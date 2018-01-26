被多國審查部門「和諧」掉的爭議電影有哪些

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯文化部早前撤銷了政治諷刺電影《斯大林之死》在當地的播映許可。但仍有俄影院無視當局禁令，放映該影片。

對許多國際電影粉絲來說，過去一星期並不是好過的一星期。

在印度，一部描繪14世紀印度王后帕德瑪瓦蒂與德里蘇丹國君主阿勞德丁·卡爾吉的電影《帕德瑪瓦特》（Padmaavat），被一些印度教徒批評為篡改歷史，不尊重印度教，從而引發遊行，演變成示威者與警察的衝突。導演否認有關指控，但發行日期還是推遲了兩個月，許多電影院也拒絶放映這部電影。

英國拍攝的一部電影在俄羅斯也碰的釘子。俄羅斯文化部早前撤銷了政治諷刺電影《斯大林之死》（The Death of Stalin）在當地的播映許可。俄羅斯學者伊尼納夫（Diane Nemec Ignashev）對BBC說，當地政府對政治電影的審查其實並不如外界想像般嚴格。她指，當局可能認為外界「蔑視俄羅斯的歷史」，因此作出決定。

關於電影的爭議，並不是甚麼新鮮事。過去還有哪些受爭議的電影？

日瓦戈醫生（Doctor Zhivago）

圖片版權 Getty Images Image caption 電影版由謝里夫（Omar Sharif）和克里絲蒂（Julie Christie）主演

這部1965年拍攝的電影由俄羅斯著名作家帕斯特納克（Boris Pasternak）的小說改編而成。他的作品被俄羅斯當局封禁，因此他要把小說偷運到歐洲後才可以出版。

小說出版後大賣，帕斯特納克更因此獲頒諾貝爾文學獎，但是頒獎典禮前夕他被告知，如果他到奧斯陸頒獎，將無法回到俄羅斯去。最後他婉拒出席。

英國導演高瑞連（David Lean）為求將小說拍成電影，在西班牙仿照莫斯科的街道建成片場，並遠赴芬蘭和加拿大，好讓他可以利用真雪拍攝。電影在冷戰高峰時播映，十分賣座，也獲得多個獎項。

但是，俄羅斯觀眾要等到1990年代蘇聯解體後，才有機會觀賞這部電影。

《蒙提·派森之布萊恩的一生》（Monty Python's Life of Brian）

圖片版權 Evening Standard/Getty Images Image caption 《蒙提·派森之布萊恩的一生》跟許多其他以宗教為題的電影一樣，備受爭議

這部電影以諷刺宗教為題，因此它從拍攝到上映期間都經歷了不少難題。電影的主角名叫拜恩（Brian），耶穌出世時在隔壁的馬糟出生，被誤以為他就是救世主。

製片商EMI在拍攝開始前數星期決定抽起投資，製作團隊最後找到了樂隊「披頭士」的吉他手喬治·哈里森（George Harrison）注資數百萬美元，終於能開始拍攝。

電影在美國推出後，天主教和猶太教分別批評這部電影褻瀆他們的宗教，不同的宗教團體也在有放映電影的電影院外示威。在英國也有39個地方政府禁止電影在當地上映，愛爾蘭和挪威更全面封禁電影。

其他受爭議的宗教電影還有馬丁·斯科塞斯（Martin Scorsese）導演的《基督的最後誘惑》（Last Temptation of Christ），同樣被指褻瀆，也引發示威。但是另一方面，這電影十分受觀眾歡迎，買票得排隊。

2004年上影的電影《耶穌受難記》（The Passion of the Christ，香港和台灣分別稱為《受難曲》和《受難記：最後的激情》）同樣引起爭議。電影的導演是梅爾·吉布森（Mel Gibson），上映後被指歧視猶太人。

《波拉特》（Borat）

圖片版權 Getty Images Image caption 《波拉特》的角色和電影中描述哈薩克的情況完全是創造出來的

英國著名喜劇演員沙查·巴隆·科恩（Sacha Baron Cohen）在這電影中，打扮成一名來自哈薩克的電視記者，名叫波拉特。

哈薩克十分不滿電影對本國的描述，在全國禁止放映。除黎巴嫩外，阿拉伯國家也禁止電影院放映這電影。哈薩克當局更在美國傳媒放播廣告，向觀眾展示哈薩克真實的一面。

2012年哈薩克外長承認，當局在《波拉特》放映後收到的簽證申請增加了十倍，電影間接地促進了當地的旅遊業。

《採訪》（The Interview，又名《刺殺金正恩》或《名嘴出任務》）

圖片版權 AFP/getty Image caption 索尼最終取消了《採訪》的放映計劃

許多大中華地區的觀眾都會知道這部電影在2014年引起的爭議：朝鮮當時警告，如美國允許電影如期上映，將發動戰爭。

朝鮮沒有兌現戰爭的威脅，但製片商的母公司索尼（Sony）的電腦系統後來遭受黑客入侵，許多機密資料和多部未發行的電影被公開到網絡上。後來，更有一個自稱為「和平守護者」的黑客組織威脅要向放映電影的電影院發動襲擊。

索尼最後取消了首映禮，也取消在電影院放映的計劃。但是，它還是在網上發行了這電影，賺得的錢差不多能填補最初投資的3,000萬美元。