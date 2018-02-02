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一名法國登山者在挑戰喜瑪拉雅山脈上其中一個最危險的山峰時，被迫拋棄了她的同伴。

伊麗莎白·雷沃爾（Elisabeth Revol）向法新社講述這個過程。她和同伴托馬斯·麥基維茨（Tomasz Mackiewicz）當時正在號稱「絶命峰」（Killer Mountain）的南迦帕爾巴特峰（Nāngā Parbat）下山途中，而麥基維茨的健康狀況越來越差。

最終，在極度凶險的情形下，只有她被一隊頂尖的波蘭登山隊伍救起。

法國的醫生目前正在評估，雷沃爾是否需要截肢。

救援人員無法找到麥克維茨，並且相信他生還的機會不大。

雷沃爾回憶說，因高原反應而產生的幻覺，令她在冰凍的情形下脫下了一隻鞋。

眼炎、呼吸困難、吐血

這兩名伙伴在1月20日開始登山，幾天后就接近了頂峰。

不過，在他們到達海拔8120米（26640英尺）的山峰時，麥基維茨說，他眼睛看不到了。

雷沃爾對法新社表示：「他（麥基維茨）沒有戴護目鏡，因為那天日間的時候視野有點矇矓，而到天黑的時候，他就發生眼炎了。」

圖片版權 Reuters Image caption 救援隊伍找到不波蘭登山者托馬斯·麥斯維茨

然後，他扶著她的肩膀走，在黑暗中開始艱難的下山旅程。雷沃爾說，麥基維茨開始呼吸困難。

「他解下了他嘴前面的保護層，然後就開始發冷。先是他的鼻子變白，然後是他的雙手，然後是雙腳。」

他們蜷縮在一道裂縫裏過夜，但是麥基維茨的狀況繼續惡化，「血開始從他嘴裏流出來」——這是極度高原反應發展到最後階段身體內大量分泌液體的信號。

幻覺下赤腳行走

她發出了幾個求救信號，救援者叫他們向下再走6000米。於是她就把麥基維茨遺棄在身後。「這不是我做的決定，是情況逼著我這樣，」她說。

雷沃爾一開始認為救援很快就會到，所以就沒有帶上帳蓬或者羽絨被。而救援人員沒有出現，她被迫又在一道裂縫裏過了一夜。

圖片版權 Adam Bielecki/Reuters Image caption 獲救之後的雷沃爾（中）在南迦帕爾巴特峰山腳

在訪問中，她講了一次在高原反應下的幻覺。她想像有人給她熱茶，為了感謝對方，她要給對方一隻鞋。

在赤腳五個小時後，雷沃爾開始生凍瘡。

圖片版權 AFP Image caption 一支精英波蘭登山隊伍參加這次救援行動

她聽到直升機的聲音，但是由於強風，救援人員無法抵達她所在的地方。雷沃爾害怕自己要再在那裏過一夜，於是就索性戴著濕手套、拖著凍僵的腳再次開始向下走，最終找到了其中一支救援隊。

她被飛機送往伊斯拉馬巴德的醫院，然後又被轉送到瑞士，之後再被送回法國境內。

目前，法國東部上薩瓦省的醫生正在評估，雷沃爾是否需要截掉雙手和左腳。

雖然經歷過這樣一番歷險，雷沃爾並無意從此放棄登山。她說：「我需要這個。」

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