圖片版權 Getty Images Image caption 布魯諾·馬爾斯贏得六項格萊美獎，包括三個重大獎項

2018年的格萊美獎（Grammy Awards）成為布魯諾·馬爾斯（Bruno Mars）和肯德里克·拉馬爾（Kendrick Lamar）的天下；但在年度最佳專輯和最佳製作中，Hip-Hop歌手拉馬爾惜敗，最終馬爾斯以六項大獎成為最大贏家。

馬爾斯在最重要的年度最佳專輯（Album of the Year）獎項中，憑《24K Magic》爆冷擊敗被樂評人奉為大熱的拉馬爾專輯《Damn》，製造了周日（1月28日）晚上最大的意外。

儘管拉馬爾仍然橫掃了各項說唱與Hip-Hop類別的大獎，但是在重中之重的獎項上，投票者們仍然認為馬爾斯的節奏與藍調（R&B）專輯更受大眾歡迎。

阿萊西婭·卡拉（Alessia Cara）贏得最佳新人獎，成為本年度贏利主要獎項的唯一女性——在86個獎項中，也只有17個獎項授予了女性或者由女性音樂人主導的樂隊。

這在一個被「#TimesUp」和「#MeToo」話題標籤籠罩的年頭顯得格外異樣——很多音樂人都在周日晚上佩戴白玫瑰出席，以示對性騷擾行為以及性別不平等的抗議。

圖片版權 Getty Images Image caption 眾多音樂人與出席者均佩戴上白玫瑰

圖片版權 Getty Images Image caption 拉馬爾的開場表演極具概念與力量

馬爾斯贏得包括年度最佳專輯、最佳單曲和最佳製作（Record of theYear）在內的六項大獎。他在領獎時表達了對80和90年代節奏藍調名曲的致敬。

「那些歌都是帶著快樂寫就的……而這也是我希望用這張專輯帶給人們的東西，」他說，「希望我能夠再次感受到它，也能看到所有人一起跳舞。」

他的勝利令肯德里克·拉馬爾更加緊貼時代政治風潮的專輯失落最重要的獎項，但是來自唐普頓的拉馬爾仍然帶走最佳說唱專輯、最佳說唱歌曲和最佳說唱表演等五個獎座。

而拉馬爾的獲獎也令說唱巨星Jay Z失落說唱獎項——後者的八項提名均告失利。

不過，拉馬爾在舞台上向Jay Z致以崇高敬意。他在領取最佳說唱專輯時向他的前輩脫帽：「選Jay做總統！」

Hip-Hop的格萊美恩仇

今年又是Hip-Hop音樂再次接近格萊美最高榮譽但又再次失落的一年。

Hip-Hop音樂與美國國家錄音藝術科學學院（National Academy of Recording Arts and Sciences）之間充滿了起伏不定的複雜關係。在格萊美獎的歷史中，這種養育幾代人的主流音樂類別既帶來了永載歷史的瞬間，也一次次地抵制和攻擊過這個獎項。

作為與流行、節奏與藍調、搖滾及民謠並列的格萊美五大音樂類別，Hip-Hop在這個美國最重要的音樂獎之一當中時常受到冷落。在歷史上，像Snoop Dogg、Ice Cube、The Notorious B.I.G. 以及2Pac這些重量級的Hip-Hop樂人均未受到過格萊美的青睞。

格萊美史上只有兩次將最佳專輯獎頒給了Hip-Hop專輯，而最佳新人獎則只有四次由Hip-Hop樂人獲得；在最佳單曲和最佳製作兩個獎項中，Hip-Hop樂手則從未染指，今年的拉馬爾再次在這兩個獎項中不敵對手。

格萊美1989年第一次認可這種當時仍在嬰兒階段的音樂類型。那一年的史上首個最佳饒舌表演獎（Best Rap Performance）頒給了DJ Jazzy Jeff和「新鮮王子」（Fresh Prince）的合唱歌《爸媽就是不明白》（Parents Just Don't Understand）。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿姆（右）和埃爾頓·約翰在2001年的格萊美頒獎禮上同台演出

格萊美首次以專屬獎項嘉許，並沒有得到Hip-Hop人買賬。當時的「新鮮王子」就是如今的著名演員威爾·史密斯（Will Smith）。在得知該獎項的頒獎實況不會出現在電視轉播中時，他和另外兩名候選人Salt-N-Pepa和LL Cool J，以及包括「公共敵人」（Public Enemy）在內的一眾樂手，一同發起了對這一屆頒獎禮的抵制。

