她私奔去跟帥哥闖天涯 當然選擇原諒她？

圖片版權 Rafal Kowalczyk Image caption 嬌小的奶牛妹妹跟著威猛的野牛哥哥

這個讓人哭笑不得的故事發生在波蘭。

故事的主人公是一頭家養的奶牛。誰也不知道為什麼，她突然決定私奔。隻身離開溫暖、熟悉的家，到比亞羅維察（Bialowieza）原始大森林去、投奔了一群野牛！

她是在去年深秋離開農場的，迄今已經和野牛共同度過了一個冬天。

波蘭電視台TVN24報道說，這群野牛大概有50頭左右，主要在與白俄羅斯交界的森林中活動。通常，奶牛總是跟在野牛群的旁邊。

圖片版權 Rafal Kowalczyk Image caption 2018年1月，奶牛好像平安度過了嚴冬

鳥類學家阿拜萊特（Adam Abyryt）是發現私奔奶牛的第一人。

去年11月，阿拜萊特告訴TVN24，他在比亞羅森察森林中看到一群野牛，這一點也不意外。但是，這群野牛中有一個很另類，抓住他的眼球。

這家伙的顏色和野牛截然不同，全身淺棕色，而野牛則是深棕色，和栗子差不多。

最開始，阿拜萊特還以為可能是哪頭野牛基因變異。但是，他把望遠鏡對凖這個另類仔細觀察一番之後發現，原來，那是一頭利木讚奶牛！這類法國奶牛在波蘭很普遍。

混在野牛群中的那頭奶牛看起來還很年輕，很健康，好像並不害怕身邊那群龐然大物。

當時，科學家們以為，冬天一來，她肯定會返回自己溫暖、舒適的牧場。但是上星期，生物學家科瓦爾奇克（Rafal Kowalczyk）又看到了她！還是跟著那群野牛，還是很健康。

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圖片版權 Adam Zbyryt Image caption 去年11月，在森林中作研究的鳥類學家第一次發現私奔的奶牛

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科瓦爾奇克博士告訴TVN24，這是他第一次看到奶牛投奔野牛，"不過，她融入得不是太好。野牛相當抱團，她太另類。"

博士還說，跟著捕食好手野牛，她應該不用發愁吃喝。而且，野牛可能還是她的保護神。冬天，這一帶森林邊上總有狼群出沒，跟在高大威猛的野牛旁邊，她才不會成了狼的盤中餐。

奶牛看上去沒有生命和生存危險，但是，科瓦爾奇克博士警告說，事實上，她對野牛構成了威脅。

不尋常的友誼可能會導致"戀愛"、交配。比亞羅維察野牛很珍稀，只有大約600頭，"混血兒"可能會污染基因。還有，混血胎兒身形會很大，奶牛可能死於難產。

目前，私奔奶牛的年紀還太小、沒有生育能力，但是看起來，她跟著帥哥浪跡天涯的日子不會太長了。

結局？估計春天之前，人們就會把她抓起來帶回農場那個溫暖的家！