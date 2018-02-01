「一帶一路大金礦」也觸動不了英國的原因

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英國首相特里莎‧梅（Theresa May）在脫歐背景下，率領龐大商務代表團訪華，兩國簽署90億英鎊的貿易協議。然而，英國《金融時報》和《衛報》報道，特里莎‧梅拒絶了書面支持中國的「一帶一路」倡議，並不會簽署一份中國重視並積極游說的諒解備忘錄。

英國媒體形容，「一帶一路」對英國企業來說，是一個大金礦，誘惑當前，為什麼英國會有所顧慮？

不簽諒解備忘錄

是否簽署諒解備忘錄，可以被視為這個國家有多支持中國「一帶一路」的指標。據《金融時報》報道，中國在聖誕節前便游說英國要簽署諒解備忘錄，以展示參與「一帶一路」合作的決心。

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中國商務部則表示，兩國簽署的90億英鎊貿易協議，涉及一帶一路建設、金融、農業等等，沒有提到兩國有否簽署與「一帶一路」相關的諒解備忘錄。英國政府發言人向多份英國報章證實沒有簽署相關文件。

特雷莎‧梅表示「歡迎一帶一路所帶來的機遇」，但要留意「透明度」，會努力與中國合作，務求「符合國際標凖」。美國、德國、澳洲等沒有簽署文件的國家也曾提出類似觀點。

中方強調「一帶一路」倡議是一個「開放包容」的合作平台，但據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）上月發表的報告指出，近九成的「一帶一路」承建商是中國企業，來自外國企業的僅有一成。

報告指出由於中國支持的一帶一路項目起始階段透明度偏低，加上中國企業得到國家支持，外國企業一般難以加入競爭，亦導致了貿易不平等的情況。

去年年中舉行的「一帶一路」高峰論壇，德國、法國、英國等代表拒絶簽署會議中與貿易相關的文件，德國官員對「一帶一路」透明度表達關注，要求確保投標要求沒有差別待遇。而美國代表、白宮國安會亞洲事務資深主任馬修‧波廷格（Matthew Pottinger）則認為，中國要建立更透明的競投機制，並確保更多國家及私企參與。

你的器材不支持播放多媒體材料 什麼是「一帶一路」？

多重挑戰

加入「一帶一路」倡議不代表能夠順利合作，例如斯里蘭卡發現自己身陷債務問題，要賣掉港口，並表示拒絶中國投資煉油廠。

首個與中國簽署「一帶一路」相關諒解備忘錄的歐洲國家──匈牙利也在「一帶一路」遇上挫折。

兩國2015年簽訂的協議重點，是興建連接布達佩斯及塞爾維亞的鐵路項目。不過歐盟正在調查匈牙利有沒有違反規定，沒有經過競標程序，把合約給予中國承建商，這項工程能否順利完成仍是未知之數，亦反映了把「一帶一路」項目帶進歐盟，需要面對歐盟法規的挑戰。

中國針對中東歐的戰略部署除了「一帶一路」外，還有2012年展開的「16+1合作」框架，中東歐國家在經貿上逐步向中國靠攏，令德國等西歐國家擔心北京對歐盟影響力加深。德國外長西格馬加布里爾去年9月曾呼籲北京要尊重「一個歐洲」原則。

法國總統馬克龍早前訪華，雖然口說支持「一帶一路」倡議，不過同時點出，這條路不應該是一條「新的霸權之路，讓所經過的國家都成為附庸」。

Image caption 一帶一路基於古絲綢之路而設計，希望推進中國經濟走向世界。

英國曾經帶頭加入亞投行

值得一提的是，回顧2015年，當年英國不理會美國反對，率先申請加入由中國牽頭的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行），成為創始會員，觸發連鎖效應，德、法等多國亦相繼提出申請，每個國家都想從中分一杯羹。

亞投行成立之時，早已惹來外界憂慮監管、風險、透明度等問題，不過亞投行與「一帶一路」兩種事情難以相提並論，其中一點是一帶一路項目的具體性。

美國智庫戰略與國際研究中心研究員喬納森‧希爾曼（Jonathan Hillman）形容，「一帶一路」是一個品牌，而不是一項有嚴格規定的計劃，任何大型項目都可以被解讀成「一帶一路」相關的項目。然而正因如此，如果項目延期、超支、破壞環境、傾向僱用中國勞工而非當地人等等，這些都會令「一帶一路」及涉事國家名聲受損。

英國智庫皇家三軍聯合研究所主任拉菲洛‧潘圖奇（Raffaello Pantucci）對《金融時報》表示，「一帶一路」作為一個廣泛性概念，難以知道表態所支持的具體是甚麼東西。

《金融時報》的評論文章指，特里莎‧梅決定「正確」，認為一帶一路構想具野心，但仍然非常模糊，而且中國多次忽略環境和人權問題，認為其他國家應該對中國牽頭的計劃保持警惕。