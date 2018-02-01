政客說"我不會輕易放棄" 之後發生了什麼？

圖片版權 Getty Images Image caption 伊恩·鄧肯·史密斯, 特蕾莎·梅, 彼得·曼德爾森

特里莎·梅（Theresa May）最近反擊批評者說："我不是一個輕易放棄的人。"

這是一個許多面臨解僱的足球經理喜歡說的話，政客們也很愛用，不過結果卻大相徑庭。

你的器材不支持播放多媒體材料 曼德爾森說：「我是一個鬥士，不是一個半途而廢的人！」

彼得·曼德爾森（Peter Mandelson）

他也許是他們中最有名的非半途而廢者。2001年，新工黨的「黑暗王子」曾兩次從托尼·布萊爾（Tony Blair）內閣辭職。

"據說我正面臨政治損傷"，剛剛再次當選哈特爾普爾（Hartlepool）議員的曼德爾森當時說。他的聲音十分激動。

"我的職業生涯支離破碎，顯然再也不能成為政治生活的一部分。"

然後是戲劇性的停頓。

"但是，他們低估了哈特爾普爾，他們也低估了我，因為我是一個鬥士，不是一個半途而廢的人！"

曼德爾森下巴突出、目光如炬的反擊引起一些人嘲笑，但是也有人認為這是一種魅力。

但在兩年後，他真的辭去了議員職務，只有這樣他才能獲任為歐盟貿易專員，之後在英國政治史上最大的一次復出潮中擔任戈登·布朗（Gordon Brown）內閣的二把手和上議院議員。而其他人說了這句話後運氣卻沒有這麼好...

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伊恩·鄧肯·史密斯（Iain Duncan Smith）

史密斯可能是說了"我不會放棄"後放棄的最短時間保持者。時任保守黨黨魁的史密斯曾在2003年10月29日早上告訴他的批評者們，他們正面對的人有怎樣的性格。

"我不會輕易放棄，"他在議員的一次信任投票前稱。下午7點，他下台了。

理查德·尼克松（Richard Nixon）

Image caption 理查德·尼克松

這名遭人唾棄的美國總統在1952年的一次演講中首次說出了這句話，當時他在一次電視講話中否認濫用政治經費的指控。這句話確實有效，他保住了自己，仍然是艾森豪威爾的競選伙伴。

22年後，他在另一次電視講話中再次用到了這句話，他因為水門醜聞辭去總統職務。

"我從來都不輕言放棄，"他對美國民眾說，但他錯了。

喬治·奧斯本（George Osborne）

圖片版權 Getty Images Image caption 喬治·奧斯本

"喬治不是一個半途而廢的人，沒有人能讓他陷入困境，" 歐盟公投後，奧斯本選區競選經理對《每日鏡報》表示。

但特蕾莎·梅看起來並沒有太關心奧斯本不放棄的態度，反而立即解除了他財政大臣的職務。10個月後，他宣佈辭去議員職務。

戴維·卡梅倫（David Cameron）

圖片版權 Getty Images Image caption 戴維·卡梅倫

"英國人不會退出，我們會參與進來，我們會帶頭，我們會有所作為，我們會把事情做好，"卡梅隆曾在2016年6月去留歐盟公投時說。

但他卻成為了那個退出的英國人，就在英國投票決定脫歐的早上，他辭職了，儘管早前他稱不管結果如何他都會繼續任職。

戈登·布朗（Gordon Brown）

圖片版權 Getty Images Image caption 戈登·布朗（左）和曼德爾森

布朗先生從來沒有說過這句著名的話。

但是他的政治伙伴布萊爾卻曾經將這個問題扔給他。根據天空新聞台政治編輯亞當·博爾頓（Adam Boulton）的一本書，布萊爾認為布朗會在2010大選時退縮，因為"歷史顯示布朗先生是一個半途而廢的人，而不是一名鬥士"。

這句話提到了曼德爾森之前的發言，但被布朗先生否認。

"你開始一項旅途後，就必須完成它，"他說。

他這項特別的旅程在2010年大選失敗後結束。