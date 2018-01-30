Image caption 德國媒體報道稱，被用於尾氣危害試驗的十隻猴子來自中國。

德國大眾、戴姆勒等汽車生產巨頭被指用猴子和人做汽車尾氣危害試驗，使柴油汽車的污染排放問題再次成為人們的關注焦點。

上周，媒體揭發由幾家德國汽車生產企業資助的機構——歐洲運輸業環境與健康聯合會EUGT，委托在美國的研究機構LRRI， 將10隻長尾獼猴放入密封的試驗箱內，測試汽車尾氣的危害。

有關試驗曝光後， 德國舉國震驚，輿論大嘩。

民憤洶湧、政府問責的情況下，大眾汽車總裁馬修斯·穆勒（Matthias Mueller）周二（1月30日）表示，用動物試驗是「錯誤的、不道德的和令人深惡痛絶的」的行為。

大眾汽車專門負責公關和游說的一位高級經理托馬斯·斯特格（Thomas Steg）承認，自己在2014年試驗開始之前，已經事先知情。

斯特格在引咎辭職之前還承諾，將調查這些猴子究竟怎麼被試驗，試驗後狀況如何。

中國猴子

圖片版權 AFP Image caption 大眾汽車公司總裁穆勒說，大眾的危機還沒結束，"要想贏回信任，還有很長的路要走"。

而據德國暢銷小報《圖片報》Bild稱，該報拿到的運輸清單顯示，這些長尾獼猴來自中國，當時共運送了11隻到美國，每只買入價3500歐元。

上周，《紐約時報》刊登報道稱，在美國新墨西哥州的研究機構LRRI，2015年5月曾用十隻猴子進行過尾氣危害試驗。

這十隻猴子被鎖進密封的小試驗箱中看動畫片，每次四個小時，吸入柴油汽車尾氣。其中一輛汽車，是大眾生產的甲克蟲款柴油車。

這一試驗的目的，旨在證明最新科技已經使新型柴油汽車排放的尾氣更加清潔。

《紐約時報》報道稱，德國汽車企業資助了這一項試驗，但是「美國進行這一試驗的科學家們並不知道的重要情況是：大眾汽車提供的這輛甲克蟲車經過改造，在試驗室中排放的尾氣污染遠遠低於實際駕駛時的污染程度。 」

德國大眾汽車公司在消息曝光之初，對有關的試驗予以譴責，希望能撇清與已經在2017年解散的歐洲運輸業環境與健康聯合會EUGT的關係。

但媒體刨根問底之後發現，大眾汽車公關部經理斯特格早在試驗之前就已經知情。

德國媒體還報道稱，歐洲運輸業環境與健康聯合會EUGT解散前還委托了另一項試驗，共有19名男性和6名女性參加吸入柴油汽車尾氣的試驗。

而那十隻被試驗的猴子，現在還都活著，正被用於涉及煙草的一項研究。

排放門

圖片版權 AFP Image caption 大眾汽車在「排放門」醜聞兩年後，終於在2017年重新成為銷量最多的汽車公司。

2015年大眾等德國汽車公司被曝為柴油車安裝作弊軟件以應付尾氣排放檢測。兩年以來，大眾汽車一直試圖走出「排放門」的陰影。

本次事件，無疑使大眾汽車的形像再次受損。大眾總裁米勒周二表示，大眾的危機還沒結束，「要想贏回信任，還有很長的路要走」。

被停職的大眾公關部經理斯特格也表示痛心疾首，稱對有關試驗「感到羞恥」，還擔心事件對德國汽車製造業帶來的損害。

作為重要的經濟支柱產業，德國汽車工業有70多萬僱員。

德國總理默克爾的發言人也表示，這些對猴子甚至人所做的試驗「在道德倫理層面無論如何都說不過去」。

倫理審查

實際上，全世界各地，用動物做試驗，或者有償醫學人體試驗都相當常見。

為什麼本次大眾汽車卻惹來眾怒呢？

倫敦大學國王學院環境健康教授弗蘭克·凱利向BBC表示，類似的試驗在過去三十年中在全世界絶大部分國家都做過，「由政府資助，遵循嚴格的倫理審查，來了解汽車排放對人體健康的影響。」

他說，大眾汽車的試驗引起爭議之處，在於這是一個由游說團體資助的試驗，而不是由獨立機構或者政府資助的試驗。

「在這樣情況下，由汽車行業資助的研究，研究的性質或者研究得出和呈交的結果，都會被認為有很多可以被操控之處。」