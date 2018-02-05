朝鮮「國家元首」率團訪韓 四年來最高級別

圖片版權 Getty Images Image caption 朝韓聯合組成的女子冰球隊將參加冬奧會比賽。

朝鮮將派遣多年來級別最高的官員赴韓國參加冬季奧運會，以緩和當前緊張局勢。

韓國統一部稱，朝鮮禮儀性的國家元首金永南，將率領一個22人組成的代表團於周五抵達韓國。

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朝韓兩國運動員將在開幕式上共舉一面旗幟行進。

朝鮮參與國際運動賽事，被視為平壤的外交手段。

朝鮮目前面臨日益高漲的國際壓力，以及針對其核項目和導彈計劃的國際制裁。

乘船到達

朝鮮周一提議派遣一個藝術團乘船赴韓參加冬奧會，同時尋求暫停某些雙邊制裁。

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周日，朝韓共同組建的女子冰球隊聯手打了第一場比賽，但是以1-3輸掉了與瑞典隊的友誼賽。

周日的亮相是這支隊伍的第一場也是唯一一場練習賽。

金永南是朝鮮最高人民會議常任委員會委員長，他將是四年來訪問韓國的最高級官員。

青瓦台一位不願透露姓名的官員告訴BBC，他們認為這反映出朝鮮方面改善雙方關係的意願，傳達出朝鮮的誠意。

韓國統一部稱，金永南將率領另外三名官員和18名隨員。但並未明確是否會出席周五平昌冬奧會的開幕式。

如果金永南出席，那麼他將與美國副總統邁克·彭斯（Mike Pence）共同出現在開幕式上，而目前平壤與華盛頓之間因為核武器問題而高度緊張。

《華盛頓郵報》周日報道，此前被朝鮮監禁的奧托·瓦姆比爾（Otto Warmbier）在返回美國後不久去世，他的父親弗雷德·瓦姆比爾（Fred Warmbier）將作為彭斯副總統的客人出席開幕式。上周，瓦姆比爾和他的妻子作為美國總統特朗普的客人出席了國情咨文演講。

朝鮮此前進行了一系列旨在展示其核能力的導彈試驗。而後決定參加2月9日至25日舉行的平昌冬奧會奧運會，突然轉向和解。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮女子冰球隊抵達韓國

金正恩在其新年賀詞中向韓國伸出橄欖枝後，又表示可以對話並且可派出一支代表團參加奧運會。

與女子冰球一樣，朝鮮運動員將參加滑雪和花樣滑冰等項目。此外還派出了數百名的啦啦隊和表演者。

然而，和解之路已經出現一些顛簸。

本周早些時候，朝鮮計劃在2月8日，也就是冬奧會開幕前一天，舉行大規模的閲兵儀式。

對此，朝鮮表示，沒有人有權力對其計劃指手畫腳，並立即取消與韓國共同舉辦的文化活動。

與此同時，雖然首爾和華盛頓同意推遲每年一度的大型聯合軍事演習，但仍將在殘奧會結束後繼續推進，這一演習總會觸怒朝鮮。