美國對華戰略顯輪廓 印度拉東盟打先鋒？

圖片版權 Reuters Image caption 印度2018閲兵式上的表演，如同印度外交東南西北全面開弓。

美國總統特朗普在亞太經合會上提出"印太"概念後，印度加強與東盟外交，似乎已將印太概念與其"東進戰略"融合。去年朝核危機降溫後，今年亞太是否會有新熱點要升溫？

印度作為全球新興經濟市場，意在從南亞大國發展成為具有全面政治、經濟、外交等全面影響的亞洲和世界大國。為這一目標，首先要成為"印太大國"。

印度在經濟、軍事、科技等諸多領域力圖向世界強國看齊，在外交上也努力參與到國際外交的中心地位。印度總理莫迪剛剛結束主持在德里的印度-東盟峰會，就飛往達沃斯和世界各國領導人聚會。

目前可能沒有質疑的是：據聯合國預測，印度人口將在7年後超過中國，成為全球第一的人口大國。這為印度提供了勞動力密集型發展的經濟基礎。

印度和東南亞十國聯盟在外交上迅速接近，展現出"印太"聯合的趨勢。很多專家將"印太戰略"解讀為應對中國的"崛起"。

外交動作

傳統上，印度以"閲兵"展示軍事實力的共和國日閲兵會特邀一位外國貴賓，比如美國總統奧巴馬、日本首相安倍晉三。2018年的閲兵式首次邀請了東盟十國全部首腦。

圖片版權 AFP Image caption 印度邊防安全部隊成員在閲兵日上表演舞蹈。

閲兵式前，印度舉行了印度-東盟紀念峰會，主題是"共享的價值、共同的命運"。峰會發表了《德里宣言》。

東盟和印度的人口相加已經接近20億，約佔世界1/4強。僅從這一角度來說，雙方有著巨大的貿易商務提升潛力。

中國因素

雖然印度東盟目前外交接近的主旨是經濟、科技等合作，但不可能不涉及到在亞太崛起、影響巨大的中國。印度-東盟的峰會體現高度的外交意義，同時也隱含了政治安全因素，邀請東盟首腦出席閲兵式凸現了軍事合作的意向。

《德里宣言》中包括"雙方要維持和促進區域和平、穩定、海上安全與保障、區域的航行與飛越自由"、"聯合國海洋法公約"等有關國際航行自由，區域穩定的內容。很多評論認為其意在近年來爭議受到越來越多關注的南中國海。

圖片版權 EPA Image caption 印度大力發展航天、火箭技術，實現了「一箭百星」發射。其最新烈火式洲際導彈可以攜帶多枚核彈頭，打擊全球範圍目標。

去年中印發生邊境對峙，至今並未徹底解決。印度又聯合美國日本在印度洋展開軍事演習，體現其"印度洋老大"地位。

對東盟來說，因為和中國已有的密切經濟貿易合作利益壓倒了在南海領海問題上的糾紛，並不會希望參與到印中的政經外交、特別是邊境糾紛中。但在南海爭端問題上，印度不失為一個可以爭取的國際力量。

圖片版權 Reuters Image caption 2018年的印度閲兵式首次邀請了東盟十國全部首腦出席。

"印太戰略"

特朗普在亞太經合組織會議上大提"印太"概念，把不屬於APEC成員國的印度拉入這一地區。印度與東盟接近正似乎完美響應了"印太戰略"。

但是，目前所有的戰略評論家們似乎更多從軍事戰略角度，特別是平衡中國的角度來看"印太戰略"。這一戰略缺乏"印太"經濟基礎的支持。

從對中國的關係來說，印度抵制了中國以互聯互通、基礎建設為主的"一帶一路"倡議，但東盟國家則大多數對"一帶一路"做出了積極的響應。中國東盟的經濟聯繫目前也遠超印度東盟經濟聯繫的規模。印度要在經貿合作上趕超中國與東盟的步伐恐難以短期辦到。

經濟學者們也表示，東盟印度經貿合作困難不少。印度國內經濟雖然發展迅速，但國內經濟結構和現狀層次總體不高，國內貿易壁壘尚存，與東盟經濟的互補性並不是特別強。

如果經貿合作乏力，軍事安全合作能否補足印度-東盟的戰略關係呢？

圖片版權 Reuters Image caption 但印度國內的貧富懸殊巨大，數千萬人使用清潔水困難，使得印度的國際形像打折扣。

亞太地區雖為世界經濟最為活躍地區，但可能引發衝突的熱點不少。已有學者擔心，在去年朝核危機降溫後，"印太戰略"是否可能讓原有的地區熱點出現新的升溫。