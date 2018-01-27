日本政壇另類親中派野中廣務「孤獨鬥士」離去

圖片版權 Getty Images Image caption 野中廣務2012年接受央視專訪曾經指責日本將釣魚島收歸國有「相當可恥」

正當日本外相河野太郎將於27日訪問中國之際，日本前官房長官（僅次於首相之職）野中廣務，26日病逝於京都府，享壽92歲。

一生縱橫日本政壇60多年的野中，正是個日本政界眼中的「親中派」。野中對日本在二戰中侵略角色的反思，希望日本能向中國、韓國道歉的言論，更讓他成為獨樹一格的政治家。

2012年9月，當時日本政府決定購買釣魚島（日本稱尖閣諸島、台灣稱釣魚台）主權，並將其國有化，引發中日間主權的爭議。已退休多年的野中廣務，接受央視訪問時表示：「發生這種事，身為日本人我覺得可恥，向中國人民道歉」。

他曾言：「如果釣魚島的紛爭要解決，他會建議中日雙方設立共同特別財團，一起出資開發，共享周邊資源」。然而，這樣的回應激起日本許多輿論抨擊，批評他是「賣國奴」。

不單是釣魚島，野中在歷史問題的認識上，也給予中國當局許多同情。 1998年，野中成了自民黨首任訪問南京大屠殺紀念館的幹事長。

2008年，他更發言表示南京大屠殺是「非人道的事實」；同時說：「日本在思考國家的未來同時，一定要忠於歷史史實」。

圖片版權 Getty Images Image caption 野中廣務曾參觀南京大屠殺紀念館，並表示日本要「終於史實」

親中發言惹議

不同於其他日本政治家，從政以來雖然隸屬偏右派的自民黨，但野中廣務的言行卻彷彿孤鳥一般。

2013年時，野中前往北京參訪，會見當時中國政治第五把交椅的劉雲山，野中更說出：「中日邦交正常化當時，兩邊領導人曾表示對於釣魚島問題先『暫且擱置』。我就是當場的證人」。

隨後面對記者團，他再度重申：「當時田中角榮確實有這樣說過，我有聽到」。但在日本普遍的認識中，釣魚島本來是日本與台灣間的爭議，中方直到1992年實施新的領海法後，才突然開始說釣魚島是「固有領土」。讓野中的「我曾聽到」說，變成政治界的一個謎。

日本報紙《每日新聞》，在他過世時，稱其為「孤獨的鬥士，至死貫徹一至」。很多日本政治家曾批評野中，一直有著「自虐史觀」、甚至「被中國政治利用」。但直到過世前，野中仍保持自己獨自批判風格。

甚至當安倍晉三想修日本憲法第九條時，野中也曾批評：「聽到安倍的演說，我就想起念中學時，從廣播聽到東條英機首相的大政翼讚會的感覺」。

出身貧苦

野中廣務如此截然不同的「左翼鴿派」政治路，與他人生背景有所關聯。

1925年，野中廣務出生於京都，自小的成長環境貧苦，身邊住著許多移居的朝鮮族與被歧視的部落民。他曾回憶，當時受到不少朝鮮族婦女照顧，讓他長大後特別重視在日朝鮮族的權益，曾多次訪問朝鮮。

1945年當時，20歲的野中受大日本帝國徵召，入伍服役近半年到二戰結束。野中見證了戰爭的殘酷，更確立他的反戰思維。 26歲時，野中當選家鄉京都府園部町的議員，自此展開政治路。

從町內議長、京都府議員、副知事（相當於直轄市副市長）、再進入眾議院擔任眾議員。 40多年的歷練，讓野中成為政界沙場老將。在右派當道的自民黨中，野中持續保持一定影響力。

終於在1994年，當時的首相村山富市組閣，野中廣務被應邀入閣，擔任自治大臣與國家公安委員長。隨後，村山富市即在1995年，發表著名的「村山談話」，認為日本在過去侵略戰爭中，讓許多國家遭受到痛苦。

到了1998年，自民黨的小淵惠三組內閣，野中擔任號稱首相第二人的官房長官，攀上政治高峰。然而就在2000年，小淵惠三因積勞成疾病逝。時年75歲的野中，也被認定「過老」，在黨內同志的勸退中，辭去多項職務，慢慢淡出政壇。

晚年的野中，擔任日中友好協會名譽顧問，常訪問中國。他的去世讓日本政界緬懷，前民主黨黨魁、自民黨幹事長小澤一郎就說：「野中一生高深哲學、果斷行動」。

前首相森喜朗說，野中一生超越黨派與個人，而是以國家安定為念，每個政治家都該學習。立憲民主黨國會委員長辻元清美感嘆：「日本良心、和平之光熄滅了」。如今，隨著野中離世，獨特的政治風格正式成為絶響。