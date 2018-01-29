以牙還牙？克里姆林宮說美國干涉俄國大選

莫斯科說，美國財政部一份即將發表的報告涉嫌干涉俄國3月舉行的大選。

觀察人士說，這份報告發表後，與克里姆林宮有聯繫的俄國寡頭們可能面臨美國的制裁。

這份報告將矛頭直指正在尋求連任的俄國總統普京，並試圖揭示一些俄國資深政客和寡頭們與普京的緊密聯繫。

"這份報告直接和明顯地企圖影響3月18日俄國大選，"普京的發言人德米特裏·佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一（1月29日）表示。但他還說，這份報告不會對選民產生影響。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @BBCSteveR Today's Russian papers reflect the nervousness in Moscow ahead of the US Treasury publishing a list of Russian oligarchs & their family members with close links to Vladimir Putin (& the sources of their income) pic.twitter.com/S5xi2GYZss — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) 2018年1月29日

BBC駐莫斯科記者史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）說，今天俄國報紙的報道，顯示出莫斯科對這份即將發表的報告的緊張程度。

克里姆林宮稱會幫助在份報告中被提到的俄國寡頭和商人們，並將可能的制裁對他們的影響降至最低。

"對俄國宣戰"

圖片版權 EPA Image caption "這份報告直接和明顯地企圖影響3月18日俄國大選，"普京的發言人德米特裏·佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一（1月29日）表示。

俄羅斯外貿銀行的老闆安德烈·科斯京（Andrei Kostin）此前對《金融時報》說，若美國對俄羅斯加大經濟制裁，則將是"對俄國宣戰"。

此前，華盛頓多次指俄國干預了2016年美國總統大選，但克里姆林宮則反覆否認。

普京的發言人說，克里姆林宮將仔細分析這份美國財政部即將發表的報告。

去年，美國總統特朗普對俄國施加了進一步的制裁，但他指責國會阻止他未來與俄國改善關係。