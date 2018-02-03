三個女兒同遭前美國奧運體操隊隊醫性侵 父親庭上失控撲向淫醫

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蘭德爾‧馬格雷夫（Randall Margraves）的三個女兒被前美國奧運體操隊隊醫拉里·納薩爾（Larry Nassar）性侵。兩個女兒在庭上講述被侵犯的經過後，馬格雷夫抑制不住怒火衝向納薩爾，欲用拳頭以洩心頭之恨。

馬格雷夫衝向納薩爾前，他曾向法官要求，讓他與納薩爾這個「惡魔」鎖在房間獨處五分鐘。法官賈尼絲‧坎寧安（Janice Cunningham）未有答允他的要求。

馬格雷夫再向法官提出要求，把縮短時間至一分鐘，引起滿堂哄笑，氣氛尷尬。

法官再次拒絶馬格雷夫。滿腔怒火的馬格雷夫衝向納薩爾，法庭上眾人驚呼大叫。

圖片版權 Reuters Image caption 庭警保護納薩爾

圖片版權 Reuters Image caption 三名庭警制服馬格雷夫

馬格雷夫被庭警制服的時候大叫：「我要那個狗娘養的！」馬格雷夫失控前，他的兩個女兒──麥迪遜與勞倫──向法庭作供，講述自己被納薩爾侵犯受辱的經過。

馬格雷夫其後被鎖上手扣，並向法庭所有人道歉。他說為自己所做的事情感到尷尬。「我並不想要搶走女兒的風頭，我希望幫助她們療傷。」

他解釋道，他事前不知道女兒們會在法庭上講甚麼。「我聽到她們在說甚麼，我看到拉里·納薩爾一直搖頭，好像甚麼也沒有發生過一樣。」

圖片版權 Reuters Image caption 馬格雷夫為自己行為道歉

法官形容馬格雷夫失控情景「嚇人」，但她說：「我知道馬格雷夫先生有三個女兒，而他要親眼目睹女兒們如何受苦。我不能想像，這樣對一名父母來說，會是如何難受。」

法官接受馬格雷夫的道歉，並指他並不會被控藐視法庭罪。「基於情況，法院絶對不會向馬格雷夫作出懲罰。」

她說：「對於你們經歷的一切，我對你和你的家人深感同情。」

圖片版權 Reuters Image caption 馬格雷夫為自己行為道歉

納薩爾以提供治療為由，性侵多名年輕女孩。法庭審理案件期間，有近160名受害者在庭上作供，納薩爾上周被判監禁175年。

坎寧安法官本周說，已知的受害者人數已上升至265人。

奧運體操金牌獲得者艾莉·萊斯曼（Aly Raisman）和喬婷·韋伯（Jordyn Weiber）也在受害人之列。另外，納薩爾於密歇根州立大學（Michigan State University）擔任體育醫生一職期間，侵犯其他女孩。

負責案件的露絲瑪莉·阿奎萊納法官（Judge Rosemarie Aquilina）對納薩爾說：「先生你永遠不值得再從監獄裏走出來。」

納薩爾1月24日被判刑後，美國體操協會的董事會宣佈辭職。另外，密歇根州立大學的校長及運動總監亦引咎辭職。