人工智能：英、中、美上演「三國演義」 ？

圖片版權 Science Photo Library Image caption 圍繞AI，中美正膠著於爭霸競賽，而中英在科技、工商和金融界的互動將產生怎樣的結果，引人關注。

英國首相特里莎·梅周四（1月25日）在瑞士達沃斯世界經濟論壇上宣佈，英國在人工智能（AI）領域要爭當世界領頭羊。

一周後，她將率英國經貿代表團訪華，到北京和上海展開"歷史性訪問"。一周前，中國發表《人工智能標凖化白皮書》。

中國媒體把2017年稱為"AI年"， 2018則是AI從學術飛入產業、普及應用的關鍵年。

圍繞AI，中美正膠著於爭霸競賽，而中英在科技、工商和金融界的互動將產生怎樣的結果，引人關注。

中國：彎道超車？

圖片版權 Getty Images Image caption 李開復認為，中國在AI領域的發展速度遠超歐美總和，幾年內可以期待達到和美國共同引領世界人工智能的水平。

《經濟日報》數據顯示，從2012年至今，中國AI領域有1354家企業，投資總額1448億元；2017年AI投資總額超過622億元，2012年僅6億元。

中國媒體歡呼AI給中國提供了"彎道超車"甚至"換道超車"的機會，避開發展途中的"中等收入國家陷阱"。

創新工場董事長李開復認為，中國在AI領域的發展速度遠超歐美總和，幾年內可以期待達到和美國共同引領世界人工智能的水平。

原因包括中國數據量大，為AI提供了更多燃料、AI創業者和資本結合"特別好"，以及政策支持。

中國政府把人工智能作為產業升級和經濟轉型的主要驅動力，對AI技術的政策是鼓勵、扶持、推動。中國AI產業的發展從2017年下半年開始明顯提速。

去年7月，中國國務院制定《新一代人工智能發展規劃》，明確目標：AI總體技術和應用2020年與世界前沿同步，2025年AI成為產業升級和經濟轉型的主要動力，2030年，中國要成為世界主要AI創新中心。

另一組數據從一個側面佐證了中國在AI技術應用上爭當世界第一的狀態：跟AI行業的工資飆升，一種估算認為過去三年翻了一倍。

據科技招聘網站100offer.com 統計，目前中國AI行業，大學畢業生入職起薪每年30萬-60萬元人民幣（47066 - 94132 美元），有三、五年經驗的團隊負責人年薪可高達150萬元（235331美元）。

作為對比，美國求職網站 indeed.com 數據顯示舊金山AI研究員年薪平均是112659美元，機器學習工程師年薪平均是150815美元。

不過，不少人已經在預測中國的AI泡沫何時破裂。

美國還是老大

圖片版權 Getty Images Image caption 一份報告說，粗看中國正在縮小跟美國的差距，但仔細分析，可以發現這不是一場贏家通吃的競賽，在不同層面都在發生嫁接、雜交、糅合的過程。

中國經濟網上發表的一張人工智能產業路線圖顯示，中國在人工智能技術基礎層面實力仍弱於美國，尤其是芯片部分，大部分是新創企業，而美國的芯片行業多由英特爾、英偉達等大公司坐鎮。

基礎技術框架方面，谷歌、微軟、亞馬遜等巨頭和中國的百度、騰訊、阿里巴巴，實力差距不言自明。

具體到技術層面，機器學習、語音識別、自然語言處理、計算機視覺等方面，中國企業融資超過美國同行。

尤其是AI應用，去年呈現爆發趨勢，主要體現在安防、金融、醫療、教育、零售、機器人和智能駕駛等行業。

去年12月，歐洲智囊歐亞集團（Eurasia Group）和風險基金Sinovation發表聯合調查結果，認為中國和美國正在AI領域爭奪世界霸主地位。

李開復是這份題為《中國的人工智能革命：了解北京的結構優勢》（英文）報告作者之一。

報告認為，美中之間正在展開的AI霸主之爭是雙向的，使得科技成為美中貿易摩擦的主要來源。

美國在尖端硬件和人才方面仍領先中國，而中國的互聯網用戶超過歐美總和，為人工智能創新提供了極大的數據燃料。

報告說，粗看中國正在縮小跟美國的差距，但仔細分析，可以發現這不是一場贏家通吃的競賽，在不同層面都在發生嫁接、雜交、糅合的過程。

AI是未來，而這個未來充滿了不可預測性。

英國：倫理和秩序

圖片版權 Getty Images Image caption 梅首相對達沃斯論壇表示，英國引領世界AI潮流的實力基於國內AI領域健康的創業態勢，過去三年裏每周誕生一家與AI相關的新創企業。

英國似乎更關注AI領域的倫理和有序問題。

梅首相對達沃斯論壇表示，英國引領世界AI潮流的實力基於國內AI領域健康的創業態勢，過去三年裏每周誕生一家與AI相關的新創企業。

她還指出，英國是世界上最早為引進AI技術輔助政府公務做好凖備的國家。

英國政府將新成立一個顧問機構，數據倫理和創新中心（Centre for Data Ethics and Innovation），承擔與世界各國的聯絡協調；英國還凖備加入達沃斯的AI理事會。

AI在學術界和產業界是個極富爭議的技術。著名科學家霍金（Stephen Hawking）宣稱AI可能帶來人類的終結。

臉書負責AI的執行官燕樂存（Yann LeCun）則表示，社會具備自我平衡功能，能夠預防科幻電影《終結者》描述的那種末日慘狀。谷歌前首席執行官施密特（Eric Schmidt）日前對BBC表示，他不相信AI會搶走大量工作，導致大量失業。

那麼，英國是否凖備好引領世界人工智能行業呢？畢竟美國和中國在AI行業的投資都數以百億計，令英國汗顏。

BBC科技事務記者塞倫-瓊斯說，梅首相在達沃斯沒有吹牛。世界頂尖的人工智能專家中，有不少在倫敦和劍橋。值得驕傲的，比如，谷歌的Alexa就是在英國研發的，還有擊敗世界圍棋冠軍的機器人阿爾法，也出生在英國。

但有一個問題，就是這些科學家都為亞馬遜、谷歌之類上市的科技巨頭工作，而政府在研發和應用方面作為不大，對AI資產的保護也乏善可陳。

他認為，最令人擔憂的是中國在AI道路上高歌猛進，而英國仍糾結於AI技術帶來的倫理衝擊和其他相關問題，步履躑躅。

李開復上周在英國《旗幟晚報》上撰文，呼籲英國和中國在AI領域結成合作伙伴。

英國的"後歐盟"時代路線圖上，中國作為貿易伙伴國的地位十分重要。梅首相1月31日 - 2月2日訪華，隨行的經貿代表團將致力於增經兩國的政治互信，加深經貿往來。

已經有一批批英國官員近幾個月先後去中國為首相此行打前站，包括貿易大臣福克斯去中國為英國商品和服務爭取市場准入條件；去年12月，英國財相哈蒙德去中國，為倫敦和上海股市聯通方案作最後的凖備，還討論了兩國債券市場以某種方式聯通的可能性。

這次首相訪華，能否在AI領域的合作上有所突破，人們拭目以待。