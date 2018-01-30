比俄羅斯威脅更大？中情局局長談中美諜戰

圖片版權 Reuters Image caption 蓬佩奧指中國間諜對美國的威脅"不比俄羅斯小"

美國中情局局長蓬佩奧（Mike Pompeo）接受BBC訪問時指，俄羅斯干預西方國家的情況固然值得關注，但有另一個國家的干預也值得留意，那就是中國。

蓬佩奧（Mike Pompeo）舉例說，中國經常嘗試偷取美國機構的商業機密，也嘗試滲透當地的醫院和學校系統。同樣的情況在歐洲國家──包括英國──也有發生。他認為這都顯示中國在滲透西方國家花的精力不下於俄羅斯。

蓬佩奧在2017年1月獲委任為中情局局長前，是一名國會議員，被視為共和黨內的強硬派。

蓬佩奧指，如果比較中俄兩國的經濟規模，就可以看出中國有更多的資源去執行它想要的任務。他認為美國必須更重視中國在這方面的工作。他說：「全美國都必須更有效地抗衡中國，令它不能悄悄地影響世界。」

Image caption 蓬佩奧指美國應盡更大努力，抗衡中國的影響

被問及他擔不擔心中國在美國的間諜活動，蓬佩奧直截了當地說：擔心。

早前中情局一名前特工以非法保留持有機密國防信息罪名被捕。當局認為，那名前中情局僱員李振成（Jerry Chun Shing Lee）向中方透露機密資料，協助北京當局瓦解美國在華的間諜網絡。

蓬佩奧透露，美國當局留意到中國十分集中地嘗試偷取美國的機密資料，也有派出間諜滲入美國，與其他為中國政府效力的人對抗美國。

分析——BBC安全事務記者戈登•柯雷拉（Gordon Corera）

美國國內輿論的焦點目前還是放在俄羅斯，指俄羅斯向美國發動網絡攻擊，也利用社交網絡散佈分化美國社會的資料。蓬佩奧在訪問中指控中國對美國各方面都有影響，這是最令人感到驚訝的一點。

他指中國對美國發動的不只傳統間諜戰，還偷取美方的知識產權，讓自己的企業得益。

中國還能透過控制美國企業進入中國市場的權利，來影響這些公司。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC採訪隊請上海民眾用一句話來形容美國。

蓬佩奧又認為，中國發動網絡間諜戰影響全世界，也招攬了許多「十分聰明的人」為他們效力。

他說美國已經留意到中國在網絡諜戰的能力。當被問及如何比較中俄兩國發動間諜戰的能力時，他認為這樣比較「不是一件容易的事」。

但他補充，可以肯定的是，中俄兩國發動網絡諜戰的技術「都是世界級的」。