圖片版權 Reuters Image caption 奧托·瓦姆比爾（中）

去年朝鮮觀光卻遭扣押的美國學生奧托·瓦姆比爾（Otto Warmbier）已去世半年多，他的父親最近收到美國副總統邀請，參加韓國平昌冬奧會開幕式。

美國副總統邁克·彭斯（Mike Pence）在推特上宣佈，奧托的父親弗萊德·瓦姆比爾（Fred Warmbier）將參加周五（2月9日）韓國平昌冬奧會開幕式。

韓國和朝鮮屆時將共舉「朝鮮半島旗」一同入場，象徵兩國關係解凍。

但是彭斯稱，他想要通過弗萊德·瓦姆比爾提醒全世界朝鮮踐踏人權的問題。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Great interview on @foxandfriends with the parents of Otto Warmbier: 1994 - 2017. Otto was tortured beyond belief by North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月26日

首次報道該消息的《華盛頓郵報》稱，此次美國是想向朝鮮施加壓力，阻止他們成為核國家的野心。

上周，奧托的父母作為第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的嘉賓，參加了美國總統特朗普的首次國情咨文演說。

「你們是世界威脅的有力見證者，你們的力量真的鼓舞了我們，」特朗普對弗萊德和辛迪·瓦姆比爾以及他們的孩子奧斯汀和格雷塔說。

本計劃在香港學習一年

去世的美國大學生奧托·瓦姆比爾是俄亥俄州人，父親弗萊德開了一家小公司。中學畢業後，他進入弗吉尼亞大學唸經濟和商學，兼修全球可持續性研究。

奧托此前計劃從2016年1月起在香港學習一年。去香港之前，他參加了中國一家旅行社的觀光團，前往朝鮮旅遊。

你的器材不支持播放多媒體材料 奧托·瓦姆比爾被捕前最後一段視頻（右四是瓦姆比爾）

但是，此次旅途並不順利。2016年1月2日，旅行團在平壤國際機場出關時，奧托被捕。

同年2月下旬，奧托出席了一場記者會，承認自己試圖偷竊酒店內的一幅宣傳標語。3月，朝鮮最高法院以「陰謀顛覆國家罪」判處奧托15年勞動教養。

他在2017年6月獲釋返回家中，回到美國時他昏迷不醒，進入植物人狀態，6月20日去世。

他的家人對媒體表示，奧托在2016年3月被朝鮮判處監禁後不久就進入昏迷狀態。

朝鮮稱，奧托肉毒中毒，但許多美國醫生懷疑這種說法。

圖片版權 Reuters Image caption 1月30日，奧托父母出席特朗普國情咨文演說

奧托父母對朝鮮的指控

奧托的父母稱，他遭受了朝鮮官員「有系統的折磨」，但是朝鮮否認該指控。

驗屍官說，沒有明顯的酷刑痕跡，但是瓦姆比爾死於大腦缺氧。

特朗普9月表示，這名學生遭到朝鮮「難以置信的」折磨。

朝鮮在一份聲明中回應說：「特朗普和他的集團，為了他們反朝鮮的宣傳，再次利用了奧托·瓦姆比爾的死亡。」