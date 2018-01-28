中印對峙熄火？衛星圖片顯示洞郎軍備競賽悄然升溫
中印兩國軍隊去年下半年在實際控制線附近的洞郎（Donglang，印度稱都克欄，Doklam）高地發生對峙。雖然去年8月兩國表示這場危機已經結束，但實際上雙方仍在這一荒涼地區加緊布置軍力。
發生對峙的洞郎高地位於中國西藏、印度東北的錫金邦以及不丹交界地帶。印度支持不丹對這一區域的權利聲索。
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美國情報公司斯特拉福（Stratfor）發佈的一組照片顯示，除了陸軍設施外，中印雙方還在加緊布置空軍力量。斯特拉福的報告分析了洞郎周邊四個重要空軍基地，兩個位於中方，兩個位於印方。
報告稱，"這些照片可以確認，中國和印度都在謀求大範圍的戰略布局，並在8月27日的協議簽署後加速了這一進程。"
照片顯示，位於印度側的西裏古裏市（Siliguri）巴格多格拉（Bagdogra）空軍基地以及哈希馬拉空軍基地（Hasimara）都在重新布局空軍力量。
巴格多格拉空軍基地原本只有一些運輸直升機，而哈希馬拉空軍基地配備的米格-27攻擊機計劃在2017年底退役。
照片顯示，去年的洞郎對峙危機發生後，印度空軍在這兩座機場增配了蘇-30戰鬥機。這種機型是目前印度空軍的主力戰機，很快能夠裝備印度和俄羅斯合作製造的布拉莫斯（BrahMos）巡航導彈，具備攻擊地面目標的能力。
中國反應"更強烈"
斯特拉福公司的報告稱，從照片上看，中國方面"在拉薩和日喀則附近的空軍基地反應更為強烈"。
"中國方面可能進行更大規模的部署，"報告稱，"還會在這些基地部署更加先進的武器。和印度不同的是，中國在實際控制線附近沒有空軍基地，只能將重點放在這兩處機場。"
衛星圖片顯示拉薩和日喀則的兩座機場停放了大量戰機，斯特拉福公司報告稱去年10月戰機數量達到頂峰。與此同時這裏的直升機數量也顯著增加，還配備了空警-500預警與指揮控制飛機，以及紅旗-9地對空導彈和翔龍無人機。
中國在洞郎對峙結束後立即大範圍升級日喀則機場的裝備，包括12月中旬完成了一條新跑道建設，以及一些其它設施升級。
中印邊界糾紛長期存在。1962年，印度在一場邊界戰爭中被中國擊敗。1967年到1987年之間，兩國發生過三次武裝衝突或對峙。懸而未決的邊界問題是導致衝突的主要原因。
這些衝突也存在一些其它原因，比如，兩國國內日益上漲的民族主義情緒、中印兩國在更廣範圍內的戰略競爭等。這些都成為發動軍事競賽的理由。
斯特拉福公司的報告稱，中印爭議區域隨時可能爆發衝突，這反映了兩國以積極姿態在更廣範圍內進行地緣戰略競賽的現狀。
"實際控制線上出現新衝突點只是時間問題。而且雙方都將擁有更強的實力可供發揮。"