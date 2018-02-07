圖片版權 Getty Images Image caption 昆汀·塔倫蒂諾是好萊塢最具個人風格的導演之一

好萊塢著名導演昆汀·塔倫蒂諾（Quentin Tarantino）近日被披露，曾在一個訪問中評論另一名導演羅曼·波蘭斯基（Roman Polanski）與一名13歲女童發生性行為的事件不是強姦，因此受到外界批評。

訪問發生在2003年，當時這位執導過《低俗小說》（Pulp Fiction，另譯《黑色追緝令》）的美國導演在一個電台節目上表示，該次事件不是強姦。

塔倫蒂諾向主持人霍華德·斯特恩（Howard Stern）表示，那名13歲的女孩"是想要的"，而且是「和羅曼一起去派對的」。

波蘭斯基是法國著名導演。他在1977年與一名未成年人發生非法的性行為，在監獄服刑42天之後逃離了美國。

塔倫蒂諾未有回復置評請求。

較早前，他對於曾在2003年執導《殺死比爾》（Kill Bill，另譯《標殺令》）期間令演員烏瑪·瑟曼（Uma Thurman）在片場發生撞車意外表示歉意。

在電台節目「霍華德·斯特恩秀」（The Howard Stern Show）上，塔倫蒂諾與主持人斯特恩和羅賓·奎維斯（Robin Quivers）詳盡地討論了波蘭斯基的案件。

波蘭斯基當時與法庭達成辯訴交易：他承認與未成年人發生非法性行為——該罪名在此前被稱作「法定性侵（statutory rape）」。

塔倫蒂諾在節目中向斯特恩表示：「他沒有強姦一個13歲小孩。那是一次法定性侵，它不太一樣……好吧，他與一個未成年人發生性行為。這不是強姦。」

「對我來說，當你用到『強姦』這個字眼的時候，你說的是暴力的，將對方推倒的那種。」

圖片版權 Reuters Image caption 羅曼·波蘭斯基超過40年未踏足美國

另一名主持人羅賓·奎維斯向塔倫蒂諾指出，波蘭斯基案件中的受害人在受到侵害前是被餵了精神類藥物和酒精物。不過塔倫蒂諾仍然不認為那是一起強姦。

他回答說：「不，事情完全不是那樣的。她是想要的，她和這個男人約會。」

在之後的對話中，塔倫蒂諾又向斯特恩表示，他認同該次行為是非法的，並且說如果他有一個13歲女兒，而一個男人要是和她發生了性行為的話，他會「揍扁」他。

他接著說：「我不認為那是強姦。我認為它是違法的，但不認為它是強姦。13歲的不算了——這種13歲的派對女孩不算。」

奎維斯對塔倫蒂諾表示，波蘭斯基可以不和13歲的女孩作社交互動，從而避免這種狀況，而塔倫蒂諾回答說：「他喜歡女孩。」

在社交網站推特（Twitter）上，很多人對塔倫蒂諾的評論表示震驚。演員安東尼·拉普（Anthony Rapp）就用「恐怖」來形容這檔訪問——拉普此前指，影星凱文·史派西（Kevin Spacey）曾在他14歲時對他有非禮行為。

推動性別平等和多元性的團體"女性與好萊塢"（Women and Hollywood）創辦人梅麗莎·西爾維斯坦（Melissa Silverstein）也表示，塔倫蒂諾的評論"可怕"：

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @melsil THIS IS JUST HORRIBLE- Quentin Tarantino is literally the worst.

When Howard Stern is the voice of sanity, you know you are in trouble. https://t.co/jSDHWWU3p2 — Melissa Silverstein (@melsil) 2018年2月6日

英國電視主持人茱麗婭·布拉德貝里（Julia Bradbury）表示，塔倫蒂諾的評論正是很多女性"害怕公開發聲指正男性侵害她們"的原因之一。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @JuliaBradbury And this is why women & young women are fearful speaking out against men who abuse them: #QuentinTarantino "his version sounds more likely" /" she was down with it' . Said in 2003 regarding the sexual assault of 13yr old girl by Roman Polanski in 1977. https://t.co/Z1cmPOPxYa — Julia Bradbury (@JuliaBradbury) 2018年2月6日

去年，被波蘭斯基侵害的女子向洛杉磯法院要求結束對前者的檢控。她表示，已經原諒了這名奧斯卡金像導演。

波蘭法院以及瑞士當局均拒絶了將波蘭斯基引渡到美國的請求。