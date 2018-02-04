圖片版權 Getty Images Image caption 教宗方濟各表示希望能訪問中國

據媒體報道，中國和梵蒂岡即將達成一項關於主教任命的歷史性協議。

一名梵蒂岡高層人士透露，可能會在未來幾個月內簽署協議，屆時對雙方關係都是一個突破。

但到底協議內容是什麼？對中國上千萬天主教徒意味著什麼？

中國和梵蒂岡歷史關係如何？

長期以來，雙方關係一直因為誰來任命主教的爭議而頗為緊張。

中國1951年與羅馬教廷斷交，許多天主教徒在毛澤東統治期間被迫轉入地下活動。在20世紀80年代宗教活動被再次允許後，他們才重新轉入地上。

今天，中國的天主教徒面臨著選擇——參加北京批准的教會，或去地下教會。

這些地下教會只承認梵蒂岡的權威，而中國官方批准的教會則拒絶接受教宗的權威。

Image caption 中國一個天主教地下教會

目前中國大約有100名主教，其中有一些獲得北京的批准，一些則由梵蒂岡批准。實際上，許多主教非正式地獲得了雙方批准。

中梵關係似乎正在解凍。

去年，教宗方濟各表達了他對中國的想法，他說，「一旦他們發出邀請，我就會訪問中國」。教宗還補充說，他希望有「與中國建立良好關係的可能性」。

官方媒體報道，2016年以來，中梵官員就任命主教問題至少進行了四次會見。

協議內容是什麼？

梵蒂岡消息人士告訴路透社，根據協議，梵蒂岡未來在中國任命主教時將有發言權。

對於北京來說，與梵蒂岡的協議可以讓他們更好地掌控國內地下教會。

在全球範圍內，這也將提升中國的聲譽——正在崛起的超級大國與全球主要宗教之一終於攜手。

具有象徵意義的是，這是半個多世紀來中國與天主教會和解的第一個跡象。

梵蒂岡還是唯一與台灣保持正式外交關係的歐洲國家。目前還不清楚中梵兩國的協議是否會對此產生影響。

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對於中國的天主教徒意味著什麼？

目前中國有約一千萬羅馬天主教徒。

雖然有些人持懷疑態度，但並不確定該協議會對天主教徒們產生怎樣的影響。

香港樞機主教陳日君周三批評梵蒂岡與中國進行的外交嘗試，指責教會強迫主教退休，以換上由北京批准的人選。

「我認為梵蒂岡在出賣中國天主教會嗎？」他在臉書上寫道，「當然。」

其他一些人則更樂觀。

比利時神父韓德力（Jeroom Heyndrickx）在過去60年持續幫助中國天主教徒，他表示，相信中國「凖備好進行對話」。

他在接受BBC採訪時稱，「在中國兩千年歷史中，皇帝既是皇帝也是教宗。但是中國已經改變了，教會已經改變了，這就是這次對話取得成功的新機遇。」