲時，我把傑裏的照片寄給過你"。這個傑裏是誰呢？

原來，傑裏是哈丁給自己的生殖器起的外號！不過，他寄出的隱秘照片並沒有保存下來。無法設想，如果哈丁活在有智能手機的今天，結果會是怎樣呢？

哈丁任期兩年後去世，原因不詳。他臨死前不久曾去阿拉斯加出公差，期間染病。前往舊金山醫治期間在一家酒店內猝死。有陰謀論稱，哈丁的妻子出於嫉妒、下毒害死了他。

撇開婚外情的道德問題，哈丁情書的文採確實還不錯。

Image caption 杜魯門夫婦青梅竹馬

哈里·杜魯門—老當益壯？

羅斯福1945年4月去世，副總統杜魯門接手。

杜魯門夫婦搬入白宮，發現這裏年久失修，破爛不堪。3年後，杜魯門夫人忍無可忍，據說女兒瑪麗練琴時、腐朽的地板突然塌了，人和琴直接落入地下室！全家搬出白宮、住進了布萊爾大廈。這是美國政府外外國來賓凖備的賓館，丘吉爾訪美期間就曾入住。

杜魯門夫人伊麗莎白（簡稱貝斯）非常討厭華盛頓，是個相當低調的第一夫人。她最大的願望是做好哈里的妻子。

哈里和貝斯是青梅竹馬、兩小無猜的伴侶，少年時代在主日學校的長椅上相識。之後，哈里苦苦追求貝斯，馬拉松戀愛長跑，一直持續到哈里從第一次世界大戰戰場上活著回來，兩人完婚。

Image caption 杜魯門夫婦白頭偕老

儘管共同生活了數十載，哈里和貝斯的關係仍然很親密、溫馨。據說當貝斯帶著女兒回老家小住期間，哈里的思念有目共睹。

你可能會說了，這樣傳統、經典的愛情和婚姻，有什麼醜聞？

醜聞說不上，花絮還是有的。

1949年，貝斯和丈夫分開整整4個月。特工報告稱：貝斯回家、夫妻重逢時，兩人的甜蜜和興奮彷彿"父母出遠門的高中生"！據說轉天早上，貝斯不好意思地告訴管家，昨天晚上，總統臥房和客房裏四張牀被搞壞了，能換新的嗎？

當時，杜魯門總統65歲，貝斯64歲。而且，那還是沒有偉哥的時代。

杜魯門卸任後，夫婦返回老家密蘇里，共享晚晴。