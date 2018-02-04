美國談中國：拉美不需要新的帝國強權

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國務卿蒂勒森近期訪問拉美前警告該地區當心中國「新帝國強權」

美國對中國在拉美日增的影響發出強烈警告，顯示拉美已經成為世界上最大的兩個經濟體之間全球競爭影響的地區。

美國國務卿蒂勒森近期說：" 中國正在拉丁美洲扎根，利用其經濟力量將該地區併入其軌道。 "

蒂勒森在開始訪問拉美之前，在德克薩斯大學奧斯汀分校發表演講，也形容對俄羅斯在該地區影響越來越大，向反對華盛頓的國家出售武器的情況"令人感到警覺"。

然而，作為美國外交部的負責人，他還是重點強調了中國，將中國形容為一個"帝國強權"，和一個進入拉丁美洲只是為了自己的利益冒險的可能的"掠奪者"。

這是就北京的作用華盛頓對拉美地區發出的最直接的公開警告之一。特別是在唐納德·特朗普擔任美國總統時期，專家們說中國將在美國的後院利用美國自己留下的真空。

事實上，蒂勒森的講話與特朗普的態度相矛盾。後者從可以減少中國的影響力的拉美和亞洲國家的地區貿易協定上後退，並要把墨西哥視為商業競爭對手，並要建造一堵邊境高牆。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統特朗普和中國領導人習近平，誰更受拉美歡迎？

在紐約，哥倫比亞大學國際事務學教授克里斯托弗·薩巴蒂尼（Christopher Sabatini）說："這一（美國）對中國在拉美的擔憂有點新"，"這與本屆（美國）政府的其他政策有衝突"。

"新帝國"

蒂勒森這次拉美之行包括墨西哥，阿根廷，秘魯，哥倫比亞和牙買加的一些地方。

問題在於，上述警告能否扭轉這一地區人們的感覺：特朗普政府公開宣佈"美國優先"，並無心於拉美的問題。

據預測，這次訪問的主要議題將是委內瑞拉的危機，特別是在蒂勒森不排除該國軍隊可能傾向政府變更的情況，而這種情況他也不知道是否會發生。

但蒂勒森在開始拉美之行之前發出的信息也表明，在他與訪問的有關國家的政府的討論中，中國將是的一個重要問題。

就像他自己提到的那樣，他訪問的阿根廷和秘魯，以及巴西和智利，目前都把中國作為其最大的貿易伙伴。

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年以來習近平主席本人對拉美地區進行了至少三次訪問。

蒂勒森說："雖然這種貿易帶來了好處，但許多中國人所使用的不公平的商業做法也損害了製造業，造成失業，並降低了工人的工資。"

他補充說："拉美不需要一個只謀求自己人民利益的新的帝國。"

他認為，中國"是提供了一條有吸引力的發展道路，但實際上，這往往是獲得短期收益而導致長期依賴"。

同時他擔保表示："美國的做法是建立在互惠互利的目標基礎上，幫助雙方共同成長，發展，促進繁榮"。

"影響之爭"

近年來，中國對拉美地區表現出更大的興趣，2013年以來習近平主席對該地區進行了三次訪問，還舉行了類似上個月在智利召開的外長級會晤等。

於此同時，蓋洛普公司的一項全球調查結果稱，自特朗普2017年1月上台以來，美國的領導形像在整個拉美都跌落到平均低於中國的水平。

特朗普放棄了與拉丁美洲和亞洲國家的跨太平洋經濟合作協議（TPP），這是他的前任巴拉克·奧巴馬通過長期談判、應對中國的影響最終達成的。

不僅如此，特朗普還停止了美國，墨西哥和加拿大之間的北美自由貿易協定，又就同樣的內容重開新的談判，並用貶損的詞語來形容來自拉丁美洲或加勒比國家的移民。

薩巴蒂尼教授認為，蒂勒森對拉美人警告中國之詞"有誇大"，並認為這體現中美兩大巨頭之間的商業或外交衝突。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普放棄了與拉丁美洲和亞洲國家的跨太平洋經濟合作協議，還要在美墨邊境豎起高牆。

這位分析人士指出："這是一場影響力之爭，不僅是經濟上的，而且是文化，教育等綜合影響力，在包括道德等所有意義方面的領導力之爭。"

他補充說："如果你要像特朗普那樣想建立一堵隔離牆，用他的語言來談論移民時，你就不可能成為道德領袖。"

波士頓大學全球發展政策中心主任，中國 - 拉美關係專家凱文·加拉格（Kevin Gallagher）認為，蒂勒森對拉美地區現在有新的選擇感到不安。

加拉格爾在發給BBC的一份聲明中補充道："他大言不慚地說這種事（中國），而他的政府正在美國與拉美之間豎立貿易壁壘和混凝土牆。此前中國已經表示願意向拉美基礎設施建設和產業化提供資金和技術援助，這些東西都是拉美地區向美國要了幾十年的。"

這位"中國三角"一書的作者認為，拉美國家必須處理好與北京以及與華盛頓的關係，而過去拉美對華盛頓有著"過分的依賴"。

他說："中國和美國都不能使拉美繁榮昌盛。" "這個地區需要自己的規劃，與新老盟友結成伙伴關係，沒有規劃，拉美與中國和美國的關係都會更加脆弱。"