建交在望？北京與梵蒂岡關係的微妙轉變
路透社引述梵蒂岡高層消息稱，中國與梵蒂岡就主教任命的框架協議已經凖備就緒，可能在未來數個月內便正式簽署，將會為雙方關係帶來歷史性突破，並有望重建中梵斷絶了近70年的關係。
這則消息傳出之時，正值梵蒂岡被揭發，要求兩名獲教廷認可的「地下」主教讓位予中國政府承認的人選，一名香港主教高調批評教廷「負賣教會」，引起國際關注。中梵關係加深亦引來台灣外交部關注，因為梵蒂岡是台灣在歐唯一邦交國，台灣輿論憂慮梵蒂岡向中國靠攏會影響台梵關係。
風波不斷
中梵關係日漸好轉是有跡可尋，上一任教宗本篤十六世積極推動中梵對話，在2007年曾向中國主教、信徒等發表公開信，強調願意與中國政府對話，克服以往的誤解。
在本篤十六世辭罕有地辭去職務後，被視為開明派的方濟各接任，方濟各對華展示友好姿態，多次表達訪華意願，又讚揚中國「偉大文化」和「無窮盡的智慧」，世界無需為中國權力增長感到擔憂，他避免在人權及宗教自由問題上著重墨，一度令部分評論員感吃驚。
三年前，中梵重啟了暫停多年的談判。不過，中國打擊境內教會的情況愈見嚴重，多次以「建築違規」為理由清拆教堂與十字架，其中浙江省特別嚴重，據《紐約時報》報道以及一些溫州地下教會在網上列出的清單，當地近年逾千教堂的十字架被強拆。
中國在今年2月正式實行新修訂的《宗教事務條例》，要求所有舉行宗教活動場所、團體、院校,要向當局登記，據中國國家宗教局政法司司長韓松稱，條例是要加強宗教事務依法管理。
放棄任命主教權？
中梵關係在過去多年都為「任命主教」議題爭持不下，中國認為需要在任命主教議題上有話語權。一些獲羅馬承認的「地下主教」，被中國當局打壓，例如天主教「地下教會」溫州主教邵祝敏，去年5月懷疑被中國當局扣押，梵蒂岡表達關注，至今年年初才獲釋。據天亞社中文網報道，邵祝敏被要求籤署支持愛國會和獨立自主自辦教會文件，不過他拒絶。
梵蒂岡在任命中國主教上有時態度亦會較強硬。路透社2016年報道，梵蒂岡拒絶承認8名獲中國政府認可的主教，並對其中三人處以絶罰，報道引述教廷消息指，8人之中其中兩人有子女或女朋友。
本篤十六世2007年的公開信中強調，任命主教是教會「生命的核心」，批評未獲教宗授命擅自祝聖的主教及受祝聖者是嚴重違紀，強調梵蒂岡方面希望在任命主教事務上「完全自由」。
不過方濟各亦在主教任命議題上立場軟化，與本篤十六世的堅持梵蒂岡任命權不一樣。例如在2016年，方濟各首度接見中國蘇州教區主教、中共承認的徐宏根領導的朝聖團，被視為中梵關係破冰的象徵。
而近期亦有消息傳出，梵蒂岡要求兩名「地下主教」，讓位予中國承認的人選，其中一名是曾經被教廷拒絶任命、並被絶罰的黃炳章。這則消息最先由天主教媒體「亞洲新聞」（AsiaNews）傳出，其後獲香港榮休主教陳日君樞機證實。
路透社引述梵蒂岡消息人士透露，梵蒂岡去年12月派出教宗支持的代表團到中國，提出把一名87歲主教退休，讓位予中國政府承可的人選，變相中國政府會承認該名87歲主教為榮休主教；而另一名同樣獲教廷認可的主教，則成為一位中國政府認可主教的助理，雖然地位較低，但同樣獲中國政府認可。
消息人士形容，此兩人正在為教會作出「犧牲」。
除此之外，七名獲中國政府認可的主教，其中五人已向教宗尋求寬恕，未來七人均好可能獲教廷承認。
「懸崖勒馬」與「籠中鳥」
陳日君在臉書（Facebook）發表公開信，批評教廷「負賣教會」，並指中國政府「奴化，侮辱」主教，認為教廷不應該讓「非法」、「被絶罰」的主教來接班，並透露在一月中獲教宗接見，提出這個問題。
梵蒂岡第二號人物國務卿伯多祿‧帕羅林主教在梵蒂岡內部通訊（Vatican Insider）發文，不點名稱陳日君只是抒發個人觀點，並非中國天主教發言人，又指教宗與在北京的談判員立場一場。
帕羅林表示，教廷不會忘記中國教徒以前和現在的苦難，希望日後不再區分地下和官方教會，兩個社群要逐步團結起來，但同時承認這或許需要一些人的「犧牲」。
教會聲明指，對教會內一些人帶來混亂和爭論感到驚訝和遺憾。陳日君則認為他發聲就是為了引起爭論，並希望教廷知錯，認為他們需「懸崖勒馬」。
就在這場風波發酵之際，路透社便引述梵蒂岡消息透露中梵關係或有歷史性的發展，好可能在未來數月，就主教任命簽訂框架議。
消息人士對路透社表示，這份協議一旦落實，梵蒂岡將會就任命未來主教談判上有話語權，但拒絶透露細節。消息人士承認這並不會是一份好協議，但擔心未來10年至20年，情況會惡化。
「我們就好像籠中鳥，那個籠可以變得大一點。」消息人士說：「這並不容易，痛苦會持續，我們會爭取為這個籠子擴大每一分吋。」
這份協議有望為中梵建交鋪路，重啟中斷近70年的外交關係，預料重點工作是增加中國天主教徒數量。目前中國約有1200萬名天主教徒，基督教徒則增長迅速，美國學者及智庫估計有六千萬至七千萬。