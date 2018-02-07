賦予女性投票權 英國還真不是「世界第一」

圖片版權 Getty Images Image caption 英國倫敦議會大廈外英國女權運動先驅潘赫斯特塑像

英國2月6日慶祝女性獲得議會選舉投票權100週年，梅首相發表講話，鄭重其事，強調過去一個多世紀，英國女性爭取男女平等參政、享有同等選舉投票權，勝利來之不易，過程充滿痛苦和跌宕。

在1918年2月6日之前，英國女性不能參加議會選舉投票，即使是劍橋大學畢業的女學霸，到議會選舉時，地位跟精神病人和罪犯一樣，沒有投票資格。 立法改革後， 選舉法修訂案允許部分女性跟男性一樣投票，法案於2月6日獲王室御准。

1918年，英國有800萬婦女投票，都是30歲以上有財產的婦女。又過了10年，到1928年，才取消了對女性投票的年齡和財產限制。

愛爾蘭1918年還是英國的一部分，1922年脫離英國後，法律規定男女享有平等投票權。

十八、十九世紀的英國是世界霸主，因殖民地遍布全球而得"日不落帝國"別號，女權運動也激蕩百年，但在成功賦予女性參政權問題上，它卻不是世界第一。

圖片版權 AFP Image caption 2012年10月，倫敦的議會廣場再現當年爭取女性投票權的場景。資料圖片

誰最早？

世界上最早賦予女性平等參政權的都跟英國有密切關聯，而且都比英國早。

第一個賦予女性平等參政權的是曼島（馬恩島，Isle of Man），1881年。曼島位於英格蘭和愛爾蘭之間的海域，是英國皇家屬地，有自治政府，公元10世紀就有自己的國會。

第二名是新西蘭，1893年。當時還在"日不落帝國"大家庭裏的新西蘭通過《公民普選權》法，成年婦女擁有選舉權。比英國早了25年。

1895年，當時隸屬英國的南澳大利亞自治州效仿，賦予成年女性完全的選舉權，並有資格出任政府官員、參選議員，西澳大利亞1899年通過類似法律賦予女性投票權。

到1902年，澳大利亞聯邦成立，法律賦予全體女性在全國範圍的選舉中享有參選和投票權。這比英國早了16年。但是，澳大利亞原住民要到1962年才正式獲得投票權。

Image caption 1918年，愛爾蘭民族主義活動者馬爾科維茲成為第一位當選的國會女議員，但她拒絶就職。

誰最晚？

歐洲的列支敦士登在歐洲算是最晚之列，1984年才通過法案，允許女性選民享有跟男性同等的選舉權。

從地區來看，最晚承認女性有權參政、參選、投票的是中東，包括的巴林（2002年）、阿曼（2003年）。

還有，阿聯酋遲至2006 年才允許公民享有有限的選舉權，不分男女。

科威特1985年允許女性有投票權，後來取消，到2005年重新賦權。

沙特阿拉伯國王2011年宣佈，女性從2015年開始可以投票和競選。

圖片版權 Alamy Image caption 埃斯特1919年當選國會議員，代表普利茅斯薩頓選區

舊大陸和新大陸

女性參政權，通常也被稱為投票權、選舉權，是指實行選舉制的國家女性享有跟男性同等的參與選舉投票和作為候選人的權利。爭取男女同等參政權是18世紀晚期法國大革命之後，歐洲民主理念和女權主義興起大潮的一部分。

19世紀開始，隨著男女平等受教育權的普及，更多女性加入推動男女平等參政權的運動。

不過，女權和女性參政意識的源起地法國，是到1944年才通過法律確定男女平等參政權。

歐洲第一個賦予女性選舉權的是芬蘭。1907年，當時屬於俄羅斯帝國的芬蘭大公國給與女性投票權，比曼島晚了26年，比英國早11年。

之後的歐洲國家是挪威（1913年）和俄國十月革命後成立的蘇聯（1918年）。

1915-1920年間，歐洲的丹麥、冰島、荷蘭、奧地利、捷克、格魯吉亞、波蘭、瑞典、德國、盧森堡等國也先後立法賦予女性投票權。

在二十世紀被稱為"新大陸"的北美，加拿大女性1918年獲得投票權，美國是1920年。

不少研究人員認為，歐洲的兩次戰爭在客觀上加速了男女平權進程。

兩次世界大戰之間的1930年代，巴西（1932年）、 土耳其（1934年）和印度（1935年）先後立法賦予女性投票權。歐洲則有西班牙和葡萄牙（1931）。

拉美的烏拉圭1927年就小鎮塞羅查托的行政歸屬舉行公決，女性第一次行使投票權。

圖片版權 Getty Images Image caption 邦德菲爾德是英國第一位女內閣大臣，1929-31年在工黨政府內任職。她也是英國歷史上第一位樞密院女顧問。

亞非拉

跨歐亞大陸的阿塞拜疆民主共和國1918年獨立，成為第一個世俗化，也是第一個賦予女性投票權的穆斯林國家。

哈薩克蘇維埃社會主義共和國則是1924年賦予女性投票權。

第二次世界大戰結束之後的半個世紀裏，亞洲、非洲和拉美許多國家陸續擺脫殖民統治，進入獨立的新時代，不加性別限制的參政和選舉投票權寫入新的法律。

大部分亞洲和非洲國家的女性在1950-80年代獲得平等投票權。

中國婦女獲得選舉權是1947年，當時頒布的《中華民國憲法》規定男女在法律上享有平等地位，女性有權選舉和參選。

1949年，共產黨建立中華人民共和國，發佈的《共同綱領》中包括男女平等的條文。

香港作為英國殖民地，女性是從1949年起獲得平等投票權。