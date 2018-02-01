英國東亞裔演員發聲：我們一直遭受角色歧視

圖片版權 Paper Gang Theatre Image caption 2017年，東亞裔演員在一次抗議時使用的海報

在英國工作的東亞裔演員說，英國電影、電視及劇場界在選角時，對他們仍存有嚴重的偏見，東亞裔演員被視為「看不見的小眾」。

「影視及劇場作品對東亞裔角色的呈現，十分樣板化，或往往涉及種族歧視的成份，」華人演員周麗端（Lucy Sheen）表示。

「東亞女性往往被描寫於纖瘦、長髮、服從的『白蓮花』，或是妓女和非法入境者，而東亞男性則一般被寫成對性沒有興趣、或是女性化的男子。」

周麗端說，東亞演員很少獲得沒有指定種族的角色，也經常被要求在講話時加入中文口音，與此同時，行內仍有很多製作人認為，選用白人演員演出華人角色是可以接受的。

周麗端是一名劇作家及演員，曾在BBC劇集《呼叫助產士》（Call the Midwife）及長壽肥皂劇《東區人》（EastEnders）中出演，其劇作被選入東亞劇作家作品集「Foreign Goods」。這本作品集近日出版，被指是首本英國東亞裔劇作家的現在劇作結集。

該書編者、得獎劇作家楊靜安（Jingan Young）說，目前「英國的全國性舞台明顯缺乏東亞裔的作品與聲音。」

「平等的演出機會是重要的，因為會影響大眾的觀感。」楊靜安說：「我們的確會模仿電視、藝術及書本中人的言行，尤其他小時候。」

「雙重標凖」

對於英國東亞裔在影視作品中形像刻版的問題，很多人感同身受。

在《哈利波特》系列中飾演張秋一角的梁佩詩（Katie Leung）此前曾向BBC表示，面對角色定型問題是「一個挑戰」；而曾參演BBC《福爾摩斯》系列的Gemma Chan則向《每日電訊報》稱：「在荷裏活電影中，看到外星人的機率比看到亞裔女性的機率還高。」

梁佩詩及Gemma Chan均有參與去年倫敦西區Print Room劇院外的示威。當時該劇場正上演劇作《死去的愛情深淵》（In the Depths of Dead Love），故事背景設在中國，但獲選演員全為白人。

倫敦大學皇家霍洛威學院戲劇及舞蹈高級講師艾希利.索普博士（Ashley Thorpe）指出，英國業界內對東亞裔演員「有很長歷史的歧視性待遇」。

「東亞裔演員面對的待遇，是其他族裔無法想像的。就像白人透過化妝戲服扮演黑人一樣，完全無法想像。」

圖片版權 Papergang Theatre Image caption 去年，約50人在Print Room劇院外示威，抗議《死去的愛情深淵》選用全白人演員

他說影視劇業界在起用東亞裔方面，存在「雙重標凖」。

索普博士說，影視公司一般會以「選角時不考慮膚色」，或該劇是面向全面觀眾等說法作為辯護，「但與此同時，東亞裔演員在其他範疇的出現機會仍很低。」

「東亞裔演員被局限著，好像只能演『自己』，如帶中國口音的角色，或移民。」

轉折點？

圖片版權 Mariana Feijó Image caption 楊靜安作品《你唯一的權利是服從》

英國東亞裔演員在業界內的參演機會，目前沒有清晰的數據可以參考。索普博士對此感到沮喪；他曾多次申請研究經費進行相關研究，但「被告知這不是優先事項」。

除上文提及的《死去的愛情深淵》外，索普博士另列出了以下幾個例子：

2009年一齣以姬妾被困秦始皇墓為題材的舞台劇《More Light》，選用全白人演員，戲服為日本和服

2012年，皇家莎士比亞劇院製作的《趙氏孤兒》，劇組17名演員中只有三名東亞裔，分別扮演狗只及女侍。劇院回應批評稱，曾經面試過很多東亞裔演員，並承認「東亞裔演員演出機會少是個很嚴重的問題」

2017年，現代歌劇《金龍》為非法中國移民為主題，劇組所有演員均為白人。倫敦演出場地取消公演，製作方則承認「判斷有誤」

電視上的刻板印象

演員們認為，2012年皇家莎士比亞劇院的《趙氏孤兒》選角爭議，是劇場界的轉捩點。

「那件事改善了我們的演出機會問題，」曾在倫敦皇家宮廷劇院、英國國家劇院及皇家莎士比亞劇院出演的丹尼.約克（Daniel York）說：「情況明顯在改善。」

2017年，該劇院製作了中國傳統劇目《竇娥冤》，就選用了大批東亞裔演員。

約克並指出，2018年將有一批選用東亞演員及劇作家的戲劇上演。但他強調同一問題在電視業界仍是「大問題」，東亞角色仍被描繪為「外國異己」，或「幫派份子、沉悶、或父權」的形像。

圖片版權 Sarah Lam/Matt Anker Image caption 周麗端及丹尼.約克約呼籲正視東亞裔演出機會的問題

BBC連續劇《福爾摩斯》其中一集有一群華裔犯罪份子，裝扮成馬戲團，而BBC第三台近期的劇集《逐夢摩女》則因為寫入了食狗肉、中國男性性能力低等玩笑，被批評是延續既有偏見。

有論者認為，在少數族裔演出機會多寡的問題上，美國演藝界較英國走得更前。

處境劇《初來乍到》以一個台灣移民家庭為主角，製作備受讚賞，而愛情劇《我的瘋狂前女友》則選用東亞裔男演員為男主角，評論者均指是十分罕見。

而在好萊塢方面，雖然《攻殼機動隊》及《神秘博士》均被指控為「洗白」，但情況亦見改善，迪士尼的《花木蘭》真人版就選用中國演員劉亦菲，而《瘋狂亞洲富豪》改篇電影則起用全亞裔演員。

圖片版權 Visual China/Getty Images Image caption 迪士尼早前宣佈由中國女演員劉亦菲出演真人版電影《花木蘭》的女主角

在英國，索普博士認為，與非裔及南亞裔相比，東亞裔面對的種族不公問題較少受到關注。

索普博士稱「英國的東亞裔被視為是新自由主義之下，多元文化中的成功例子」，所以英國公眾不太注意到他們面對的歧視。

「他們被認為對現狀感到滿意、在學校十分刻苦，沒有什麼可抱怨。」

但丹尼.約克強調，這正是為何英國東亞裔演員更應發聲。

「一直以來，東亞裔十分擅長迴避關於種族與多元的爭議。問題是，如果你不發聲，你就會被邊緣化、被無視。」