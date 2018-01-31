圖片版權 Reuters Image caption 約翰·肯尼迪被譽為民主黨的"明日之星"

美國在野民主黨按傳統會在總統發表國情咨文後派代表回應。今年負責回應特朗普總統的這個代表的姓氏，你也可能聽說過，他就是約瑟夫·肯尼迪三世（Joseph Kennedy III）。

他是美國前總統約翰·肯尼迪（John F Kennedy）的侄孫。他現時是美國國會麻薩諸塞州的眾議院議員，已經兩次贏得連任。他在當地的政壇圈子廣為人知，但這還是他第一次登上全國舞台。

有麻薩諸塞州居民指，約瑟夫·肯尼迪三世的名字固然有助增加他的知名度，但認為他之後的名望是自己打拼出來的。

他在回應中批評，美國經濟過去一年表現強勁，但一般工人卻無法獲得他們應有的回報。他也多次揶揄特朗普，指特朗普政府是「分化的」，與民主黨追求的「公平和公正」不同。

約瑟夫·肯尼迪是誰？

他是美國政界中十分具影響力的肯尼迪家族一員。除了與前總統約翰‧肯尼迪有親屬關係外，他也是美國前司法部長羅伯特‧肯尼迪（Robert Kennedy）的孫子。

他從史丹佛大學畢業後，參加了美國政府「和平隊」（Peace Corps），在多米尼克共和國當了兩年志願者。這個計劃的發起人，正是前總統約翰·肯尼迪。

他在2013年當選眾議院議員，連任至今。他已經結婚，與太太和兩名孩子住在麻薩諸塞州。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普在國情咨文演說中，呼籲民主共和兩黨要合作，為美國選民服務

明日之星

他在去年弗吉尼亞州夏洛茨維爾（Charlottesville）的暴力衝突後發表演說，希望推動美國社會維持多元化。演說隨後在網絡上大紅，點擊率超過1500萬次。

他任內也著力推動改善醫療服務，在幫助否決共和黨去年提出要推倒「奧巴馬醫保」（Obamacare）時，協助反駁眾議院議長瑞安（Paul Ryan）指共和黨的計劃是「恩賜」的說法。

路透社引述數名民主黨員指，約翰·肯尼迪是黨內的「明日之星」。

他在所屬的麻薩諸塞州也獲得好評。當地北阿特爾伯勒市報章The Sun Chronicle的編輯裏漢德（Jim Hand）認為，約瑟夫·肯尼迪的名字在他事業開始時也許會有些幫助，但之後的成就都是自己取得的。

他在回復中還說了甚麼？

他在特朗普發表國情咨文後在麻薩諸塞州召開記者會，不點名地批評特朗普是「欺凌者」，還說他不可能戰勝美國人「聯合起來捍衛自己未來」的決心。

他呼籲美國公眾要「抱有信心」，因為美國社會「充滿希望」，而且「堅強」。

圖片版權 Getty Images Image caption 他也是美國前司法部長羅伯特‧甘尼迪（Robert Kennedy）的孫子。羅伯特‧甘尼迪在1968年競選總統時遇害。

他還提及一些在童年時被親人帶到美國的非法入境者。前總統奧巴馬在任時頒布計劃，讓他們得以暫緩遣返，他們都被稱為「夢想者」（DREAMer），與《夢想法案》（Development, Relief and Education for Alien Minors法案的簡寫；DREAM，意為「夢想」）呼應。

約翰·肯尼迪用西班牙語跟他們說，他們是美國故事的「一部份」。