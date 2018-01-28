「讓瑞典立於世界民族之林」宜家創始人逝世

圖片版權 Ikea Image caption 坎普拉德1960年代與宜家家具合影

讓宜家家具走向全世界的創始人——英格瓦·坎普拉德（Ingvar Kamprad）周六（1月27日）逝世，終年91歲。

宜家家居表示，他在家中安詳去世，稱讚他是「20世紀最偉大的企業家」。

風靡世界

坎普拉德，1926年出生在瑞典南部的斯莫蘭，17歲時創辦了宜家IKEA，資金部分來自父親給他的獎勵：他雖有讀寫障礙，但刻苦學習成績優異。

雖然這個公司在漢語世界中找到了非常信達雅的譯名——宜家，但坎普拉德起名的初衷，不過是將自己名字和家鄉地名的縮寫組合在一起。

住在世界很多大城市的人們，不少人家裏都有幾件宜家家居產品：即便沒有從宜家家居賣場裏買過平板包裝的家具自己回家組裝，或許也買過幾個宜家設計的杯子、卡子或者其他日常的生活小用品。

圖片版權 Ikea / Paul Barendregt Image caption 坎普拉德說，喜愛自己的生意原因很多。

一開始，坎普拉德的宜家出售筆、相框、打字機等商品，他騎著自行車去送貨。

如今，宜家家居是世界上最大的家具連鎖店，在49個國家開設了412個商店。

宜家的成功，使坎普拉德名列世界富豪行列，也成為享譽世界的瑞典企業家。

瑞典首相斯蒂芬·洛夫文讚揚他是一個「獨特的企業家，讓很多人，而不是少數人能享受到室內裝潢。 」

瑞典外相瑪格特·沃斯特羅姆在推特上悼念坎普拉特說：「他讓瑞典立於世界民族之林。」

坎普拉德自1988年以來不再參與宜家的商業運營，不過一直擔任顧問。2013年，他87歲時退出宜家董事會後，他最小的兒子出任了董事長。

錙銖必較

BBC記者哈弗德（Tim Harford）曾經這樣描述坎普拉德商業靈感的那一剎那：

1952年，年僅26歲的坎普拉德出品的家具目錄已經有100頁，但是他還沒想出平板包裝（flatpack）的主意。

「一天，他和公 司的第四位僱員吉利斯‧倫德格倫正在往車上裝家具，凖備去拍產品目錄照，吉利斯說，『這桌子真佔地兒，我們應該把腿兒擰下來。』這就是坎普拉德腦洞大開的時刻！」

這一創業靈感成就了他一生的輝煌。

1956年，他終於開創了平板包裝、自我組裝這一革命性的經營模式，大大減少了運輸和儲藏開支。

Image caption 宜家家居在中國大陸、台灣、香港都有分店。

1958年，坎普拉德在瑞典家鄉南部的阿爾姆哈特（Almhult）開張了第一個宜家商店。

自1970年代開始，宜家走向了歐洲、 北美、亞洲和中東等主要市場，現在宜家在中國大陸、台灣、香港都開設了分店。

如今，宜家家居的產品目錄用33種語言每年印刷2億冊。

節儉成性

坎普拉德及其家族雖然坐擁全世界最大的家具連鎖公司，但經濟實惠的理念也貫穿他的個人生活。

2016年，他罕有接受瑞典媒體採訪，自曝身上穿的衣服是在跳蚤市場買的二手貨！

據說，他出門坐經濟艙、日常開的是一輛老舊的富豪車。

據說，他還自帶飯盒去上班。

有評論認為，這樣節儉也許可以幫助人們理解他怎麼成了世界第八大富豪。不過，住在瑞士40年逃避瑞典稅收或許也有關係。

坎普拉德創辦的宜家家居一直是一家私營企業，屬於其家族運營的一個荷蘭基金會旗下的經濟實體。宜家複雜的商業架構曾引起不少爭議，歐盟委員會曾在去年表示，對宜家的稅務安排展開調查。

歐洲綠黨稱，這樣的稅務安排讓宜家在2009-2014年避稅金額高達10億歐元左右。

不過，宜家表示，一直遵循歐洲法規交稅。

「愚蠢錯誤」

坎普拉德為宜家制定的經濟實惠經營理念，讓他廣受世界各地顧客的尊崇。

但是，他二戰期間與納粹青年組織的關係，也曾引起激烈的批評。

1988年出版的一本書中，坎普拉德透露他曾是瑞典法西斯活動人士珀爾·英達爾（Per Engdahl）的密友，曾在1942-1945年間是英達爾的新瑞典運動組織的成員。

他為自己辯解說，這些都是「年輕人的愚蠢行為」，也是他一生「最大的錯誤」。

2011年，瑞典女作家伊麗莎白·阿斯布林克（Elisabeth Asbrink）出版的一本書指稱坎普拉德還有更多不為人所知的過去。她說，他是瑞典納粹組織的積極招募人，在二戰之後仍然與納粹同情者保持密切關係。

當時，坎普拉德的發言人說，他一直以來都承認自己年輕時曾經與法西斯思想眉來眼去，但是，現在他的腦中「已經完全沒有任何同情納粹的想法。」