非洲聯盟總部驚爆中國網絡竊取資料疑雲

圖片版權 AFP Image caption 非盟總部大樓由中國援助興建。中國方面說，耗資8億元人民幣。

「辦公室內空無一人，四下沒有活動，但卻是資料傳輸高峰時間。」

「電腦服務器在深夜零點至兩點之間奇怪地啟動......」

這些並不是間諜小說中的內容，而是法國《世界報》（Le Monde）上周刊登的一篇報道。

報道稱，「電腦工程師發現，由中國援建的非洲聯盟總部大樓內，所有電腦服務器內的資料都被傳送到上海。」

該報引述幾個非盟內部人士稱，每天晚上，非盟的秘密都被儲藏到距離亞的斯亞貝巴八千公里以外上海的神秘服務器內，而資料秘密洩露的時間可能從2012年1月到2017年1月，長達五年時間。

報道說，非盟此後已經安裝了服務器，並拒絶了中國幫忙配置。如今非盟總部所有的電子通訊都加密保護，不再通過埃塞俄比亞電訊系統。

中國駐非盟使團團長鄺偉霖周一（29日）在埃塞俄比亞首都駁斥法國《世界報》有關中國涉嫌竊取非洲聯盟總部資料的報道，稱這「聳人聽聞荒誕不經」。

諜報並不是中國人的專長 盧旺達總統, 保羅·卡加梅

間諜

鄺偉霖周一（1月29日）的講話，是中國官方對此報道的首次公開回應。

他說，中國和非洲關係已經帶來了好處和很多機會。非洲人民很高興，但就是有人不高興。

當被問及究竟是什麼人不高興時，鄺偉霖說：「西方某些人。他們不習慣，就是不能坦然面對。」

非洲聯盟輪值主席，盧旺達總統保羅·卡加梅被問及這一報道時表示，對有關情況毫無知情。

「無論怎樣，我覺得這裏沒有任何我們不希望人們知道的事情。」

他說：「我覺得諜報並不是中國人的專長。我們這個世界到處都是間諜，但是我在這個大樓裏並不擔心被人監視。」

圖片版權 EPA Image caption 中國駐非盟使團團長曠偉霖說，西方有人不能接受中國在非洲的收益與機會。

非盟總部

《世界報》這一報道刊發之時，正值非洲聯盟首腦會議28日在埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴非盟總部開幕的前一天。

非盟總部大樓由中國援助興建，造價約8億元人民幣，於2012年1月28日落成，作為象徵中國與非洲友誼的"禮物"贈送給了非盟。

這幢外表看似太空船的高100米建築，自建造落成階段，就已經吸引了外界的特別關注，將其視為中國在非洲影響力日益擴大的一個象徵。

在大樓啟用之後召開的首次非盟峰會上，媒體注意到，大樓中的同聲傳譯系統，第一語言是普通話，而後才是英文。

而早在2006年11月，中國時任國家主席胡錦濤在中非合作論壇峰會上，宣佈無償援建日後成為非盟總部大樓的非盟會議中心時，外界尚沒有意識到這一工程的象徵意義。

過去十多年來，非洲為中國經濟發展提供了豐富的自然資源，非洲同時也成為中國商品的巨大市場。