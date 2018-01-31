女遊客為何帶孔雀坐飛機？還被美聯航拒絶了

圖片版權 Picture via TheJetSet.tv Image caption 這只孔雀在機場引來不少乘客注目圍觀。

一名女性遊客最近被禁止攜帶一隻大型"情感支持孔雀"登上美國聯合航空公司（United Airlines）班機。

據旅行博客Live and Let Fly消息，事情發生在美國新澤西紐瓦克（Newark）機場，這名遊客提出願為自己的孔雀單獨買機票，但美聯航拒絶為孔雀放行，稱這只鳥不符合重量與體積方面的規定，還表示在該旅客抵達機場前已經向她作出解釋。

旅行脫口秀節目The Jet Set公布了這只孔雀和其主人的照片，照片中坐在一機場行李車上，引得不少震驚的乘客 "注目"。

據悉這只孔雀叫德克斯特（Dexter），是一隻被領養的寵物，歸布魯克林藝術家文蒂科（Ventiko）所有，文蒂科一直在社交媒體上記錄這只孔雀的生活。

圖片版權 Picture via TheJetSet.tv Image caption 美聯航稱這只鳥不符合重量與體積方面的規定。目前還不清楚照片中女性是否為孔雀主人。

不少航空公司允許一些有情緒或精神問題的乘客帶他們的動物治療伙伴登機。但隨著近幾年情感支持動物數量的增加，有人質疑這種機制被人利用。

2014年一名女士被全美航空（US Airways）請下飛機，因為她的豬霍比（Hobie）在起飛前大便且響聲較大。

此前有過幾例飛鳥登上飛機的事情發生。

2015年來自西雅圖的旅客斯莫利（Jodie Smalley）回家過聖誕時把她的火雞帶上飛機，且她的火雞穿了一篇為鳥特製的尿片，引來諸多媒體報道。

一年前，一張80隻獵鷹搭乘中東客機的照片在社交媒體上大火，這些獵鷹從一個不為人所知的地方飛往沙特阿拉伯的吉達，因此有人認為這是一次狩獵之旅。