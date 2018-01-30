美國中情局長的新擔憂：俄干預中期選舉

Image caption 蓬佩奧稱，自己仍視俄羅斯為對手

美國中央情報局局長預期，俄羅斯將會針對今年年底舉行的美國中期選舉，進行干預。

中情局局長蓬佩奧（Mike Pompeo）向BBC表示，俄羅斯對歐洲國家及美國的顛覆，沒有明顯減弱跡象。

蓬佩奧又指，朝鮮可能在「幾個月內」，就會有足夠能力，向美國發動核攻擊。

美國情報機關此前指，俄羅斯人員介入了2016年的美國總統大選。

對於近期外界對特朗普能否勝任總統一職的質疑，負責向總統特朗普作早間匯報的蓬佩奧則認為是「胡言」。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 上任以來，特朗普一直為「通俄門」及與俄羅斯總統普京關係密切的指控所困擾

蓬佩奧指，雖然中情局在反恐問題上與俄羅斯有合作——中情局去年曾協助制止一場針對聖彼得堡的恐襲，但整體而言，他仍視俄羅斯為對手。與其他歐洲國家一樣，美方也對俄羅斯的顛覆意圖相當憂慮。「我沒有看到那樣的行動有減弱。」他說。

被問到是否擔心今年十一月的美國中期選舉，蓬佩奧表示：「當然。我預計俄羅斯將會繼續（顛覆），但我有信心，美國將會進行一次公開、公正的選舉，我們能夠足夠有效地阻截，俄方對是次選舉的影響不會很大。」

蓬佩奧又說，華府正致力抗衡俄方的顛覆，這當中有一些工作並非中情局的職責，如協助民眾鑒定資訊的真偽等。

但情報機關有找出顛覆行動的幕後人物，並利用科技手段防範有關行為，阻止俄羅斯的行動。

Image caption 蓬佩奧表示，他的任務是減少中情局的制肘與負擔

總統特朗普此前曾否認俄羅斯干預，與情報機關的調查結果大相徑庭。這會令中情局局長陷於必須瞻前顧後的處境嗎？

「我不會過份小心，我只會尋找真鉬。」蓬佩奧說。「我們幾乎每天都將中情局獲悉的精確真相，向總統作出匯報。」

在兩人均身處華盛頓時，蓬佩奧幾乎每日向特朗普作出匯報，內容包括時事與戰略相關事宜。

蓬佩奧說，在特朗普會見外國政要前，這些匯報讓特朗普獲得「資訊上的優勢。」

「他很專注，對我們匯報的情報很好奇，很想知道我們為什麼信納情報是真確的。」

火與怒是「胡言」

對於近日出版、質疑特朗普的履任能力的書籍《火與怒》，蓬佩奧表示不以為然。

「那很荒謬。我沒看那本書，也不打算看。」他說。

「指控總統對職務不上心，或說他對重大事情沒有足夠掌握，是危險也是錯誤的。有人花時間寫這些胡言，令我傷感。」

特朗普使用推特的頻率，以及在外交事務上「坦誠」的語言，均屬美國總統中前所未見。他曾稱呼朝鮮最高領導人金正恩為「火箭人」，並對外炫耀美國的核武按鈕比朝鮮的更大。

圖片版權 Getty Images Image caption 蓬佩奧十分重要朝鮮的核威脅

蓬佩奧則認為，這些公開發言有助令朝鮮與其他國家的領導，認識到當前事態中的風險。

「當你看到總統選擇使用這樣的語言，他也有很多受眾……我向你保證，金正恩明白這當中的訊息，就是美國是來真的。」

蓬佩奧又說，在朝鮮一事上，中國也有所動作，近期中方在聯合國的投票取向可見一斑，但中國還能夠做更多。

在蓬佩奧看來，朝鮮核問題是優先事項。「目前的情況時，朝鮮已經這樣的能力，在幾個月之內對美國發動核攻擊。」

「我們的任務，是為美國總統提供情報，令他有不同選項，以非外交方式將那個風險降低。」

蓬佩奧說，總統與高層官員均"清楚"，一旦事態演變為全面衝突，將帶來極大破壞與人命傷亡。

被問到是否有可能除去金正恩，或防止他獲得發射核導彈的能力，蓬佩奧表示「很多事都是有可能的」，但沒有進一步說明此話何解。