圖片版權 Youtube/Dan Hauer Image caption 丹尼爾·豪爾（Daniel Hauer）在臉書和YouTube上游很多粉絲。

一名在臉書上有眾多粉絲的美國男子因一篇疑似侮辱越南民族英雄的帖子引起了廣泛憤怒，該男子也可能面臨刑事指控。

丹尼爾·豪爾（Daniel Hauer）在越南生活，妻子是越南人，講流利的越南語。他在臉書和YouTube上因其英語教學視頻和他對越南和西方文化的觀察收獲了眾多粉絲。

但他關於越南大將武元甲的笑話遭到了社交媒體的廣泛譴責。數百人呼籲他停止教學並離開越南。此後他發佈了道歉視頻，被當局傳喚，現在面臨罰款或警告。

據了解這是在越南外國公民第一次不得不因為網絡言論被官方約談。越南的社交媒體使用率很高，但當局嚴格控制互聯網，過濾掉被視為破壞政府價值的內容。

圖片版權 Getty Images Image caption 同年22歲的博主阮文和（Nguyen Van Hoa）因在博客上寫一家工廠有毒液體洩露導致百萬條魚死亡而被判七年徒刑。

嚴格管控

越南的審查經常用來壓制政府批評者和異見人士，一些持不同政見的博客寫作者也遭到了監禁。

本周三（1月31日），三名活動分子吳廣順（Vu Quang Thuan），阮文田（Nguyen Van Dien），陳黃福（Tran Hoang Phuc）因宣傳與國家價值相悖的信息而被判六至八年有期徒刑。

2017年環境博客博主"媽媽蘑菇"（Mom Mushroom）因為類似指控遭到10年監禁。

同年，22歲的博主阮文和（Nguyen Van Hoa）因在博客上寫一家工廠有毒液體洩露導致百萬條魚死亡而被判七年徒刑。

2015年，維權律師阮文田此前已服刑很長時間後被未審先捕。相比之下，豪爾的爭議評論顯得微不足道。

上周由年齡小於23歲的球員組成的年輕球隊進入了亞洲杯決賽，成為越南有史以來最高的足球成就，愛國主義浪潮撲面而來。有人在臉書上說，如果越南獲勝，他會把國旗紋在身上。

近期一位越南運動員獲得金牌後，博主豪爾說，他（該名運動員）做了陰莖穿刺，讓他的睾丸和武元甲（Gen Giap）的相似。這位英語老師對這個雙關笑話不以為然。

越南大將武元甲（Vo Nguyen Giap）因指揮人民軍參與越南抗法和抗美戰爭而受到尊重。他於2013年去世，越南為其舉行了盛大葬禮。

圖片版權 Getty Images Image caption 眾人一起慶祝越南史上最高的足球成就。

憤怒和譴責

豪爾的輕浮言論首先在網上引發了大規模的抗議，最後上了越南國家電視台的新聞。

許多人在網上評論要求將其驅逐出境，並指責豪爾對他國文化的無知和漠然。不過，也有其他評論指出，真誠的道歉足以讓事情平息，有些人甚至同情他。

武元甲將軍的孫子也公開表達了憤怒。他最初發表了一個措辭強硬的評論，後來取而代之的是一個更加淡定的評論，他說 "因為這個外國人的侮辱，千百萬愛他（Gen Giap）的人感受到了憤怒"。

圖片版權 AFP Image caption 武元甲大將在越南被視為民族英雄。

"不意味著侮辱"

但豪爾也惹來了當局的麻煩。越南2013年出台的第72號令引發爭議：即禁止包括反政府、危害國家安全或侮辱組織和個人榮譽和尊嚴的在線活動。豪爾的評論被認為屬於後一類。這位美國公民說他講了一個令人討厭的笑話，但並不意味著這是對越南人民的侮辱。他對自己的帖子道歉，但拒絶對BBC發表評論。

他補充說，人們的反應給了他一個教訓，他想親自向將軍的家人道歉。

據越南官員介紹，他現在面臨警告或高達1億越南盾（$ 4,390；£3,131）的罰款。

外籍人士露西（Cameron Lucy）在河內經營一個外國人的臉書群。他在越南電視台上發表評論。

他告訴BBC，豪爾 「不了解情況有多嚴重。侮辱民族英雄絶不是一個好主意，特別是當你是這個國家的遊客的時候。我敢肯定，豪爾現在對他的評論真的後悔莫及」。

BBC越南語科記者阮黃（Hoang Nguyen）和BBC記者安德烈亞斯·伊爾默（Andreas Illmer）報道。