新書「中國滲透澳大利亞」為何出版困難重重

圖片版權 CHARLES STURT UNIVERSITY Image caption 漢密爾頓新書《無聲侵略》即將在3月份發行。

澳大利亞學者漢密爾頓教授（Clive Hamilton）的一本關於"中國滲透論"的新書在遭到幾家出版社拒絶後，終於有望在今年3月出版。

漢密爾頓把新書更名為《無聲侵略：中國在澳大利亞的影響力》（Silent Invasion: China's Influence in Australia），其原名為《無聲侵略：中國如何將澳大利亞變成傀儡國家》（Silent Invasion: How China is turning Australia into a puppet state）。

據悉，漢密爾頓對原書做了一些修改，盡量減少其可能帶來的法律訴訟風險。

去年底，包括艾倫與昂溫出版社（Allen & Unwin）在內的澳洲幾家出版社拒絶出版漢密爾頓的中國滲透論新書，理由是書中的一些內容比較敏感，怕出版後遭到北京的"打擊報復"，引來法律糾紛。

目前，出版商Hardie Grant證實，該書將在3月份出版發行。

這本書到底有哪些內容會令北京不悅呢？

漢密爾頓說，他書中包含了中國用微妙手法及暗中使勁影響澳大利亞政治及社會指稱的敏感內容。

他的研究發現，北京精心策劃了一場旨在影響澳大利亞、壓制中國批評者的行動。他在該書中對此進行了詳細描述。

漢密爾頓的《無聲入侵》一書詳細研究了中國政府透過什麼渠道與方式，影響滲透澳洲政黨、大學、民間團體，從而提升中國在澳大利亞的戰略利益。

但他強調，該書批評的是中國政府，而非中國本身。

漢爾密頓稱，以前澳大利亞對中方在大學校園的影響力較為關注，但其實中國的影響早已擴大到大學以外。

從傳媒、出版到其它領域，中國的影響無所不在。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳洲大學的校園到處都是中國留學生

"如果這趨勢持續，將會令重視言論自由的澳洲社會感到非常憂慮。"

漢密爾頓表示，出版社因為害怕激怒北京而拒絶出版他的新書，這本身就表明中國有能力限制澳大利亞人的信息自由，證明了他的論點。

他在接受《紐約時報》的採訪時表示，許多人對言論自由遭到攻擊深感不安，人們看到澳大利亞的基本價值觀正在受到破壞。

"中國在澳大利亞的影響力遠比我們想像的深得多，"他說。

據信，漢密爾頓在書中的一些爆料甚至令澳洲的情報機構感到震驚。

前例

圖片版權 Getty Images Image caption 中國在澳大利亞校園的影響力越來越大

隨著中國在世界影響力的日益擴大，中國利用各種途徑迫使一些國家政府就範北京的例子屢見不鮮。

例如，海外的一些出版社因畏懼北京壓力，對批評中國的內容進行自我審查。

去年8月，劍橋大學出版社也曾迫於北京壓力，屏蔽數百篇被中方視為敏感的《中國季刊》論文，遭學術界批評。

澳大利亞廣播公司及澳洲通訊社Fairfax Media曾因為批評中方的報道，被澳洲華裔商人控告。

此外，知名學術期刊與教科書出版企業施普林格—自然（Springer Nature）證實在中國境內屏蔽部分內容。

圖片版權 PA Image caption 去年8月，劍橋大學出版社也曾迫於北京壓力，屏蔽數百篇被中方視為敏感的《中國季刊》論文，遭學術界批評。

「中國恐慌」

去年，澳大利亞總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）政府曾頒布新法，阻止外國勢力干涉澳大利亞的政治。

但是特恩布爾強調，這一法律並不是具體針對中國的。

中國一再否認它試圖影響和滲透澳大利亞社會，特別是在政治和教育層面。

中國稱澳大利亞推出新法試圖阻止外國影響力是「歇斯底里」。

中國外交部發言人在就此問題作出表示時說，"我們敦促澳大利亞以客觀、公正以及理性態度看待中國，以及中澳之間的關係。"

中國駐澳洲大使成競業也曾反駁中國影響澳洲言論自由的指控是"毫無根據"的，意在引發「中國恐慌」。