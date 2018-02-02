BBC事實核查：英中貿易在全球經濟中的現狀

圖片版權 CHRIS RATCLIFFE / POOL Image caption 特里莎·梅近日訪問中國

英國首相和中國總理已經就新的貿易和投資審查達成一致，這被視為英國脫歐後實現完全自由貿易協定的墊腳石。

特里莎·梅（Theresa May）稱，她期待在訪問過程中能簽署價值90億英鎊的協定。

許多中國媒體都稱，中國和英國經濟關係仍然處於「黃金時代」，這個說法由前首相戴維·卡梅倫（David Cameron）政府在2015年提出。

但是，中英貿易關係對兩國來說有多大的價值？在全球範圍內表現如何？

就商品和服務貿易總額來說，中國是英國第五大貿易伙伴（就國家而言），也是僅次於美國的第二大非歐盟伙伴。2016年，中英貿易總額為591億英鎊。

2016年，英國對華貿易逆差為254億英鎊。

英國對中國的進口額為423億英鎊，英國對中國的出口額為168億英鎊。

但是英國對中國的出口自2010年增加了64%。

中國取消對英國牛肉的禁令今日可能會引發關注，但是倫敦國王學院劉氏中國研究院博士揚·克訥裏希（Jan Knoerich）表示，「從長期來看，重點是英國增加對中國的服務出口」。

2016年，英國對中國的服務貿易有16億英鎊盈餘，其中最多的是旅遊服務。相反，看貨物總額，中國對英國的出口額比英國對中國的多271億英鎊。

中國在英國的投資

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦金融區最高建築「奶酪刨」

根據美國企業研究所（American Enterprise Institute）和美國傳統基金會（Heritage Foundation）的數據，2017年中國公司在英國投資了大約200億英鎊。

其中最著名的一項投資是充滿爭議的欣克利角核電站，但這些年來還有一些其他的有趣投資：

2017年3月，香港房地產開發商中渝置地（CC Land）以約11.5億英鎊的價格買下倫敦金融區最高建築「奶酪刨」（Cheesegrater）。

2016年，中國旅遊公司攜程收購了蘇格蘭航班價格搜索引擎天巡（Skyscanner）。

2015年，漢姆利玩具店被中國千百度國際控股有限公司收購。12月，世界上最大的漢姆利玩具店在北京開業。

2012年，中國光明食品公司收購了維他麥（Weetabix），但是在2017年再次賣出給一家美國公司，據報道是因為未能打開中國早餐市場。

與其他國家比，英國對華貿易情況如何？

歐盟是中國最大的貨物貿易伙伴，美國和亞太國家佔據了前十位的其他九名。

根據世界銀行，2016年，英國是中國第20大進口國，是第10大出口國。

然而，在歐盟內，英國是中國第二大貿易伙伴，德國是中國最大貿易伙伴。

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