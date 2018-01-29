兩人被困喜馬拉雅「殺人峰」 一人獲救一人被棄

圖片版權 Reuters Image caption 針對波蘭登山者馬斯奇維奇的搜救已被叫停。

兩名來自法國與波蘭的登山者被困喜馬拉雅山脈巴基斯坦段最險峰之一，在戲劇化的救援行動後，法國登山者伊麗莎白·賀沃爾（Elisabeth Revol）被直升機送往醫院，針對另一位波蘭同伴的救援行動卻被叫停。

賀沃爾與托馬斯·馬斯奇維奇（Tomasz Mackiewicz）上周五在攀登有「殺人蜂」之稱的南迦帕爾巴特峰（Nanga Parbat）時遇險，被困在海拔7400米處。

隨後一支在附近K2喬戈裏峰的精銳波蘭登山隊前往救援，在南迦帕爾巴特峰徹夜搜尋後，救援隊成功救出賀沃爾。

「伊麗莎白在伊斯蘭堡的醫院裏。她手上與腳上都有嚴重的凍傷」，賀沃爾的朋友盧多維克·詹比亞西（Ludovic Giambiasi）周日在臉書（Facebook）上寫道。

救援行動如何展開？

參與救援的這支波蘭登山隊當時正試圖史上首次冬季登頂世界第二高峰K2，該隊四名成員被一架巴基斯坦軍方直升機帶到南迦帕爾巴特峰進行救援。

四人被放在兩名遇險人員最後所知地點下方超過1000米處。丹尼斯·烏魯布科（Denis Urubko）與亞當·比勒基（Adam Bielecki）在完全黑暗的環境中開始攀登，雅羅斯瓦·波特爾（Jaroslaw Botor）和皮奧特裏克·托馬拉（Piotrek Tomala）則負責搭建營地。

圖片版權 AFP PHOTO/JASMINE TOURS Image caption 波蘭登山者們為救援行動做凖備。

找到賀沃爾後，這支隊伍帶她向下山回到營地，整個過程十分艱險，歷時約五個半小時。

當地周日早些時間，登山隊在臉書頁面上宣佈「伊麗莎白·賀沃爾已經被找到！」

賀沃爾隨後被直升機送往醫院。

搜救馬斯奇維奇為何被叫停？

馬斯奇維奇與賀沃爾不在一處，早前曾有報道說馬斯奇維奇遭受凍傷與雪盲之苦。

「不幸的是，針對馬斯奇維奇的搜救是不可能的」，詹比亞西寫道。「由於天氣與海拔因素，搜救會將救援人員的生命置於極度危險之中。」

「這是一個糟糕而又痛苦的決定。我們極度悲傷。我們向他的親友表示慰問。我們都在哭泣。」

圖片版權 Getty Images Image caption 世界第九高峰南迦帕爾巴特峰

在賀沃爾安全的消息公布之前，一場為救援行動發起的籌款運動已經籌得數萬美元。籌款運動發起人瑪莎·戈登（Masha Gordon）向4000位支持者發表推文稱，「我們在幸福中流淚」。

南迦帕爾巴特峰位於巴基斯坦北部，高達8126米，是世界第九高峰。1953年首次有人成功登頂，此前有超過30名登山者在此喪命，因此登山愛好者稱其為「殺手峰」。

去年曾有一名西班牙人與一名阿根廷人在登頂過程中遭遇雪崩失蹤，二人後被推定死亡。

2013年在南迦帕爾巴特峰大本營還發生過一起針對外國登山者的槍擊案，造成包括兩名中國人在內的10名外國登山者與一名巴基斯坦嚮導死亡。