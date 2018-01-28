你的器材不支持播放多媒體材料 拉里·納薩爾性侵案：在法庭上直面「禽獸」隊醫的女人們

美國密西根州檢察長在電視講話中表示，將針對拉里•納薩爾（Larry Nassar）性侵醜聞啟動一項全面調查，目的是弄清這名在州立大學供職的體育醫生如何能在長達數十年時間裏持續從事性侵。

"我們會和每名受害者會面，" 該州檢察長比爾•舒特（Bill Schuette）說，"我們將傾聽她們的聲音。"

納薩爾周三已被判定性侵年輕運動員罪名成立，他被判處了終身監禁。

納薩爾供職的密西根州立大學校長和體育總監已經辭職。

54歲的納薩爾遭到了將近160名女性的性侵指控。

他於1997年到2016年間供職於密西根州立大學。1996年到2014年，他以醫療協調員身份為美國體操協會（USAG）服務。

美國體操協會所有18名成員已於周五辭職。

新調查的目的

圖片版權 Reuters Image caption 前美國奧運體操隊隊醫拉里·納薩爾（Larry Nassar）因為多項性侵罪名，被判監禁40至175年。

很多來自年輕運動員的性侵指控曾經遭到校方的忽視。

"密西根州立大學到底發生了什麼，這需要一項完整的調查，" 比爾•舒特說，"我們將查清這個學校的每個角落。"

比爾•舒特已經任命密西根州警察局長埃圖（Kriste Kibbey Etue）和前肯特縣檢察官威廉•福塞斯（William Forsyth）領銜這項調查。

福賽斯表示，首先要搞清楚的一件事是，這些運動員從1990年代以來是如何投訴舉報納薩爾的，以及校方為何直到2014年都沒有對相關投訴進行調查。

"他（納薩爾）怎麼能在長達20多年時間裏如此妄為？"福賽斯說。

圖片版權 Reuters Image caption 密西根州立大學校長露•安娜•西蒙（Lou Anna Simon）被指沒有對相關指控採取及時行動。

校園風暴

密西根州立大學校長露•安娜•西蒙（Lou Anna Simon）以及體育總監馬克•霍利斯（Mark Hollis）已經先後辭職。

哥倫比亞廣播公司報道稱，馬克•霍利斯辭職的原因是"感到害怕"。

"這件事情規模如此之大，是我作出辭職選擇的原因，"他在接受採訪時幾乎流淚，並表示希望自己的辭職有助於平複傷痕。

該校已經任命一名副校長擔任校長一職。學校董事會主席布萊恩•布萊斯林（Brian Breslin）說，很明顯"校方沒有對受害者給予足夠關注"。