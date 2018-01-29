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紐約州總檢察長稱正在調查一家據稱將數百萬假粉絲出售給社交媒體用戶的公司。

紐約州總檢察長施奈德曼（Eric Schneiderman）表示："根據紐約法律，冒充和欺騙行為是非法的。"據《紐約時報》報道， Devumi公司被指控竊取用戶真實身份信息，但其否認。

該報周六發表深度報道，指"造粉工廠"與一系列的名人帳號有關。報道中採訪了那些帳號信息和帳號照片疑似被複製後建立了新"機器粉"的用戶。

據稱，其他想要漲粉的人包括演員、企業家和政治評論員，他們可以付錢被機器人關注。

在社交媒體上，大號（很多人關注的帳號）會增加影響力，進而影響輿論，或者給賬戶持有者帶來好處，例如求職或廣告商。

施耐德曼說，他擔心這種"不透明"的行動正在破壞民主。

在其網站上，Devumi為客戶提供在推特上漲達250,000個粉絲的機會。起價為12美元（8.50英鎊）。客戶也可以買"讚"和轉發。該公司也在Pinterest，領英（LinkedIn），Soundcloud和YouTube等其他平台上銷售粉絲。

網站上說："Devumi已經幫助了20多萬家企業、名流、音樂家、YouTube用戶和其他專業人士獲得了更多的曝光率，並為觀眾帶來了巨大的影響力。"

該公司在紐約市的一個地址註冊，《紐約時報》稱這是一個幌子。其實際辦事處在佛羅里達州，也在菲律賓僱用工人。推特已經回應調查，稱其正在努力阻止Devumi和類似的公司行為。

過去推特已被指責沒有認真對待這個問題。它經常將對機器人的調查視為"不準確，方法上有缺陷"。該平台確實允許自動帳戶的存在，但嚴格禁止他們被買賣。該公司表示一發現有買了粉絲、轉發或點讚的帳戶就會將其暫停。然而一位公司代表告訴《紐約時報》，實際上很少這樣做，因為這很難證明。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @AGSchneiderman The growing prevalence of bots means that real voices are too often drowned out in our public conversation. Those who can pay the most for followers can buy their way to apparent influence. — Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) 2018年1月27日

《紐約時報》的文章稱，Devumi擁有至少350萬個自動賬戶，其中許多被重復出售。

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @AGSchneiderman Impersonation and deception are illegal under New York law. We’re opening an investigation into Devumi and its apparent sale of bots using stolen identities. https://t.co/uvxGOp7soQ — Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) 2018年1月27日

它聲稱至少有55,000個帳戶"使用包括未成年人在內的真實推特用戶的姓名、個人資料圖片、家鄉和其他個人信息"。

報道稱，"這些賬號是蓬勃發展的在線影響力經濟中出現的偽幣，這種影響力幾乎滲透到了任何一個大量受眾——或幻想中的受眾——可以被貨幣化的行業由政府，犯罪分子和企業家僱傭的虛假賬戶現在正在危害社交媒體網絡。"

這些假粉與誰的賬戶有關？

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @TwitterComms The tactics used by Devumi on our platform and others as described by today's NYT article violate our policies and are unnacceptable to us. We are working to stop them and any companies like them. — Twitter Comms (@TwitterComms) 2018年1月27日

《紐約時報》發現，許多著名的推特賬戶都有Devumi"工廠"的粉絲。它表示，該公司的客戶覆蓋了政治領域，從自由主義專家到右翼網站「布賴特巴特新聞網」（Breitbart）的記者以及中國國家通訊社新華社的一名編輯。這名編輯向Devumi購買了數十萬個粉絲以及推特上的轉發——中國政府屏蔽了推特，但將其視為在國外進行宣傳的平台。

瑪莎·萊恩·福克斯（Martha Lane Fox）：企業家，英國上議院議員

瑪莎·萊恩·福克斯的推特賬號顯示，"過去一年多的時間買了很多粉絲。"其中包括了在2016年4月她成為推特董事會成員後的25，000個關注者。她向《紐約時報》表示，一名"流氓員工" 需對此負責任。

保羅·好萊塢（Paul Hollywood）：英國電視廚師

調查顯示，保羅·好萊塢（Paul Hollywood）的官方推特個人資料背後是由Devumi管理的自動漲粉賬戶。《紐約時報》發郵件問詢後不久，他的帳戶被刪除。

希拉里·羅森 （Hilary Rosen）：政治評論員

這位CNN的投稿者已經為超過50萬的推特粉絲付了錢，儘管大多數已經被刪除了。她說這是"幾年前我做的一個實驗，看它是如何工作的"。