美俄中互懟 看全球核武器到底都在誰手

圖片版權 Alamy Image caption 1978年到1993年間前蘇聯研發的SS-17洲際彈道導彈可以攜帶10枚核彈頭

五角大樓2月2日發佈《核態勢評估》報告，要求美國政府增加投入，更新現有核彈，研發新型核武器，提高核威懾能力，放寬核武器使用限制。

美國點名中國、俄國、朝鮮和伊朗為潛在威脅。

五角大樓說，在美國繼續減少核武器數量的同時，俄羅斯和中國卻在增添新類型的核能力、繼續核力量的現代化。

俄國外交部新聞司2月3日指責美國的報告充滿"好戰論調"和"反俄傾向"，美國指責俄國拒絶進一步削減核能力是「公然偽造」，俄國將"採取必要措施"確保國家安全。

俄國外長拉夫羅夫對美國的報告表示"非常失望"。

中國國防部2月4日發表聲明稱，堅決反對美國"妄加揣測中國發展意圖，渲染中國核力量威脅"，希望美方"摒棄冷戰思維"。

國防部發言人任國強說，美國是擁有世界最大核武庫的國家，應當切實承擔自身核裁軍的"特殊、優先責任"。

美國則說，美國的核武庫已經從冷戰時期的最高峰減少了85%，而且，美國的核武庫基礎設施一直在老化，削弱了美國核威懾的可信度與可靠性 。

那麼，現在全世界到底一共有多少核武器？都屬於哪些國家？部署在什麼地方呢？BBC事實核查組記者作了以下調查。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國國防部發言人任國強：希望美方摒棄「冷戰思維」

冷戰結束之後，全球核彈數量已經大幅度下降，但是，目前擁核國仍然掌握著成千上萬的核彈頭，並且可以在短時間內發起核攻擊。

專家說，所有擁有核武器的國家都在更新、或者有計劃更新核武庫。

各個國家都不全盤公開自己核武庫的「家底」，但是已經知道的事實是，九個國家估計擁有9000多枚現役核彈。這些核彈或者已經部署，或者保存在倉庫。大約1800枚核彈處於「高度警戒」狀態，只需很少時間即可投入使用。

目前全世界的絶大多數核彈都掌握在美國和俄國手中。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）數據，美國和俄羅斯各擁有約7000枚核彈頭。其他核武國家分別是，法國約300枚，英國約215枚，印度130枚，巴基斯坦140枚，以色列80枚，朝鮮20枚。

中國擁有270枚核彈頭，是世界第四大有核國。

Image caption 2017年各國擁有核武器狀況（來源：斯德哥爾摩國際和平研究所。所有數字均為約數；以色列從來沒有承認、或者否認擁有核武器）

為什麼只有這些國家有核彈？

自從1970年以來，包括美國、俄國、英國、法國和中國在內的190個國家簽署了核不擴散條約。印度、以色列和巴基斯坦從來沒有簽署，朝鮮在2003年退出。核不擴散條約承認五個國家為擁核國，分別是美國、俄國、法國、英國和中國。所有這五個國家都曾在條約生效之前進行核試驗。

根據核不擴散條約，這些國家不應永遠擁有核武器。

條約禁止未獲承認的擁核國繼續開發核武器。南非、前蘇聯國家白俄羅斯、哈薩克斯坦和烏克蘭都放棄了自己的核計劃。

迄今為止，美國是唯一一個在戰爭中使用過核武器的國家。

各國在核裁軍方面有進展嗎？

美國科學家聯合會稱，美國、英國和俄國都在減少核彈庫存，據信以色列和法國基本沒有變化，中國、巴基斯坦、印度和朝鮮則在製造更多核彈。但是專家還說，所有的擁核國家至少都已經制定了更新核武器的計劃。

Sipri核項目負責人凱爾（Shannon Kile）說，更新核武器是有悖於核不擴散條約的原則的。

英國計劃打造新一代的"繼承者"核潛艇取代目前攜帶三叉戟核彈頭的"前衛級"核潛艇艦隊。在2020年中期之前，英國計劃將核彈總數減少到180枚以下。

美國可能在2040年之前為核打擊能力的更新換代至少投入1萬億美元。美國的一些核彈頭分佈在歐洲各地，包括比利時、德國、意大利、荷蘭和土耳其，總數加在一起大約為150枚。

朝鮮去年9月進行第六次核試驗，現在仍然不清楚平壤是否有能力將核彈頭搭載在遠程導彈上。不過過去幾個月，朝鮮已經證明其導彈能力逐步提高。朝鮮稱其導彈射程已經能覆蓋美國本土。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年11月朝鮮試射導彈

無核世界能成現實嗎？

奧巴馬擔任總統幾個月之後在布拉格發表講話。面對成千上萬的聽眾，奧巴馬說，在他執政期間，美國將保證"尋求無核武世界的和平和安全"。到了2017年7月，看起來世界確實朝著這個方向邁進了一步。當時100多個國家表態擁護全面禁止核武器的聯合國條約。

到目前為止，已經有數十個國家簽署了這項具有法律約束力的鐵噢月。但是，擁核國抵制談判。英國和美國表示從來無意簽署，因為新條約破壞了從前的核不擴散條約。北約盟國也沒有承認新條約。

"國際廢除核武器運動"（Ican）獲得2017年度的諾貝爾和平獎。