格萊美當時聲稱，電視轉播排除Hip-Hop獎項是由於時間上的限制。而在此後的25年裏，這種音樂類型每年都得到了在格萊美電視轉播上表現的機會。直到2015年，除了Hip-Hop類別外，所有的音樂類型都至少有一個獎項在電視上得到了呈現，這再次惹起爭議。

Hip-Hop專輯首次獲得格萊美年度最佳專輯提名是在1991年，MC哈默（M.C. Hammer）的《Please Hammer Don't Hurt 'Em》中的單曲《你別碰》（U Can't Touch This）同時提名了年度最佳製作。

不過，Hip-Hop樂手要等到1993年才首次在格萊美贏得非專屬類別的重要獎項——說唱組合「Arrested Development」在這一年拿下年度最佳新人獎；而年度最佳專輯這一最重大獎項則要在1999年才第一次花落Hip-Hop音樂。勞倫·希爾的首張個人專輯《The Miseducation Of Lauryn Hill（勞倫·希爾的錯誤教育）》也成為格萊美年度專輯列表上僅有的兩張Hip-Hop專輯之一——另一張是2004年「流浪者」（Outkast）組合的《Speakerboxxx / The Love Below》。

與今年的拉馬爾一樣，勞倫·希爾在1999年將五個格萊美獎座收入囊中，並且在那一年創下了女藝人獲獎最多的紀錄。但是，Hip-Hop重量級人物Jay Z也是從這一年開始了對格萊美長達數年的抵制。

Jay Z當時聲稱，他認為格萊美「沒有給Hip-Hop恰當的尊重」，而他的專輯《Vol. 2...》仍然在那一年贏得年度最佳說唱專輯獎。

圖片版權 Getty Images Image caption Jay Z（中）決定不在2018年的格萊美頒獎禮上表演

2001年，處在人氣頂峰的阿姆（Eminem）憑《The Marshall Mathers LP》獲提名年度最佳專輯（按格萊美獎的歸類是史上第三張獲此提名的說唱專輯），但歌詞被指歧視女性和同性戀，於是他在那一年的頒獎禮上與著名的同性戀音樂家埃爾頓·約翰（Elton John）同台演出並擁抱，成為格萊美史上的經典瞬間之一。阿姆的這張專輯也贏得了除年度專輯以外的全部提名獎項。

Hip-Hop專輯在2004年再度奪得年度最佳專輯獎。在一些樂迷眼中，這一年Outkast的《Speakerboxxx / The Love Below》才是Hip-Hop在格萊美最佳專輯史上的真正勝利——勞倫·希爾在一定程度上被認為是一名節奏與藍調歌手。

不過，憑《Get Rich or Die Tryin' 》（至死求富）在年末《公告牌》（Billboard）專輯榜單中排名第一的歌手「50 Cent（50分）」卻失落那一年的年度最佳新人，他通過在得獎者伊凡塞斯（Evanescence）樂隊即將致辭時走上台並在他們身後安靜走過來抗議。

2005年是凱伊·威斯特（Kayne West）的風光一年（贏得十項格萊美提名），但是贏得最佳說唱專輯和最佳說唱歌手的他卻在最佳專輯、最佳單曲和最佳新人三項大獎中全數落敗。

不僅是這一年，威斯特在之後的生涯中儘管贏得21座格萊美獎座，但卻從未在專輯、單曲、製作和新人獎等重大獎項中勝出過，11次提名未嘗一勝。

圖片版權 Getty Images Image caption 凱伊·威斯特在2005年的格萊美頒獎禮上的表演成為經典瞬間

Hip-Hop界的著名產業家史蒂夫∙斯托特（Steve Stoute）2012年在《紐約時報》上刊登廣告，批評格萊美在重大獎項中對阿姆、威斯特、德雷克（Drake）等人的冷落是「偽善和自相矛盾」。格萊美則在這一年安排了在1989年曾抵制頒獎禮的LL Cool J擔任主持人。

今年的贏家拉馬爾在格萊美的起步也並非一帆風順。他在2014年的處女專輯《good kid, m.A.A.d city》備受好評，成為當年各項說唱類別的大熱，但是最終未獲任何一個獎項。

拉馬爾在2015年的格萊美贏得兩個獎項，但沒有出席領獎。一年後，他攜11項提名回歸，成為格萊美史上單屆提名最多的說唱歌手。

2017年，格萊美將最佳新人獎頒給了表現卓越的「Chance The Rapper」，其餘幾個大獎中的Hip-Hop樂人提名則沒有勝出。

拉馬爾的《Damn》在今年受到樂評人的一致稱讚，但大獎最終還是旁落。Hip-Hop樂手在格萊美的艱苦奮鬥史仍在繼續。