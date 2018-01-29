法國西班牙邊境的奇怪島嶼：主權半年一換

圖片版權 Alamy Image caption 費倫特島在比達索阿河中間

本周，沒動用一槍一彈，法國就將把其3000平方米的領土交給西班牙，但是六個月後，西班牙又將自願把它還給法國。正如克里斯·博克曼（Chris Bockman）所報道的那樣，350多年來一直如此。

法國巴斯克海灘度假勝地的昂代伊（Hendaye）是與西班牙接壤的一座小城。過了旺季，美麗的沙灘看起來被數百的海豹佔領了，但是仔細看，實際上他們是穿著潛水服的冬季衝浪愛好者。

長長的防波堤之外是西班牙歷史悠久的小鎮富恩特拉維亞（Hondarribia）和其鄰居伊倫市（Irun）。中間的自然邊界是比達索阿河（River Bidassoa）。

當你從河口繼續往上游走，景色變了。壯觀多彩的巴斯克建築被法國這邊的工業倉庫和西班牙那邊沒什麼吸引力的居民樓代替。

但是我是來看費倫特島（Faisans）的，它並不容易找到。當我問路時，沒人理解為什麼我想去那裏。他們告訴我，沒有什麼看的，並且警告我不能參觀。那裏沒人居住，也不是像聖米歇爾山（Mont St Michel）一樣的旅遊景點。

但那裏是一個平靜的、無法進入的位於河流中央的島嶼，有樹和修剪得整齊的草地，還有一塊古老的紀念碑，為紀念1659年發生在這裏的一件非凡的歷史事件。

因為這個島被視為中立地區，西班牙和法國在島上談判，結束了他們的長期戰爭。他們簽署了《比利牛斯條約》，劃定邊界，也訂下了法國國王路易十四與西班牙國王腓力四世女兒的婚約。

另一細節是這個島嶼本身，這個島嶼成為法國和西班牙的共管領土，輪流管治該島。2月1日至7月31日，該島由西班牙管理，另外六個月則屬於法國。這種聯合主權被稱為「共同統治」，費倫特島是現存推行該政策最久遠的地區之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 1660年，法國國王路易十四與西班牙腓力四世在島上會面。

西班牙聖塞瓦斯蒂安鎮的海軍司令和法國巴約訥市的海軍司令擔任該島的州長或總督。事實上他們有更重要的事情處理，所以伊倫和昂代伊的市長輪流照看該島嶼。

伯努瓦·烏加特門迪亞（Benoit Ugartemendia）在昂代伊當地議會負責公園事務，他告訴我，他每年會派一支小隊伍乘船到島上修剪草坪和樹木。這條河受潮汐影響，有時你甚至可以從西班牙走路到島，西班牙警方有時候會趕走非法露營者。

這個島很小，只有200米長40米寬。公眾偶爾會被邀請參觀，但伯努瓦說，對它感興趣的只有老年人，年輕人都不知道它的歷史重要性。

現在，除了交通堵塞之外，從法國過境西班牙是一個無縫體驗。但是在佛朗哥獨裁統治時，邊界被嚴格管控。昂代伊市長科特·埃塞納羅（Kotte Ecenarro）告訴我，河面向島嶼的這邊曾每隔100米就有崗哨點，防止反對者進出。

圖片版權 Getty Images Image caption 邊境並不總是拿麼平靜。圖為記者雷蒙德·沃克在西班牙內戰時，抱著一名嬰兒衝過連接昂代伊和伊倫的橋。

目前，伊倫和昂代伊市長每年會面十幾次，討論水質和捕魚權問題。過去，西班牙捕魚者抱怨法國船隻的形狀，最近法國度假者乘著獨木舟擾亂了他們的生意，他們也對此不滿。

該島嶼本身並不被看重。它正在被侵蝕，幾個世紀以來，它幾乎損失了一半的大小，因為積雪從比利牛斯山上衝下來，進入河流，而兩個國家都不想花錢建立島嶼的防禦工事。

幾天后，這個世界上最無爭議的邊境島嶼將再次變更它的所有權。8月，西班牙會再次把它交還，除非它突然決定背棄這個350年的條約。