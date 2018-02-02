海枯石爛 癡心不改 都怨塘鴨戀錯它

圖片版權 Friends of Mana Island Image caption 澳洲塘鵝"奈傑爾"受到島上游客和環保志願者的喜愛（圖為"奈傑爾"與兩隻混凝土雕塑的澳洲塘鵝在一起）。

一隻名叫"奈傑爾"（Nigel）的澳大利亞塘鵝，在新西蘭一個荒無人煙離島的懸崖絶壁上搭棚築窩5年後，死在了一直陪伴在他身旁的「石頭伴侶」身邊。

上周，澳洲塘鵝"奈傑爾"的屍體在距新西蘭波裏魯阿海岸不遠的馬納島上被人發現，它當時趟在為「石頭伴侶」——混凝土雕塑的澳洲塘鵝建造的鳥窩當中。

環保巡視員克里斯·貝爾發現了"奈傑爾"的屍體。貝爾表示，人們對失去這只澳洲塘鵝感到"非常難過"，因為剛剛在不久前，又有3隻澳洲塘鵝抵達馬納島棲息。

他說，"這個故事的結局完全錯了，因為它去世的時候，美好的事情剛要發生"。

澳洲塘鵝"奈傑爾"在5年前飛抵馬納島並留了下來。這是過去40年來首次有澳洲塘鵝飛抵馬納島並在島上築窩。他幾乎已成為馬納島象徵性的大使。

澳洲塘鵝全身大部分是白色的羽毛，額頭頂部有一些黃色，用于飛翔的硬羽毛是黑色的。它們每年不辭辛勞在夏季從澳大利亞飛到新西蘭，冬天再飛回澳洲去。

但由於"奈傑爾"是一隻孤鳥，當地環保人士為了吸引更多的澳洲塘鵝在夏季從澳洲遷徙到新西蘭時在馬納島上停留，他們專門在島上用混凝土修建了80個栩栩如生的澳洲塘鵝雕像，幾乎可以以假亂真。

環保志願人員在過去幾年注意到，飛抵馬納島的"奈傑爾"迷戀上了"石頭伴侶"。2013年，它甚至在靠近"石頭伴侶"的地方用海草和樹枝修建了鳥巢，試圖向"石頭伴侶"發起求偶攻勢。

星期四，環保團體"馬納島之友"在社交媒體臉書上留言說，澳洲塘鵝"奈傑爾"深受島上游客和該團體志願者的喜愛。

上個月，環保人士將放置在島上用於吸引澳洲塘鵝的音響裝置進行了微調，3隻澳洲塘鵝居然飛抵馬納島，並在島的另外一頭安頓下來。

圖片版權 Friends of Mana Island Image caption 3隻澳洲塘鵝後來飛抵馬納島，並在島的另外一頭安頓下來。但"奈傑爾"拒絶"移情別戀"。

儘管飛來了其它的澳洲塘鵝，"奈傑爾"仍然"癡心不改"，拒絶"移情別戀"。在貝爾發現它時，"奈傑爾"躺在靠近它所傾心的"她"身旁，已經死亡。

貝爾說，"我當然感到很難過。看到這只澳洲塘鵝年復一年呆在'石頭伴侶'的身旁，這個故事簡直不應該這樣結束"。

他說，"要是它能夠再挺下去，多活幾年，直到它找到伴侶，那該多好啊"。

貝爾說："不論他是否孤獨，他從未得到任何回報，這一定是非常奇怪的經歷。""我想我們都很同情它，因為它的情況相當絶望。"

貝爾對新西蘭媒體表示，本來希望這3隻澳洲塘鵝可以在島上定居並繁衍後代，從而建立"奈傑爾"期待的澳洲塘鵝棲息地。

他說，對馬納島來說，"奈傑爾"是首先抵達的澳洲塘鵝，也許，在6個月之後，會有一個開心的結局告訴大家。

"奈傑爾"的屍體已被送往新西蘭的梅西大學，以確定其死因。