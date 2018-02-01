全球圍觀「超級藍月亮」

  • 2018年 2月 1日

全球圍觀「超級藍月亮」，看看網友們拍下的照片。

  • 昨日，罕見的「超級藍月亮」引發了全球天文觀察者的關注。這是Mehdi Amar在馬德里拍下的照片。 Mehdi Amar

    昨日，罕見的「超級藍月亮」引發了全球天文觀察者的關注。這是邁赫迪·阿馬爾（Mehdi Amar）在馬德里拍下的照片。

  • 「超級藍色月亮」只會在月全食、血月亮以及超級月亮同時出現才會發生。Usha Venkat在印第安納州議會大廈拍下此照。 Usha Venkat

    「超級藍色月亮」只會在月全食、血月亮以及超級月亮同時出現才會發生。烏沙·文卡塔（Usha Venkat）在印第安納州議會大廈拍下此照。

  • 全球都圍觀了此「藍色超級月亮」，此圖為Abdur Rahman Yassin在新加坡拍攝。 Abdul Rahman Yassin

    全球都圍觀了此「藍色超級月亮」，此圖為阿卜杜勒·拉赫曼·亞辛（Abdur Rahman Yassin）在新加坡拍攝。

  • 曼谷，透過寺廟看月亮。 Reuters

    曼谷，透過寺廟看月亮。

  • 一個月出現兩次滿月，就會看到藍月亮。當月亮離地球最近時，就能看到超級月亮。此圖攝於緬甸。 EPA

    一個月出現兩次滿月，就會看到藍月亮。當月亮離地球最近時，就能看到超級月亮。此圖攝於緬甸。

  • 150多年前，紐約曾經首次看到超級藍色月亮。 EPA

    150多年前，紐約曾經首次看到超級藍色月亮。

  • 美國西海岸，舊金山，「藍色超級月亮」出現在城市天際線後面。 AFP/Getty

    美國西海岸，舊金山，「藍色超級月亮」出現在城市天際線後面。

  • 該近景攝於印度尼西亞首都雅加達。 AFP

    該近景攝於印度尼西亞首都雅加達。

  • 這輪血色月亮的原理與我們見過的血色殘陽的原理一樣。陽光照到月亮上時，中途會被地球的大氣層折射。 藍光被過濾出去後，就能看到紅光，比如這張攝於加利福尼亞阿納海姆的照片。 EPA

    這輪血色月亮的原理與我們見過的血色殘陽的原理一樣。陽光照到月亮上時，中途會被地球的大氣層折射。 藍光被過濾出去後，就能看到紅光，比如這張攝於加利福尼亞阿納海姆的照片。

  • 挪威斯瓦爾巴特群島的「藍色超級月亮」。 AFP/getty

    挪威斯瓦爾巴特群島的「藍色超級月亮」。

  • 超級月亮從倫敦的聖保羅教堂一側升起。 Getty Images

    超級月亮從倫敦的聖保羅教堂一側升起。

  • Danny Lawson攝於英國赫爾。 PA

    丹尼·勞森（Danny Lawson）攝於英國赫爾。

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