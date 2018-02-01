英相訪華：梅習北京聚首品茶論「道」

圖片版權 Getty Images Image caption 在雙邊會談後，特里莎·梅首相與習近平主席一起茶敘。

英國首相特里莎·梅（Theresa May）星期四（1月2日）在北京與中國國家主席習近平同意聯合就雙邊貿易和投資進行檢討，作為英國脫歐後雙方達成雄心勃勃貿易協議的第一步。

特里莎·梅首相辦公室聲明說，特里莎·梅表示，一旦英國脫歐，英國將有自由達成自己的貿易協議。

聲明還說，特里莎·梅首相與習近平同意就中國的"一帶一路"基建項目舉行更多會談，兩位領導人還談到涉及"一帶一路"項目的國際標凖和透明度問題。

新華社說，習近平在會見特里莎·梅時表示，中國支持經濟全球化和貿易自由化，強調"'一帶一路'是公開、透明、開放、包容、互惠共贏的倡議"，"在市場規則和國際規則下運作"，"中英雙方可在'一帶一路'框架內開展更大範圍、更高水平、更深層次的互利合作"。

路透社引述習近平說，中國市場將進一步向英國開放，包括牛肉、奶製品和其它農業產品等。

圖片版權 EPA Image caption 特里莎·梅與習近平的雙邊會談是在北京釣魚台舉行。

特里莎·梅與習近平雙邊會談是在北京釣魚台舉行，這是梅首相首次訪華行程的第二天。雙方會談的議題涉及外交和安全，包括朝鮮的核項目，以及貿易與文化等方面。

英國《衛報》引述特里莎·梅表示，英中兩國都是聯合國常任理事國，兩國都面臨全球性挑戰。她對習近平說，英中兩國有著可以一起共同合作的領域，"我很高興來到中國，進一步推動我們建立的全球戰略伙伴關係"。

特里莎·梅在雙邊會談開始時就讚揚"英中關係的黃金時代"，並稱英中兩國在加強人員交往和貿易聯繫方面取得很大成就，"我們現在看到的（英中）貿易價值接近600億英鎊，英國向訪英中國遊客發放了60萬張簽證"。

英國首相此次攜同50人的商界人士團隊訪華。特里莎·梅表示，對陪同她的大企業代表團來說，此次訪問"非常成功"，而且，她對英中兩國在教育和文化方面能夠建立人員交往與聯繫感到高興。"也正如你所說，我們都是外向型國家在世界舞台上的重要參與者"。

圖片版權 Getty Images Image caption 在雙邊會談後，特里莎·梅首相和丈夫菲利普與習近平主席和夫人彭麗媛一起茶敘。

在雙邊會談後，特里莎·梅首相和丈夫菲利普與習近平主席和夫人彭麗媛一起茶敘。

據報道，特里莎·梅在會見中向習近平贈送了一套BBC的《藍色星球第二季》（Blue Planet II）紀錄片套裝，並帶去大衛·艾登堡的一條個人口信。

該套紀錄片探討的是人類行為對於環境的影響。上月，梅首相提出一個25年的綠色環境策略，要在2042年之前斷絶英國對不必要塑膠廢料的使用，當時還提到了「藍色星球」系列。

在訪華第一天，特里莎·梅宣佈，英中兩國將致力於加強反對非法象牙貿易的國際力度。

90億英鎊協議

星期三（1月31日）在北京，特里莎·梅與中國國務院總理李克強就一項新的貿易和投資評核計劃達成共識，被認為將為脫歐之後全面的自由貿易協議鋪平了道路。

李克強表示，中國將會在農產品和金融服務等領域，進一步對英國開放市場。

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目前的中英貿易協議每年總值590億英鎊，而特里莎·梅表示，她期待在訪華期間，進一步與中國簽署另外90億英鎊的協議。

其中一家隨首相訪華的企業是英國健康科技公司Medopad，該公司表示，已經與中國多家機構——包括華潤、葛蘭素史克（GSK）、北京大學以及聯想（Lenovo）等——簽訂了超過1億英鎊的商業項目與合作協議。

BBC政治事務編輯勞拉·昆斯堡（Laura Kuenssberg）報導，英國首相近日正面臨自己黨以及來自歐盟的壓力，希望在中國友善言辭的基礎上，在與習近平的會面中建立更多。

給保守黨派「定心丸」

本周較早前，歐盟提出了在脫歐過渡期內給予英國的條件。

身在中國的特里莎·梅希望在過渡期時長的問題上向保守黨議員派定心丸，表示將會大約持續兩年左右，而不是「一直沒完沒了地進行下去的事情」。

圖片版權 Getty Images Image caption 梅首相在周三與李克強會面

她還表示，她將會力圖與歐盟提出的過渡期居留權方案展開博弈。

另一方面，有媒體報導，英國政府對脫歐經濟影響進行的研究顯示，減少歐盟居民輸入英國將會令英美之間所有貿易協議的好處都失效。

周三，各部長同意讓議員審閲該分析報告的另一些部分，當中顯示脫歐的多種可能都會使得經濟變差。

與此同時，英國政府的脫歐計劃「歐盟退出法」（EU Withdrawal Bill）在上議院二讀通過，並且前工黨大臣阿多尼斯勳爵（Lord Adonis）放棄爭取就脫歐協議最終方案進行公投，已經為政府清除了第一道障礙。

分析－聚焦「大格局」

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BBC政治事務記者勞拉·昆斯堡

英國國際貿易大臣利亞姆·福克斯（Liam Fox，另稱霍理林）正身在中國。他希望在英國國內的同僚能夠將焦點放在大格局上。

他列舉了一系列在本周首相文化期間已經達成的協議，並告訴我說，在多層面上與中國建立貿易關係是一個真正的「成功故事」。

唐寧街10號有信心，到訪華結束時，將會有超過90億英鎊的新合同會被達成。

福克斯承認，要達成更長遠的貿易協議將需要下一些工夫。不僅在脫歐之前，而且在脫歐過渡期間，英國所能夠做到的事情都相當有限。